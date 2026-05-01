Mercado de fichajes: el Manchester United planea un intercambio por Rashford; Martin Ødegaard, Raphinha y más

El mercado de fichajes no deja de moverse. En la Premier League, el Liverpool intenta retener a su arquero titular, pero este estaría dispuesto a escuchar ofertas para una posible transferencia. En LaLiga, mientras tanto, el Real Madrid podría perder a uno de sus atacantes, puesto que la Juventus estaría dispuesta a comprarle a dicho elemento.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

En su continua búsqueda del extremo del AC Milan, Rafael Leão, el Manchester United consideraría ofrecer un jugador a cambio. Joshua Zirkzee fue el primer nombre que se barajó, mientras que el Milan también estaría interesado en Marcus Rashford y Manuel Ugarte. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Según se informa, Mikel Arteta ya no considera "intransferible" al capitán del Arsenal, Martin Ødegaard. Tanto el Inter como el Aston Villa han mostrado interés en el líder técnico, táctico y físico del equipo londinense. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United está dispuesto a ofrecer un paquete de hasta 70,2 millones de dólares por el lateral del Chelsea, Marc Cucurella. (Fuente: El Nacional)

Se espera que el Liverpool y el Manchester United paguen entre 93,6 y 105,3 millones de dólares por el centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni. (Fuente: CaughtOffside)

El joven Ayyoub Bouaddi, muy codiciado por el Lille, es el favorito de la élite europea. El Arsenal, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain persiguen al espigado centrocampista, pero el Manchester United podría tener ventaja al contar con los servicios del legendario exentrenador Sir Alex Ferguson como parte de la negociación. (Fuente: Abdellah Boulma)

El Liverpool ha rechazado una primera oferta de la Juventus por su portero titular, Alisson. El equipo de Merseyside está interesado en retener a su número uno, quien se cree que está abierto a un traspaso. (Fuente: Indykaila)

Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final | Andrew Powell/GettyImages

Nicolas Jackson, cedido por el Chelsea y que había pasado desapercibido, finalizará su cesión en el Bayern Múnich este verano y se le ha relacionado con un posible fichaje por un equipo de la Serie A. Tanto el Milan como la Juventus figuran como posibles destinos. (Fuente: Calciomercato)

El Atlético de Madrid está interesado en el joven del Arsenal, Myles Lewis-Skelly. Con el objetivo de recaudar fondos, la joven promesa de la cantera se ha puesto a la venta, pero solo por 58,5 millones de dólares, lo que ha generado cierta cautela en la capital española. (Fuente: Fichajes)

La búsqueda del Chelsea de un nuevo portero les ha llevado a fijarse en el guardameta del Borussia Dortmund, Gregor Kobel. Sin embargo, se espera que el Manchester United también muestre interés. (Fuente: Fussball Daten)

El Arsenal está siguiendo de cerca un posible regreso de su exjugador Serge Gnabry. En caso de que el Bayern de Múnich gane la puja por Anthony Gordon, el internacional alemán podría estar disponible por tan solo 35,1 millones de dólares. (Fuente: SportsBoom)

Tras los anuncios de Bernardo Silva y John Stones, Nathan Aké se inclina por una despedida del Manchester City. El Milan podría ser un posible destino para el defensa neerlandés. (Fuente: Calciomercato)

LaLiga

Ante las cifras estratosféricas que manejan los clubes de la Liga Saudí, el Barcelona considera seriamente la venta de Raphinha este verano. (Fuente: Fichajes)

El Al Nassr presentó una oferta de 105,3 millones de dólares por Raphinha el verano pasado, pero el equipo de Cristiano Ronaldo sigue interesado en el brasileño, interés que se ha intensificado tras la postura del Barcelona. (Fuente: El Nacional)

La Juventus está sopesando la posibilidad de fichar al delantero del Real Madrid, Gonzalo García, quien ha despertado el interés de la Juventus desde enero. (Fuente: Tuttosport)

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Para disgusto de Hansi Flick, el Barcelona está considerando la venta de Fermín López. El ex objetivo del Chelsea podría generar hasta 100 millones de euros para financiar la llegada de Alessandro Bastoni y Julián Álvarez este verano. (Fuente: El Nacional)

El ex canterano del Barcelona, ​​Sergi Domínguez, podría regresar a Cataluña este verano tras su destacada temporada con el Dinamo Zagreb. (Fuente: Fichajes)

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