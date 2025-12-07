Mercado de fichajes: el Manchester United prepara un doble golpe de £170 millones; Konaté, Kobbie Mainoo y más

El mercado de invierno en Europa viene cargado de movimientos que pueden alterar por completo el rumbo de varios gigantes. En la Premier League, el Manchester United se enfrenta a varios interesados por sus jóvenes talentos mientras analiza inversiones millonarias; el Liverpool lidia con el descontento de Mohamed Salah y el futuro de Ibrahima Konaté; y clubes como el Arsenal, el City y el Chelsea ajustan piezas clave. En LaLiga, el Barcelona redefine su plan para el ataque, mientras el Real Madrid evalúa salidas, regresos y apuestas juveniles que podrían marcar su próximo proyecto.

Premier League

Manchester United v Everton - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Al menos 12 clubes buscan un préstamo por el mediocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, para el mercado de enero. (Fuente: Daily Mail)

El Manchester United está decidido a rechazar todas las ofertas de cesión por el delantero Joshua Zirkzee. La Roma ya falló con una propuesta que incluía una obligación condicional de compra; el club inglés solo aceptará una venta inmediata. (Fuente: Corriere dello Sport)

El United contempla incorporar al mediocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, y al extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, movimientos que, en conjunto, rondarían los £170 millones ($226.6 millones). (Fuente: Football Insider)

Los interesados en el delantero del Porto, Samu Aghehowa —entre ellos el Aston Villa, el Newcastle United y el Tottenham Hotspur— podrían quedar decepcionados, ya que el atacante español no quiere dejar el club en enero. (Fuente: TEAMtalk)

El extremo del Liverpool, Mohamed Salah, está incómodo con su situación en Anfield después de ser suplente por tercer partido consecutivo. (Fuente: Sully)

El Arsenal y el Manchester City encabezan la lista de pretendientes del lateral izquierdo del Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown. (Fuente: Mark Brus)

El Chelsea, que ya cerró un acuerdo para fichar al delantero del Strasbourg, Emmanuel Emegha, en verano, también está interesado en otro jugador del mismo club: el versátil Valentín Barco. (Fuente: CaughtOffside)

El Brighton & Hove Albion, que se prepara para vender al solicitado Carlos Baleba, añadió al mediocampista del Aston Villa, Lamare Bogarde, a su lista de opciones. (Fuente: The Telegraph)

El Newcastle avanzó en su intento por fichar al mediocampista del Palmeiras, Allan Elias, quien podría costar cerca de €32 millones (£27.8 millones / $37.3 millones). (Fuente: Portal do Palestra)

El Napoli, en su búsqueda de un mediocampista para enero, tiene como objetivo a Soungoutou Magassa del West Ham United. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Liverpool está dispuesto a aceptar ofertas de apenas £15 millones ($20 millones) por el defensa central Ibrahima Konaté en enero, siempre que antes encuentren un reemplazo. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Atletico de Madrid v Real Oviedo - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

El Barcelona no quedó convencido del delantero del Atlético Madrid, Julián Álvarez, como posible fichaje millonario y ahora se inclina por ofrecerle una renovación a Robert Lewandowski. (Fuente: El Nacional)

Aun así, el Barcelona amplió su búsqueda de un nuevo delantero y analiza una posible negociación por Lautaro Martínez, del Inter. (Fuente: Rudy Galetti)

El extremo del Real Madrid, Vinicius Junior, apunta a Arabia Saudita en caso de salir del Bernabéu, ya que los clubes de la Premier League no están interesados por su actitud. (Fuente: Football Insider)

Pese al interés de otros equipos europeos, no se esperan complicaciones en el intento del Real Madrid por recomprar al mediocampista Nico Paz, actualmente en el Como. (Fuente: Alfredo Pedullà)

El Leeds United explora un préstamo para fichar al extremo del Barcelona, Roony Bardghji, este invierno. (Fuente: MOT Leeds News)

El Real Madrid busca contratar al delantero de 15 años del Sacramento FC, Da’vian Kimbrough. (Fuente: Fichajes)

