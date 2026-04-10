Mercado de fichajes: el Manchester United iría por un jugador de 135 millones de dólares; Raphinha, Alisson y más

En la Premier League, dos clubes importantes se disputan el fichaje de un talentoso guardameta, mientras que, en LaLiga, el Real Madrid podría dar la noticia del verano, contratando a un entrenador que hace algunos años lo ganó todo con el Barcelona.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Matthijs de Ligt está considerando dejar el Manchester United este verano y ha despertado el interés del Atlético de Madrid. (Fuente: Fichajes)

También se rumorea una posible salida del Manchester United del delantero Joshua Zirkzee. El Atalanta es el último equipo de la Serie A en mostrar interés, sumándose a la Juventus, la Roma y el Como. (Fuente: TuttoAtalanta)

Mientras tanto, el Manchester United se prepara para fichar al centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, a pesar de ser consciente de que el Manchester City es el favorito para hacerse de sus servicios. (Fuente: TEAMtalk)

El centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, es otro jugador que interesa al Manchester United, que tendrá que superar las ofertas del Aston Villa y del Chelsea para cerrar el acuerdo. (Fuente: Apito Final)

El Arsenal es uno de los tres clubes de la Premier League que han preguntado por el extremo del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, pero el gigante de la Ligue 1 no está interesado en venderlo. (Fuente: Daily Briefing)

La Juventus analiza la posibilidad de fichar al portero del Liverpool, Alisson, quien contempla su salida este verano, previniendo una dura competencia por minutos con Giorgi Mamardashvili. (Fuente: Calciomercato)

Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg | DeFodi Images/GettyImages

El Manchester City se ha sumado a la puja por el centrocampista de 16 años del Hertha Berlín, Kennet Eichhorn. (Fuente: Fabrizio Romano)

Gabriel Martinelli quiere quedarse en el Arsenal este verano, a pesar de los rumores de que podría ser vendido debido a la expiración de su contrato. (Fuente: Football Insider)

El Chelsea y el Newcastle United están interesados ​​en el portero de la Roma, Mile Svilar, quien podría ser vendido este verano si el equipo de la Serie A no se clasifica para la Champions League de la próxima temporada. (Fuente: Siamo La Roma)

También interesa al Chelsea el central del Everton, Jarrad Branthwaite, quien se une a Murillo del Nottingham Forest y a Jan Paul van Hecke del Brighton & Hove Albion en la lista de posibles fichajes de los Blues. (Fuente: Si Phillips)

No se espera que el Everton ejerza su opción de compra de 66,3 millones de dólares para fichar definitivamente a Jack Grealish este verano, pero confían en que el extremo del Manchester City estaría dispuesto a quedarse si se llega a un acuerdo económico. (Fuente: The Athletic)

LaLiga

Es probable que el Real Madrid intensifique sus esfuerzos para fichar al extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, al final de la temporada. (Fuente: Christian Falk)

El Barcelona está dispuesto a escuchar ofertas por Raphinha, ya que considera que el delantero alcanzó su mejor nivel la temporada pasada y está empezando a decaer debido a problemas físicos. (Fuente: Fichajes)

Por otro lado, al líder de LaLiga se le ofreció la oportunidad de fichar a Rafael Leão, pero ya no está interesado en cerrar el acuerdo. (Fuente: SPORT)

AC Milan Training Session | Giuseppe Cottini/GettyImages

Gonzalo García se perfila como objetivo del Newcastle, que podría recurrir al delantero del Real Madrid en su intento por reemplazar a Alexander Isak. (Fuente: TEAMtalk)

El Real Madrid tiene en la mira al entrenador del PSG, Luis Enrique, y espera cerrar un acuerdo con el ex técnico del Barcelona este verano. El PSG, por su parte, considera a Xabi Alonso como su reemplazo. (Fuente: FootballTransfers)

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