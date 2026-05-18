Mercado de fichajes: el Liverpool ofrece 200 millones de dólares por el sucesor de Salah; Olise, Silva y más

En la Premier League, el Manchester City podría perder a uno de sus futbolistas más importantes, cuyos agentes ya incluso estarían negociando con el Real Madrid. En LaLiga, mientras tanto, Robert Lewandowski podría seguir los pasos de Luis Suárez y David Villa.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

La supuesta oferta del Liverpool de 197,8 millones de dólares por Michael Olise como el sustituto ideal de Mohamed Salah es tan impresionante que se espera que el Bayern Múnich considere la propuesta por un jugador que hasta ahora se consideraba intocable. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal y el Manchester United han sido informados de que Sandro Tonali costará 80 millones de euros si deja al Newcastle United este verano. (Fuente: Football Insider)

La búsqueda de la Juventus por fichar a Bernardo Silva como agente libre dependerá de su capacidad para clasificarse a la Champions League. Se espera que el capitán saliente del Manchester City priorice otros destinos si la Juve termina la temporada fuera de los cuatro primeros puestos de la Serie A. (Fuente: Calciomercato)

El AC Milan y la Juventus han sido vinculados con el delantero del Arsenal, Gabriel Jesus, quien podrá dejar el norte de Londres por 40 millones de dólares este verano. (Fuente: CaughtOffside)

El Manchester United es uno de los numerosos clubes que han realizado "consultas discretas" sobre el lateral del Nottingham Forest, Neco Williams. Se cree que el Aston Villa, el Newcastle y el Everton también han estado interesados ​​en un jugador que el Forest quiere retener a toda costa. (Fuente: BBC Sport)

El defensa central del Manchester City, Joško Gvardiol, ha sido ofrecido al Real Madrid por sus agentes, quienes buscan un nuevo equipo para su cliente ante la creciente preocupación por la posible salida de Pep Guardiola. (Fuente: AS)

Manchester City v Crystal Palace - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

En respuesta a esta propuesta, el Real Madrid está dispuesto a pagar 81,4 millones de dólares por Gvardiol. (Fuente: Fichajes)

La prioridad de Xabi Alonso como entrenador del Chelsea en este mercado de fichajes serán los fichajes de jugadores experimentados. Se espera que el técnico español presione para la incorporación inmediata de Robin Roefs, del Sunderland, como parte de la reconstrucción del equipo este verano. (Fuente: The Sun)

También hay interés por parte del Chelsea de Alonso en el portero del Milan, Mike Maignan, quien es un objetivo a largo plazo para el club. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El futuro de Alisson está en manos del Liverpool. Si los Reds rechazan la oportunidad de vender al portero más caro de la historia del club antes de que expire su contrato en 2027, él aceptará su destino. Sin embargo, si la puerta de Anfield se cierra, la Juventus parece ser su destino más probable, independientemente de su participación en la Champions League. (Fuente: Calciomercato)

Teun Koopmeiners podría ir en la dirección opuesta. La Juventus ha fijado un precio de venta de tan solo 34,9 millones de dólares por un jugador que sueña con fichar por el Liverpool. La Roma, dirigida por Gian Piero Gasperini, exentrenador del Atalanta y compañero de Koopmeiners, es otro posible destino. (Fuente: Tuttosport)

LaLiga

El impopular centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, ha llamado la atención del Borussia Dortmund de la Bundesliga. Se cree que el gigante español considera al internacional francés "intransferible". (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

La historia podría repetirse para el Barcelona, ​​ya que el Atlético de Madrid está interesado en Robert Lewandowski, quien pronto quedará libre. El jugador podría seguir los pasos de Luis Suárez, David Villa y Antoine Griezmann, cambiando Cataluña por los rojiblancos en una serie de traspasos que han favorecido al Atlético sobre el Barcelona. (Fuente: Fichajes)

Si el aspecto financiero es un factor clave para Lewandowski, no irá al Atlético. El Al Hilal, de la Liga Saudí, habría presentado una oferta salarial astronómica de 104,7 millones de dólares por temporada para intentar convencer al veterano delantero. (Fuente: Tuttosport)

FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

El recién ascendido, el Racing de Santander, ha mostrado interés en Thiago Pitarch, canterano del Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

La búsqueda del Barcelona por fichar a Alessandro Bastoni se ha estancado tras una diferencia de precio considerable entre el Inter y el campeón español. (Fuente: Fabrizio Romano)

No serían necesarias negociaciones para que el Barcelona fichara a Denzel Dumfries, quien, según se cree, tiene una cláusula de rescisión de 29,1 millones de dólares en su contrato con el Inter. Queda por ver si el Barcelona concretará la compra. (Fuente: Fichajes)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES