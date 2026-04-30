Mercado de fichajes: el Liverpool prepara una oferta millonaria por Nico Williams; Vitinha, Julián Álvarez y más

En la Premier League, un importante defensa del Manchester City es pretendido por varios clubes, mientras tanto, en LaLiga, Julián Álvarez sigue teniendo como prioridad fichar por el FC Barcelona aunque, por el momento, sigue concentrado con el Atlético de Madrid, para así llegar de la mejor manera al Mundial 2026 con la selección de Argentina.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United ha realizado consultas informales por el extremo del AC Milan, Rafael Leão, cuyo precio ronda en los 58,4 millones de dólares. Los Rossoneri estarían dispuestos a desprenderse del internacional portugués si llega una buena oferta. (Fuente: Calciomercato)

El Liverpool tiene en la mira al delantero del Athletic Club, Nico Williams, como su principal objetivo este verano. Se está negociando un acuerdo en torno a los 93,4 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal tiene previsto un mercado de fichajes de verano muy activo, con el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, como principal candidato para reforzar su ataque. El Arsenal tendría que desembolsar la cifra récord de 182 millones de dólares. (Fuente: Sky Sports)

El Everton no tiene previsto ejercer la opción de compra de 67,4 millones de dólares para adquirir a Jack Grealish, cedido por el Manchester City, pero mantiene la esperanza de retener al delantero la próxima temporada, ya sea cedido de nuevo o por un precio inferior. (Fuente: TEAMtalk)

Los Toffees también están interesados ​​en el defensa del Manchester City, John Stones, pero tienen competencia de otros clubes de la Premier League, así como del Mónaco, el Marsella y el Inter de Milán. (Fuente: TEAMtalk)

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | NurPhoto/GettyImages

El extremo del Ajax, Mika Godts, está en la mira del Manchester United y el club está haciendo un gran esfuerzo por ficharlo una vez que se abra el mercado de fichajes, lo que supondría un duro golpe para su otro pretendiente, el Newcastle United. (Fuente: Football Insider)

El Aston Villa se ha sumado a la puja por el centrocampista del Mónaco, Maghnes Akliouche, y aumentará su interés si se clasifica para la UEFA Champions League. El Chelsea, el Liverpool, el Manchester United, el Newcastle y el Tottenham Hotspur también siguen de cerca al jugador de 24 años. (Fuente: TEAMtalk)

El Tottenham está negociando el fichaje definitivo de João Palhinha, cedido por el Bayern Múnich, a pesar de su discreto rendimiento esta temporada. Sin embargo, la decisión final no se tomará hasta que termine la campaña. (Fuente: Football Insider)

Si el Ipswich Town asciende a la Premier League, el delantero del Chelsea, Liam Delap, regresará a su antiguo club. (Fuente: SportsBoom)

El Manchester United no está interesado en escuchar ofertas por el central Lisandro Martínez. El club tiene la intención de ejercer la opción de extender la estancia del argentino más allá de junio de 2027, que es cuando expira su contrato. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Si José Mourinho regresa al Real Madrid, el entrenador ha identificado al centrocampista del Paris Saint-Germain, Vitinha, como su principal objetivo. (Fuente: Fichajes)

El lateral del Chelsea, Marc Cucurella, está dispuesto a fichar por el Barcelona para escapar de la crisis, aunque los catalanes han descartado al español, cuyo fichaje sin duda supondría una cifra mucho mayor que la de João Cancelo de forma permanente. (Fuente: Mundo Deportivo)

El lateral izquierdo del Real Madrid, Álvaro Carreras, ha llamado la atención del Arsenal, que considera reforzar la defensa una prioridad este verano. La posición del español sigue siendo vulnerable tras la recuperación de Ferland Mendy. (Fuente: CaughtOffside)

Real Madrid CF v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

A pesar del interés del Arsenal y del Paris Saint-Germain, el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, sigue prefiriendo al Barcelona. Por ahora, el argentino está centrado en terminar la temporada con fuerza y ​​luego ir al Mundial 2026. (Fuente: Sky Sports)

El Atlético de Madrid prepara una oferta de 58,4 millones de dólares por el delantero del Marsella, Mason Greenwood, quien desea unirse a un equipo donde pueda jugar la Champions League la próxima temporada. (Fuente: Fichajes)

La Juventus está interesada en el delantero del Barcelona, ​​Robert Lewandowski, pero prioriza la renovación del contrato de Dušan Vlahović. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

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