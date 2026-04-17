Mercado de fichajes: el Manchester United está cerca de fichar a Nico Williams; Klopp, Jude Bellingham y más

En la Premier League, el Manchester United estaría interesado en fichar a un joven de tan solo 15 años. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid podría avanzar en el fichaje de Enzo Fernández, a un costo menor de lo presupuestado.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Moisés Caicedo está cerca de firmar un nuevo contrato con el Chelsea, a pesar de ser uno de los objetivos principales del Real Madrid. (Fuente: César Luis Merlo)

Se cree que el Barcelona, el ​​Real Madrid y el Bayern Múnich están interesados ​​en JJ Gabriel, el joven de 15 años del Manchester United que batió el récord, quien ya rechazó ofertas del Manchester City el verano pasado. (Fuente: The Telegraph)

Buenas noticias para el Manchester United: Nico Williams ha dado luz verde a su fichaje este verano. Solo falta que los Red Devils recauden los fondos necesarios para pagar la costosa cláusula de rescisión de 106,2 millones de dólares (Fuente: CaughtOffside)

En un intento por reforzar el mediocampo, que podría verse debilitado por la salida de Alexis Mac Allister, se ha rumoreado que el Liverpool está interesado en varios objetivos del Manchester United, entre ellos Adam Wharton del Crystal Palace y Elliot Anderson del Nottingham Forest. (Fuente: The Daily Mail)

A medida que la posibilidad del descenso se acerca, el Tottenham Hotspur se ve obligado a considerar la posible venta de jugadores estrella. Pape Matar Sarr es uno de ellos, y ha despertado el interés del Real Madrid, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain, con un precio de 67,8 millones de dólares (Fuente: CaughtOffside)

Se cree que Marcus Rashford está abierto a la posibilidad de regresar al Manchester United una vez que finalice su cesión en el Barcelona este verano. (Fuente: BBC Sport)

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | NurPhoto/GettyImages

El polémico centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, se ha convertido en un objetivo de gran interés para Jürgen Klopp si el técnico alemán se hace cargo del Real Madrid este verano. Uno de los aspectos más atractivos de la posible llegada de Fernández es su precio, que sorprendentemente se ha reducido a tan solo 82,6 millones de dólares, con otros 17,7 millones de dólares en variables. (Fuente: El Nacional)

En caso de que Fernández abandone el oeste de Londres, el Chelsea ha identificado a Alex Scott, del Bournemouth, como su sustituto. El jugador, que aspira a la selección inglesa, está valorado en 67,8 millones de dólares. (Fuente: The Independent)

El Arsenal está listo para competir con el Aston Villa y el Fulham por los servicios del lateral derecho español Óscar Mingueza, que quedará libre una vez que expire su contrato con el Celta de Vigo este verano. (Fuente: The Telegraph)

En medio de los rumores sobre el futuro de Anthony Gordon en el Newcastle United, su postura podría cambiar ante una sorpresiva oferta de las Urracas por los servicios del exentrenador del Chelsea, el Manchester United y el Tottenham Hotspur, José Mourinho. (Fuente: Fichajes)

Tras la confirmación de la salida de Bernardo Silva este verano, el Manchester City prepara una oferta por Ibrahim Maza del Bayer Leverkusen. (Fuente: Florian Plettenberg)

Se cree que el Bayern Múnich está verdaderamente interesado en el delantero del Sunderland, Brian Brobbey, cuyo precio se ha fijado en la cifra récord de 47,2 millones de dólares. (Fuente: Football Transfers)

LaLiga

Jude Bellingham está decidido a recuperar su mejor nivel en el Real Madrid, en medio de rumores generalizados que lo vinculan con un traspaso a la Premier League. (Fuente: Fichajes)

Entre los “grandes cambios” que se prevén en el Real Madrid tras otra temporada sin títulos importantes se encuentran la salida del entrenador Álvaro Arbeloa y la venta del centrocampista Eduardo Camavinga. (Fuente: The Athletic)

Se espera que Camavinga alcance un precio cercano a los 47,2 millones de dólares y el Paris Saint-Germain figura entre sus pretendientes. (Fuente: Fichajes)

FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

Se espera que el Barcelona intente fichar al capitán del Manchester City, Bernardo Silva, una vez que finalice su contrato este verano. (Fuente: El Nacional)

Mientras el Como se prepara para el esperado regreso de Nico Paz al Real Madrid, Cesc Fàbregas tiene en la mira al talentoso extremo suplente del Barcelona, ​​Roony Bardghji. El equipo de la Serie A tendrá competencia del Porto y de varios clubes de la Bundesliga. (Fuente: Fichajes)

Ante la incertidumbre que reina en el Real Madrid, clubes saudíes están presentando ofertas cercanas a los 118 millones de dólares por Vinicius Junior. (Fuente: Fichajes)

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