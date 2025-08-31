El mercado de fichajes sigue siendo tema de conversación en Europa. Ya con las ligas empezadas, los entrenadores terminan de definir qué puestos reforzar de cara a lo que será la exigente temporada. Es por eso, que el tramo final de la ventana es el más importante.

A continuación dejamos las últimas noticias y novedades al respecto.

Premier League

Kobbie Mainoo | George Wood/GettyImages

El Manchester United espera enviar a Kobbie Mainoo al Brighton & Hove Albion como parte de un acuerdo para fichar a su principal objetivo en el mediocampo, Carlos Baleba. Mainoo también interesa a Everton, Tottenham Hotspur, Bayern Múnich, Real Madrid y Nápoles. (Fuente: Stretty News)



También hay interés de Newcastle United, pero el United busca retener al joven centrocampista. (Fuente: Geordie Boot Boys)

La Juventus está explorando una cesión para el lateral de Man Utd Noussair Mazraoui, que regresa tras lesión. (Fuente: La Gazzetta dello Sport)

El Newcastle prepara una oferta de 50 millones de euros por el centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, pero los blancos solo escucharán propuestas superiores a 70 millones de euros. (Fuente: Defensa Central)

El Strasbourg, club vinculado al Chelsea, ha mostrado interés en el lateral izquierdo Ben Chilwell, también pretendido por la Roma y el Torino. (Fuente: Mike McGrath)



El Liverpool ha llegado a un acuerdo con el Newcastle para fichar al delantero Alexander Isak por unos 130 millones de euros. La confirmación oficial se espera en los próximos días. (Fuente: Jan Aage Fjørtoft)

Podría salir del Liverpool el central Ibrahima Konaté. Los Reds han rebajado su precio a solo 20 millones de euros, cifra que interesa al Barcelona. (Fuente: El Nacional)

El Manchester City no está dispuesto a satisfacer las actuales exigencias salariales del portero del PSG, Gianluigi Donnarumma, que percibe alrededor de 500.000 libras semanales (aprox. 580.000 €) en París. El Chelsea podría entrar en la puja. (Fuente: The Mirror)

El Aston Villa se ha acercado al West Ham United para pedir la cesión con obligación de compra del centrocampista Lucas Paquetá, pero los Hammers quieren una venta inmediata. (Fuente: The Daily Mail)



El West Ham, además, está interesado en fichar al mediocampista del Arsenal, Fábio Vieira, antes del cierre del mercado del lunes. (Fuente: Florian Plettenberg)

LaLiga

Fermín López | Judit Cartiel/GettyImages

En La Liga, Fermín López tiene dudas sobre continuar en el Barcelona y algunos en su entorno le han animado a considerar una propuesta del Chelsea. Pese a que su precio es de 90 millones de euros, existe la creencia de que el club aceptaría ofertas inferiores. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Real Madrid exigirá 180 millones de euros por el extremo Vinícius Júnior si sigue retrasando su renovación. El Man Utd y el Newcastle ya han mostrado interés en cerrar un acuerdo en 2026. (Fuente: Defensa Central)

Xabi Alonso ha convencido a la directiva del Real Madrid de apuntar al centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, con una oferta de 115 millones de euros el próximo verano. (Fuente: Fichajes)

Harry Kane está ilusionado con la posibilidad de sustituir a Robert Lewandowski como delantero titular del Barcelona el próximo verano. (Fuente: El Nacional)

El Atlético de Madrid está dispuesto a desprenderse del centrocampista Conor Gallagher en los próximos días. Crystal Palace, Man Utd, Newcastle y Tottenham han sido informados de su precio de 45 millones de libras (unos 52 millones de euros). (Fuente: CaughtOffside)