Mercado de fichajes: el Manchester United compite con el Liverpool por Barcola; Bellingham, Marc Guéhi y más

El mercado empieza a moverse sin hacer ruido, pero las señales están ahí. Grandes clubes tantean opciones, otros cierran la puerta y algunos evalúan apuestas que podrían cambiar el rumbo de la temporada. Hay nombres que se repiten, operaciones que parecen imposibles y decisiones que se cocinan a fuego lento, tanto en la Premier League como en LaLiga. Nada está cerrado, pero todo está en juego. Entre intereses cruzados, contratos que se agotan y estrategias bien calculadas, este panorama deja claro que el invierno puede traer más de una sorpresa.

Premier League

TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 13-MAR-MLI | GABRIEL BOUYS/GettyImages

El Manchester United es el más reciente club en interesarse por el fichaje del extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, uniéndose al Liverpool y al Bayern Múnich en la carrera por su firma. Sin embargo, el PSG no está interesado en vender en enero. (Fuente: Ekrem Konur)

Mientras tanto, el Manchester United mantiene negociaciones avanzadas por un movimiento sorpresa para fichar al delantero del Auxerre, Lassine Sinayoko, quien termina contrato al final de la temporada. El atacante de 26 años marcó este año ante el Niza, otro club propiedad de INEOS. (Fuente: Africafoot)

El Liverpool no está solo en su interés por el delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, quien cuenta con varios admiradores en la Premier League mientras entra en los últimos seis meses de su contrato. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Los pocos minutos de los jóvenes del Arsenal, Ethan Nwaneri y Myles Lewis-Skelly, han despertado el interés de varios clubes, aunque los ‘Gunners’ son muy reacios a perder a cualquiera de los dos. (Fuente: The Athletic)

El Tottenham Hotspur ha enviado ojeadores para seguir al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, como posible alternativa a Antoine Semenyo, del Bournemouth. (Fuente: Fabrizio Romano)

Se espera que Semenyo se una al Manchester City, movimiento que podría provocar la salida del joven extremo Oscar Bobb del Etihad Stadium. Tanto el Crystal Palace como el Fulham están interesados en el jugador de 22 años. (Fuente: talkSPORT)

El interés del Everton por fichar de forma permanente a Jack Grealish, tras su cesión desde el Manchester City, se ha enfriado debido a preocupaciones sobre el valor de su cláusula de compra de 50 millones de libras (67.5 millones de dólares). (Fuente: Football Insider)

La Juventus ha identificado al mediocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, como su objetivo soñado para el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Chelsea está dispuesto a ofrecer un intercambio al Real Madrid para intentar fichar a Jude Bellingham, proponiendo al argentino Enzo Fernández como moneda de cambio. Sin embargo, el club español no está interesado en dejar salir al inglés. (Fuente: Defensa Central)

No existe “ninguna posibilidad” de que el mediocampista Lucas Paquetá salga del West Ham United este invierno. (Fuente: Claret & Hugh)

El defensor del RB Leipzig, El Chadaille Bitshiabu, permanecerá en el club alemán en enero pese al interés del Leeds United y el West Ham. (Fuente: BILD)

LaLiga

1. FC Heidenheim 1846 v FC Bayern München - Bundesliga | Sebastian El-Saqqa - firo sportphoto/GettyImages

El Real Madrid ha añadido al mediocampista del Bayern Múnich, Leon Goretzka, a su lista de objetivos para el verano. El jugador de 30 años termina contrato y se espera que salga como agente libre. (Fuente: Fichajes)

Marc-André ter Stegen ha advertido al Barcelona que solo consideraría salir en enero si recibe una oferta de uno de los clubes élite de Europa. (Fuente: El Larguero)

El Barcelona ya ha descartado rescindir el contrato de Ter Stegen y no tiene intención de forzar la salida del portero, considerado un futbolista leal y de larga trayectoria en el club. (Fuente: SPORT)

Si el Real Madrid no logra cerrar un nuevo contrato con Vinicius Junior, buscará vender al extremo por al menos 100 millones de euros (87.3 millones de libras, 117.7 millones de dólares) e intentará reinvertir esos fondos en el mediocampista del PSG, Vitinha. (Fuente: Cadena SER)

Dentro del Real Madrid existen posturas divididas sobre el interés en el defensor central del Crystal Palace, Marc Guéhi, y es poco probable que el club avance por el internacional inglés. (Fuente: ESPN)

El Napoli está dispuesto a ofrecer hasta 50 millones de euros (43.6 millones de libras, 58.9 millones de dólares) para fichar al mediocampista del Real Madrid, Franco Mastantuono, en enero, pero la propuesta sería rechazada de inmediato. (Fuente: Defensa Central)

La búsqueda del Barcelona por un nuevo defensor central lo ha llevado a la Bundesliga. Luka Vušković, quien destaca con el Hamburgo cedido por el Tottenham, es un objetivo a largo plazo junto a Konstantinos Koulierakis, del Wolfsburgo. (Fuente: SPORT)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026