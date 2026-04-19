Mercado de fichajes: el Manchester United gastará una fortuna en Gordon; Gravenberch, Vinicius Jr. y más

En la Premier League, el Manchester City ya piensa en una opción B en caso de que no se les concrete el objetivo del próximo verano. Mientras tanto, en LaLiga, ningún club europeo parece estar verdadramente interesado en Vinícius Junior y en la MLS el Cincinnati prepara un fichaje de corte europeo.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United planea invertir hasta 117,9 millones de dólares en el delantero estrella del Newcastle United, Anthony Gordon. Arsenal, Liverpool y Bayern Múnich también han sido vinculados fuertemente con el internacional inglés. (Fuente: Fichajes)

El talentoso delantero del Arsenal, Gabriel Martinelli, ha sido relacionado con un posible fichaje por el Paris Saint-Germain como reemplazo de Bradley Barcola, quien podría abandonar la capital francesa si no renueva su contrato. (Fuente: L’Équipe)

Ante el creciente interés del Real Madrid, el Liverpool ha declarado inflexible su postura respecto a Ryan Gravenberch, fijándole un precio de 200,4 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

De entre todos los clubes interesados ​​en el mediocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, el Arsenal y el Manchester United lideran la puja por su fichaje. También se ha planteado la sorprendente posibilidad de que el francés cruce la línea del Clásico para unirse al Barcelona. (Fuente: CaughtOffside)

Si el Manchester City fracasa en su intento por fichar a Tino Livramento del Newcastle, han identificado a Givairo Reid del Feyenoord y a Michael Kayode del Brentford como alternativas adecuadas. (Fuente: TEAMtalk)

Newcastle United v Bournemouth - Premier League | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

La prioridad del Manchester United en el mercado de fichajes de centrocampistas este verano es Elliot Anderson del Nottingham Forest. Si el presupuesto lo permite, se ha considerado a Adam Wharton del Crystal Palace. También existe la opción menos conocida de Alex Scott en el Bournemouth. (Fuente: The Athletic)

El codiciado centrocampista del Girona, Azzedine Ounahi, despierta el interés del Brighton & Hove Albion y del Aston Villa. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal ha preguntado por tres jugadores del Sporting CP: el capitán Morten Hjulmand, el imponente central Ousmane Diomande y el ágil lateral Iván Fresneda. (Fuente: CaughtOffside)

El Aston Villa está interesado en la joven promesa del Real Madrid, Thiago Pitarch, y se rumorea una oferta cercana a los 29,5 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

Para sorpresa del Real Madrid, ningún club europeo ha ofrecido fichar a Vinicius Junior. La decisión del Chelsea de descartar al delantero brasileño ha dejado atónito al Madrid. (Fuente: Fichajes)

El representante de Robert Lewandowski ha sido visto en conversaciones con la Juventus. El delantero del Barcelona, ​​cuyo contrato finaliza al término de la temporada, también está en la mira del AC Milan. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Barcelona se ha puesto en contacto con el Palmeiras para un posible fichaje del joven prodigio de 16 años, Eduardo Conceição. (Fuente: SPORT)

FC Porto v Moreirense FC - Liga Portugal Bwin | Quality Sport Images/GettyImages

El talentoso brasileño Conceição también interesa al Manchester City y su valor se estima en la elevada cifra de 117,9 millones de dólares. (Fuente: The Times)

El Ajax está interesado en el talentoso pero poco valorado centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos. El español, que apenas ha tenido protagonismo, solo tendrá un año más de contrato con el Madrid este verano. (Fuente: AS)

En un giro inesperado, el Barcelona ha sido vinculado con el delantero del Burnley, Armando Broja, próximo a descender, como posible reemplazo de Lewandowski. (Fuente: Markaj News)

MLS

Raheem Sterling, cuatro veces campeón de la Premier League y actualmente jugador del Feyenoord, se ha convertido en un posible objetivo para el Charlotte FC de la MLS. (Fuente: Markaj News)

El exdelantero del Tottenham Hotspur, Lucas Moura, podría reunirse con Son Heung-min en el LAFC de la MLS tras las crecientes dudas sobre su futuro en el São Paulo. (Fuente: ESPN Brasil)

El FC Cincinnati está preparado para competir con numerosos clubes europeos por el fichaje de Julian Brandt una vez que expire su contrato con el Borussia Dortmund este verano. (Fuente: Markaj News)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES