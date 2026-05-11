Mercado de fichajes: el Manchester United decide el futuro de Amad; Estevao, Gabriel Martinelli y más

En la Premier League, el Liverpool y el Manchester City vuelven inalcanzable a uno de los principales objetivos de la Juventus. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid estaría complicando la salida de uno de los elementos que se vieron involucrados en un conflicto interno a mitad de semana.

Este artículo fue previamente publicado por SI FC

Premier League

El Chelsea ha reactivado su interés por el extremo del Sporting CP, Francisco Trincão. (Fuente: El Nacional)

Otro extremo que podría abandonar el Chelsea es Estêvão. El Liverpool se ha fijado en el brasileño como su principal candidato para reemplazar a Mohamed Salah. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales con el centrocampista del Atalanta, Éderson, quien está dispuesto a fichar por los diablos rojos este verano. (Fuente: Sébastien Vidal)

El Sporting CP está dispuesto a exigir el pago íntegro de la cláusula de rescisión de Maxi Araújo, lateral izquierdo, por un valor de 94 millones de dólares, ante el interés del Chelsea, del Manchester United y del Tottenham Hotspur. Los tres clubes han contactado con el agente del defensa. (Fuente: A BOLA)

El director del Manchester United, Jason Wilcox, se ha reunido con directivos del Nottingham Forest y del Leicester City. Se cree que el extremo de los Foxes, Jeremy Monga, está en su punto de mira. (Fuente: Roundtable)

El extremo del Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, está interesado en fichar por el Liverpool, cuyo interés por el francés crece día a día. (Fuente: Le10Sport)

Tanto el Liverpool como el Manchester City persiguen al central del Lens, Samson Baidoo, y la puja ha elevado su precio hasta situarlo fuera del alcance de la Juventus, que es otro de sus pretendientes. (Fuente: TuttoJuve)

RC Lens v Toulouse FC - French Cup Semi Final | Franco Arland/GettyImages

El West Ham United confía en poder rechazar el interés del Manchester United por el lateral izquierdo El Hadji Malick Diouf exigiendo una suma exorbitante. (Fuente: Football Insider)

El Arsenal, el Manchester City y el Tottenham están interesados ​​en el lateral derecho del Newcastle United, Tino Livramento. Se espera que los equipos que no consigan fichar al inglés centren su atención en Wesley, de la Roma. (Fuente: Calciomercato.it)

Al Bolonia le preocupa el interés del Chelsea por el extremo Jonathan Rowe, quien podría verse tentado a regresar a Inglaterra si los Blues presentan una oferta de alrededor de 45 millones de dólares. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

No se espera que el Aston Villa intente fichar de forma permanente al centrocampista Douglas Luiz, cedido por la Juventus. (Fuente: Calciomercato)

El Liverpool y el Manchester United compiten con el Atlético de Madrid por el fichaje del centrocampista del Wolverhampton Wanderers, João Gomes, y el Crystal Palace también es uno de los principales interesados. (Fuente: CaughtOffside)

El lateral de la Juventus, Andrea Cambiaso, podría estar disponible para su traspaso este verano, lo que ha despertado el interés del Arsenal, el Liverpool y el Manchester United. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea es uno de los cuatro equipos de la Premier League que han mostrado interés en el centrocampista del Arsenal, Ethan Nwaneri, quien podría abandonar el Emirates Stadium definitivamente al regresar de su préstamo con el Marsella. (Fuente: Mark Brus)

El Chelsea busca fichar al central del AC Milan, Strahinja Pavlović. Si bien el Milan no quiere venderlo, los Blues podrían intentar aprovechar su interés en el defensa francés Benoît Badiashile. (Fuente: Calciomercato)

El Manchester United ha desestimado las sugerencias de que podría escuchar ofertas por el joven extremo Amad Diallo ante el interés del Sunderland, su antiguo equipo cedido. (Fuente: TEAMtalk)

Si el West Ham desciende en la Premier League, el Leeds United espera colocarse a la cabeza de la puja por el central del Chelsea, Axel Disasi, tras su impresionante cesión con los Hammers. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Barcelona ha reactivado su interés por el extremo del Arsenal, Gabriel Martinelli. (Fuente: Fichajes)

Independientemente de lo que ocurra con Marcus Rashford, el Barcelona buscará una salida para el joven extremo Roony Bardghji. Una cesión sería preferible, pero se podría considerar una venta definitiva si llega la oferta adecuada. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid está dispuesto a bloquear la salida del centrocampista Aurélien Tchouaméni a pesar de su reciente polémica extradeportiva. El Manchester United está muy interesado en el francés, pero no se le permitirá seguir adelante con el acuerdo. (Fuente: Fabrizio Romano)

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

La prioridad del Real Madrid este verano no serán los fichajes de renombre, sino recuperar la cultura que parece haber desaparecido del vestuario esta temporada. (Fuente: AS)

El agente Pini Zahavi presiona al Barcelona para que explore la posibilidad de fichar al central del Tottenham, Luka Vušković, a pesar de que el entrenador Hansi Flick no lo considera una prioridad. (Fuente: SPORT)

El central del Elche, David Affengruber, está entre los objetivos del Atlético de Madrid y del Sevilla para rearmar la defensa de cara a la próxima temporada. Sin embargo, los dos clubes españoles tendrán competencia pues el jugador también ha despertado interés en otros equipos de Europa como la Juventus o el Manchester United. (Fuente Sky Sport)

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