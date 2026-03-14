Mercado de fichajes: el Manchester United analiza pagar 92 millones por Nico Williams; Rashford, Dembélé y más

El mercado de fichajes europeo continúa generando movimientos que involucran a varios de los clubes más importantes del continente. En la Premier League, equipos como el Manchester United, el Liverpool y el Chelsea analizan operaciones millonarias mientras buscan resolver situaciones contractuales de jugadores clave. Al mismo tiempo, en LaLiga comienzan a surgir nuevas disputas por algunos de los delanteros más cotizados del fútbol internacional. Entre renovaciones, posibles ventas y negociaciones en curso, los rumores empiezan a dibujar un panorama intenso de cara al próximo mercado de verano.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United está dispuesto a pagar hasta 92.3 millones de dólares por el extremo del Athletic Club, Nico Williams, quien ha tenido una temporada marcada por varias lesiones en LaLiga. De concretarse una operación de ese tamaño, el jugador se convertiría en una de las ventas más caras en la historia del club vasco.

El cambio de enfoque del Manchester United hacia Williams podría estar relacionado con reportes que indican que el Paris Saint-Germain se acerca a renovar el contrato de Bradley Barcola. El extremo francés también había despertado interés del Arsenal y del Liverpool.

El mediocampista del Chelsea, Enzo Fernández, habría decidido salir del club este verano. Sin embargo, su destino aún no está claro, ya que tanto el Paris Saint-Germain como el Real Madrid siguen atentos a su situación.

Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Darren Walsh/GettyImages

En el Arsenal, el próximo jugador en la lista de renovaciones sería Declan Rice, cuyo contrato actual con el club se extiende hasta 2028.

El Manchester United y el Arsenal también han contactado al joven delantero del Inter, Pio Esposito, después de sus destacadas actuaciones con el equipo italiano.

El Liverpool continúa buscando un posible reemplazo para Mohamed Salah y ha puesto su atención en el extremo del Brighton & Hove Albion, Yankuba Minteh. El futbolista ya trabajó con Arne Slot en el Feyenoord y podría reencontrarse con el entrenador neerlandés por una cifra cercana a los 92.3 millones de dólares.

El interés del Barcelona en el extremo del Chelsea, Pedro Neto, podría afectar el futuro de Marcus Rashford. Si el club catalán decide fichar a Neto, es probable que no haga permanente la cesión del jugador del Manchester United.

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, estaría decepcionado por la situación que vive actualmente en el club, en medio de rumores que lo vinculan con el Barcelona.

El Newcastle United busca responder al interés del Manchester United en su lateral izquierdo Lewis Hall con una nueva renovación de contrato.

Otro nombre que despierta interés es el mediocampista del RB Leipzig, Assan Ouédraogo. A pesar de una lesión de rodilla que frenó su progreso esta temporada, el Manchester United y el Chelsea siguen atentos a su desarrollo. El jugador está valorado en alrededor de 115.3 millones de dólares.

Tras reportes que señalan que las negociaciones para renovar el contrato de Senny Mayulu con el Paris Saint-Germain han llegado a un punto crítico, el Arsenal busca aprovechar la situación para fichar al joven jugador.

LaLiga

El Barcelona también estaría interesado en el delantero del Galatasaray, Victor Osimhen, jugador que recientemente fue vinculado con el Real Madrid. Cualquier operación superaría los 115 millones de dólares.

El intento del Barcelona por fichar al defensor del Inter, Alessandro Bastoni, dependería de que Joan Laporta gane las elecciones presidenciales del club y mantenga a Deco como director deportivo.

En caso de que Deco continúe en su cargo, el Inter exigiría al menos 80.7 millones de dólares para negociar la salida de Bastoni.

AC Milan v FC Internazionale - Serie A Enilive | NurPhoto/GettyImages

Las conversaciones para renovar el contrato de Ousmane Dembélé avanzan con menor rapidez. Aunque se han descartado vínculos con el Manchester City, el actual ganador del Balón de Oro aún podría considerar una oferta de la Saudi Pro League. Si abandona el Paris Saint-Germain, el club francés analizaría fichar a Harry Kane, del Bayern Munich, o a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.

El Arsenal también mantiene interés en Julián Álvarez y no tendría problemas en pagar cerca de 115.3 millones de dólares por el delantero.

Finalmente, el Barcelona ha dejado abierta la posibilidad de escuchar ofertas por su lateral izquierdo Alejandro Balde, jugador que anteriormente fue vinculado con el Manchester United.

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