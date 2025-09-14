Mercado de fichajes: el Liverpool espera la salida de Salah y conoce el precio de Olise, Marc Bernal y mucho más

El mercado de fichajes no se detiene pese a estar en plena temporada, y los grandes clubes de Europa ya mueven piezas de cara al próximo invierno y al verano de 2026. Liverpool, Manchester United, Chelsea, Real Madrid y Barcelona protagonizan los principales rumores, con operaciones millonarias, jugadores que podrían salir libres y jóvenes promesas en la mira. A continuación, repasamos las informaciones más recientes sobre posibles traspasos y negociaciones en curso.

Premier League

El Liverpool espera que Mohamed Salah se marche a la Saudi Pro League antes de que finalice su nuevo contrato, que se extiende hasta el verano de 2027. (Fuente: Football Insider)



Los reds tendrán que pagar al Bayern de Múnich al menos 118 millones de euros para tener alguna posibilidad de fichar a Michael Olise como sustituto de Salah. (Fuente: Football Insider)

El Manchester United quiere fichar a un portero experimentado en enero, reforzando aún más la posición pese a haber incorporado a Senne Lammens justo antes del cierre del mercado. Emiliano Martínez (Aston Villa) y Mike Maignan (AC Milan) son los dos favoritos. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool se enfrenta a la competencia del Bayern de Múnich por el fichaje de Marc Guéhi. El club bávaro podrá negociar con el internacional inglés en enero, mientras que los reds deberán esperar hasta final de temporada si no acuerdan un traspaso con Crystal Palace en invierno. (Fuente: Christian Falk)

El Chelsea tiene en el radar a Morgan Rogers (Aston Villa), Kenan Yıldız (Juventus) y Malick Fofana (Lyon), mientras busca priorizar la incorporación de un nuevo mediapunta en enero. (Fuente: CaughtOffside)

El Arsenal quiere aligerar su masa salarial y estaría dispuesto a escuchar ofertas en enero por Gabriel Jesus y Leandro Trossard. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United sigue interesado en el centrocampista del Brighton, Carlos Baleba, y no se ha echado atrás pese a su tasación de 118 millones de euros. (Fuente: Football Insider)

El Chelsea consideró fichar a Emanuel Emegha del Estrasburgo este verano, pero finalmente decidió atar al delantero con un contrato de siete años que comenzará la próxima temporada. (Fuente: TBR Football)

El lateral del Manchester City, Rico Lewis, que firmó un nuevo contrato por cinco años el viernes, fue considerado como posible moneda de cambio cuando los citizens exploraron un acuerdo por Tino Livramento (Newcastle United). (Fuente: TBR Football)

Chelsea, Everton y Brighton han contactado con el Barcelona por el joven mediocentro Marc Bernal. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Manchester City se ve favorecido por la disposición de Denzel Dumfries a salir del Inter de Milán en enero. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Real Madrid planea fichar a Enzo Fernández (Chelsea) si el club inglés recibe fuertes sanciones por las 74 normas que ha sido acusado de incumplir. (Fuente: Defensa Central)

El técnico del Barcelona, Hansi Flick, quiere que el club intente fichar a Marc Guéhi (Crystal Palace) como agente libre. El defensa de 25 años estuvo cerca de llegar a Liverpool en verano, pero la operación de 41 millones de euros se cayó a última hora. Termina contrato en junio. (Fuente: El Nacional)

Marc Guéhi | Lewis Storey/GettyImages

Dayot Upamecano también está en la lista de centrales del Barcelona, con Deco siguiendo de cerca su situación contractual en el Bayern. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid también quiere fichar a Upamecano, quien al igual que Guéhi podrá negociar un contrato a partir del 1 de enero, al entrar en los últimos seis meses de su vínculo en Múnich. (Fuente: Defensa Central)

Ibrahima Konaté ya ha decidido que dejará el Liverpool para unirse al Real Madrid como agente libre el próximo verano. El francés finaliza contrato en Anfield en 2026 y quiere seguir los pasos de Trent Alexander-Arnold. (Fuente: Fichajes)

Pese a la renovación a largo plazo de Nico Williams con el Athletic Club, el Bayern de Múnich sigue mostrando un fuerte interés en el extremo español. (Fuente: Fichajes)