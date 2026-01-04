Mercado de fichajes: el Liverpool compite con el Manchester United por Baleba; Rodrygo, Morgan Rogers y más

El mercado empieza a moverse con sigilo, pero las señales ya son imposibles de ignorar. En la Premier League, varios gigantes afinan decisiones que podrían cambiar jerarquías, mientras jóvenes talentos y cifras elevadas entran en escena. Al mismo tiempo, en LaLiga, algunos clubes evalúan salidas delicadas y regresos que parecían lejanos. Nada está cerrado, pero las conversaciones avanzan, las posturas se endurecen y las oportunidades no esperan. Entre ofertas discretas y intereses cruzados, el tablero europeo empieza a calentarse.

Premier League

Manchester United v Bournemouth - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Beşiktaş presentó una oferta para fichar al mediocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, mediante una cesión por 18 meses. (Fuente: Sabah)

Otro gigante turco, el Galatasaray, no logró concretar el préstamo del mediocampista del United Manuel Ugarte, pese a estar dispuesto a pagar una elevada cuota de cesión de 15 millones de libras. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United tiene como objetivo a Carlos Baleba, mediocampista del Brighton & Hove Albion, pero ahora enfrenta la competencia del Liverpool y el Tottenham Hotspur. (Fuente: Mark Brus)

El extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, estaba interesado en fichar por el Liverpool tras conversaciones mantenidas esta temporada. Sin embargo, los ‘Reds’ se retiraron de la negociación al no estar dispuestos a igualar el salario ofrecido por el Manchester City. (Fuente: DaveOCKOP)

El Chelsea está dispuesto a pagar 150 millones de euros para fichar al mediocampista del Aston Villa, Morgan Rogers. (Fuente: Fichajes)

También en la órbita del Chelsea aparece el mediocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, a quien consideran un posible objetivo para el próximo verano. (Fuente: Football Insider)

El Newcastle está listo para ofrecer 60 millones de euros por el mediocampista del AZ Alkmaar, Kees Smit, con la intención de adelantarse al Real Madrid. (Fuente: El Nacional)

Al Manchester United se le ha advertido que deberá activar la cláusula de rescisión de 80 millones de euros del delantero del Vasco da Gama, Rayan, si desea fichar al jugador de 19 años. (Fuente: Edu Burgos)

El Aston Villa está interesado en el delantero del Manchester City, Omar Marmoush, quien también ha recibido un sondeo informal del Tottenham. (Fuente: TEAMtalk)

El Tottenham evalúa presentar una oferta por el mediocampista del West Ham United, Lucas Paquetá, quien podría salir por una cifra cercana a los 30 millones de euros. (Fuente: The Boy Hotspur)

LaLiga

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

Ante el alto costo del mediocampista del PSG, Vitinha, el Real Madrid ha incrementado su interés en Kees Smit (AZ Alkmaar) y Rúben Neves (Al Hilal) como alternativas más accesibles. (Fuente: Defensa Central)

Pese al interés del Inter y la Juventus, el lateral del Al Hilal, João Cancelo, está dispuesto a esperar con la esperanza de regresar al Barcelona. (Fuente: Fichajes)

El Al Hilal y el Arsenal presentaron ofertas cercanas a los 60 millones de euros por el extremo del Real Madrid, Rodrygo. (Fuente: Fichajes)

Rodrygo desea salir del Real Madrid este mes y ha solicitado al club que acepte ofertas de 80 millones de euros, cifra que considera justa por su traspaso. (Fuente: El Nacional)

El defensor central del Lecce, Tiago Gabriel, de 21 años, se perfila como objetivo tanto del Barcelona como del Bayern Múnich. (Fuente: Foot Mercato)

El Barcelona no contempla ceder al mediocampista Marc Bernal este mes, ya que considera que aún puede ser útil en la segunda mitad de la temporada. El jugador de 18 años quiere permanecer en el Camp Nou. (Fuente: Mundo Deportivo)

MÁS NOTICIAS SOBRE RUMORES Y FICHAJES