Mercado de fichajes: el Liverpool gastaría €80 millones por un mediocampista; Güler, Harry Maguire y más

El mercado de fichajes avanza sin prisa, pero con decisiones que empiezan a pesar. En la Premier League y LaLiga, varios clubes ya fijaron posturas claras. Algunos blindan a jugadores clave, otros exploran refuerzos específicos y varios más observan con atención. No hay movimientos cerrados, pero sí señales que marcan tendencia. Entre rechazos, intereses concretos y planes a corto plazo, este panorama ofrece las claves justas para entender hacia dónde se mueve el mercado en las grandes ligas.

Premier League

Manchester United v Manchester City - Premier League | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

El Manchester United rechazó varios acercamientos por el defensor Harry Maguire desde clubes de la Premier League, mientras que el AC Milan también falló en un intento por ficharlo. El jugador es considerado clave por el técnico interino Michael Carrick. (Fuente: The Sun)

Por otro lado, el mediocampista del Al Hilal, Rúben Neves, surgió como uno de los principales objetivos del Manchester United, que analiza una operación por £20 millones ($26.8 millones). (Fuente: Football Insider)

El Liverpool busca reforzar su mediocampo con Eduardo Camavinga, del Real Madrid, aunque tendría que cumplir con el precio fijado por el club español: €80 millones (£69.4 millones, $92.9 millones). (Fuente: Fichajes)

En defensa, el Liverpool tiene como principales objetivos a Nico Schlotterbeck, del Borussia Dortmund, y a Alessandro Bastoni, del Inter. Este último estaría abierto a llegar a Anfield. (Fuente: TEAMtalk)

Otro defensor del Inter, Stefan de Vrij, recibió un acercamiento del Newcastle United. (Fuente: Football Insider)

El Chelsea llegó a un acuerdo en términos personales con el central del Rennes, Jérémy Jacquet, pero deberá convertirlo en la venta más cara del club francés, con un precio fijado en €70 millones (£60.7 millones, $81.3 millones). (Fuente: Foot Mercato)

El West Ham United no tuvo éxito en un ambicioso intento por fichar al portero del Barcelona, Marc-André ter Stegen. (Fuente: TEAMtalk)

Siguiendo con el West Ham, el mediocampista del Manchester City, Mateo Kovačić, es el principal objetivo para reemplazar a Lucas Paquetá si se concreta su salida este mes. (Fuente: O Dia)

El Aston Villa analiza al mediocampista del Club Brugge, Raphael Onyedika, tras la lesión de Boubacar Kamara. (Fuente: Sacha Tavolieri)

El Arsenal no planea realizar movimientos importantes este mes, salvo una oportunidad inesperada. Su interés en el mediocampista del Real Madrid, Arda Güler, se activaría hasta el verano. (Fuente: ESPN)

La Juventus se muestra reacia a vender al delantero Jonathan David, aunque Newcastle, Tottenham Hotspur, West Ham y Wolverhampton están listos para poner a prueba esa postura. (Fuente: Sports Boom)

LaLiga

Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Ante el alto costo de Vitinha, del Paris Saint-Germain, el Real Madrid ahora sigue de cerca al mediocampista del Valencia, Javi Guerra. (Fuente: Defensa Central)

El técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, dejó claro que no ve futuro para Eduardo Camavinga en el Santiago Bernabéu. (Fuente: Fichajes)

Arda Güler también fue claro y aseguró que no tiene intención de salir del Real Madrid este mes, pese al interés del Arsenal. (Fuente: Turkish-Football)

La falta de minutos de Marc Casadó en el Barcelona lo colocó en la mira del Atlético de Madrid. (Fuente: MARCA)

Otro joven mediocampista, Marc Bernal, decidió no salir del Barcelona este mes y solo reconsideraría si el club le pide expresamente que se marche. (Fuente: Mundo Deportivo)

Pensando a futuro, el Barcelona sigue de cerca al extremo de 16 años del Palmeiras, Eduardo Conceição. (Fuente: SPORT)

