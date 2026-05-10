Mercado de fichajes: el Liverpool recibe una oferta millonaria por una de sus figuras; Enzo, Valverde y más

En la Premier League, el Arsenal y el Liverpool compiten con el Barcelona y el Bayern Múnich por un talentoso delantero. Mientras tanto, en LaLiga, el futuro de Robert Lewandowski continúa sin aclararse.

Este artículo fue previamente publicado por SI FC

Premier League

El interés del Manchester United por Aurélien Tchouaméni se ha complicado por el creciente interés del Paris Saint-Germain. El futuro del centrocampista del Real Madrid en la capital española ha estado bajo un intenso escrutinio desde su muy publicitada pelea con su compañero Federico Valverde. (Fuente: Fichajes)

En un giro inesperado, se espera que Enzo Fernández descarte un traspaso al Real Madrid si el club blanco contrata a José Mourinho como entrenador, dada su clara falta de confianza en el técnico portugués. Esto supondría un impulso para el Manchester City y el Arsenal, que también han sido vinculados con el centrocampista del Chelsea, quien desea abandonar el club. (Fuente: El Nacional)

En un intento por llenar el vacío dejado por Enzo Fernández, el Chelsea planea una audaz oferta por la joven promesa de la cantera del Arsenal, Ethan Nwaneri. (Fuente: CaughtOffside)

El futuro de Tijjani Reijnders en el Manchester City es incierto. Además del interés del Arsenal, se cree que el Aston Villa también se ha sumado a la puja por el centrocampista neerlandés, con una oferta de 82,4 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

El interés del Arsenal por el veloz delantero del PSG, Bradley Barcola, se verá desafiado por el Bayern Múnich. El Liverpool y el Barcelona también están interesados ​​en el extremo. (Fuente: Florian Plettenberg)

FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

La decisión del Atlético de Madrid de retirarse de un acuerdo de 53 millones de dólares por el centrocampista del Atalanta, Éderson, supone un gran impulso para el Manchester United, que está interesado en el experimentado brasileño. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Liverpool ha añadido al central del FC Midtjylland, Ousmane Diao, a su lista de posibles fichajes para el verano. Los intentos de los Reds por reforzar la defensa central se verán desafiados por sus rivales de la Premier League: el Bournemouth, el Crystal Palace, el Everton y el Fulham. (Fuente: Ekrem Konur)

Los campeones de la Premier League también están interesados ​​en el imponente centrocampista de 19 años del RB Leipzig, Assan Ouédraogo. Se rumorea que se está preparando una oferta cercana a los 47,1 millones de dólares. (Fuente: BILD)

El Manchester United es uno de los varios clubes vinculados con el impresionante central austriaco del Elche, David Affengruber. La Juventus y el AC Milan también han mostrado interés. (Fuente: Florian Plettenberg)

El lateral izquierdo del West Ham United, El Hadji Malick Diouf, también figura en la lista de fichajes defensivos del Manchester United para este verano. El posible descenso del West Ham podría abaratar considerablemente el fichaje para el Manchester United. (Fuente: Football Insider)

No conformes con intentar fichar a Anthony Gordon, el Bayern Múnich también está interesado en su compañero del Newcastle, Tino Livramento. El campeón alemán confía en que el prestigio del club sea suficiente para convencer al lateral, quien, según se rumorea, ya ha recibido una oferta de 76,5 millones de dólares del Manchester City. (Fuente: Fichajes)

El Newcastle ha entablado comunicación con la Juventus por su portero Michele Di Gregorio, también pretendido por el Liverpool y el Tottenham. (Fuente: Ekrem Konur)

LaLiga

Tras un sonado enfrentamiento público que amenaza con poner fin a la carrera de Valverde y Tchouaméni en el Real Madrid, el club blanco ha identificado a Ryan Gravenberch, del Liverpool, como el sustituto ideal. El Real Madrid prepara una oferta astronómica de 141,3 millones de dólares por el internacional neerlandés. (Fuente: Fichajes)

El Madrid aceptaría una oferta de tan solo 70,7 millones de dólares por Tchouaméni para facilitar la adquisición de Rodri, del Manchester City. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona aún no ha presentado a Robert Lewandowski una oferta formal de contrato, lo que indica que se espera que el internacional polaco se traslade a la MLS este verano. Se cree que el Chicago Fire lidera la puja por su fichaje. (Fuente: Cadena SER)

CA Osasuna v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Ante la probable salida de Franco Mastantuono y Brahim Díaz, el Real Madrid ha elaborado una lista de tres opciones para la banda derecha: Iliman Ndiaye, del Everton; Maghnes Akliouche, del Mónaco; o el veloz Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund. (Fuente: Fichajes)

A pesar del interés que se ha rumoreado repetidamente por parte de clubes como el PSG, el Barcelona considera a Gavi un activo intransferible este verano. (Fuente: El Nacional)

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