Mercado de fichajes: el Manchester United intensifica su interés por Pulisic; Raphinha, Harry Kane y más

En la Premier League, un modesto equipo pelea con granes del fútbol mundial por retener a una de sus principales estrellas. Mientras tanto, en LaLiga, el Real Madrid iría por una de las principales figuras del Manchester City.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United está interesado en fichar al delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, este verano, pero el club de la Bundesliga espera que firme un nuevo contrato. (Fuente: Football Insider)

Entre los principales objetivos del Manchester United se encuentra el extremo del AC Milan, Christian Pulisic, considerado una posible ganga al acercarse al último año de su contrato. El club de la Serie A tiene una cláusula de extensión de 12 meses, pero no se cree que esté negociando un nuevo contrato. (Fuente: TEAMtalk)

También se espera que el Manchester United intente fichar al centrocampista del Botafogo, Danilo. El jugador de 25 años ha sido señalado como un posible reemplazo para Casemiro, quien se marcha del club. (Fuente: FogãoNET)

El Liverpool considerará a Yan Diomande del RB Leipzig y a Bradley Barcola del Paris Saint-Germain en su búsqueda de refuerzos ofensivos. (Fuente: The Times)

El Arsenal cree que una oferta de alrededor de 117 millones de dólares sería suficiente para convencer al Atlético de Madrid de vender al delantero Julián Álvarez. (Fuente: La Nación)

Rico Lewis podrá dejar el Manchester City este verano por una cantidad cercana a los 40 millones de dólares. (Fuente: Real Tolmie’s Hairdoo)

El Brentford es consciente del interés del Atlético de Madrid, el AC Milan, el Chelsea y la Juventus por el delantero Igor Thiago, y exigirá 109 millones de dólares para vender al brasileño. (Fuente: Felipe Silva)

Brentford v West Ham United - Premier League - Gtech Community Stadium | John Walton - PA Images/GettyImages

Marc Guiu está frustrado por la falta de minutos en el Chelsea y quiere regresar a La Liga, pero los Blues presionan para que sea cedido a otro equipo de la Premier League. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Chelsea, el Manchester United y el Newcastle United siguen de cerca a Donyell Malen, cedido por el Aston Villa, quien ha llamado la atención de la Roma. (Fuente: Corriere dello Sport)

El Arsenal, el Leeds United y el Liverpool compiten por el fichaje del lateral izquierdo del Borussia Dortmund, Daniel Svensson, quien también interesa al AC Milan, Atalanta e Inter. (Fuente: Fussballdaten)

El Liverpool considera a Gonçalo Inácio, del Sporting CP, como posible sustituto a largo plazo de Virgil van Dijk, pero podría tener que competir con el interés del Manchester United, el Barcelona y el Real Madrid. (Fuente: Football Insider)

El central del Brighton & Hove Albion, Jan Paul van Hecke, también está en la mira del Liverpool. (Fuente: Joost Blaauwhof)

El Galatasaray ha reactivado su interés por el centrocampista del Manchester United, Manuel Ugarte, sumándose a su intento por fichar al capitán Bruno Fernandes. (Fuente: Turkish-Football)

El Newcastle busca cerrar un acuerdo por el central del West Ham United, Konstaninos Mavropanos, quien está dispuesto a dejar el club este verano. (Fuente: SportsBoom)

LaLiga

El Real Madrid espera aprovechar el interés del Borussia Dortmund por el delantero Gonzalo García para impulsar su intento de fichar al central Nico Schlotterbeck. (Fuente: Fichajes)

Los clubes de Arabia Saudí están dispuestos a pagar hasta 105 millones de dólares por el extremo del Barcelona, ​​Raphinha, con un salario anual de 35 millones de dólares también sobre la mesa en Oriente Medio. (Fuente: El País)

El Real Madrid podría intentar fichar al centrocampista del Manchester City, Tijjani Reijnders, cuyo precio rondaría los 68 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

Manchester City v Southampton - Emirates FA Cup Semi Final | James Gill - Danehouse/GettyImages

El Barcelona podría financiar una gran inversión en fichajes este verano con la venta de cinco jugadores. Se considerarán ofertas por los defensas Ronald Araujo, Alejandro Balde y Jules Koundé, además del centrocampista Marc Casadò y el extremo Roony Bardghji. (Fuente: AS)

El extremo del Real Betis, Abde Ezzalzouli, tiene dudas sobre un posible regreso al Barcelona, ​​ya que no quiere aceptar un rol que no sea el de titular indiscutible. (Fuente: SPORT)

El Tottenham Hotspur ha ofrecido 29 millones de dólares para fichar al centrocampista del Real Madrid, Brahim Díaz, quien podría marcharse tras un rendimiento decepcionante en el equipo. (Fuente: Fichajes)

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