Mercado de fichajes: el Manchester United prepara un doble golpe de £170 millones; Konaté, Kobbie Mainoo y más
El mercado de invierno en Europa viene cargado de movimientos que pueden alterar por completo el rumbo de varios gigantes. En la Premier League, el Manchester United se enfrenta a varios interesados por sus jóvenes talentos mientras analiza inversiones millonarias; el Liverpool lidia con el descontento de Mohamed Salah y el futuro de Ibrahima Konaté; y clubes como el Arsenal, el City y el Chelsea ajustan piezas clave. En LaLiga, el Barcelona redefine su plan para el ataque, mientras el Real Madrid evalúa salidas, regresos y apuestas juveniles que podrían marcar su próximo proyecto.
Premier League
Al menos 12 clubes buscan un préstamo por el mediocampista del Manchester United, Kobbie Mainoo, para el mercado de enero. (Fuente: Daily Mail)
El Manchester United está decidido a rechazar todas las ofertas de cesión por el delantero Joshua Zirkzee. La Roma ya falló con una propuesta que incluía una obligación condicional de compra; el club inglés solo aceptará una venta inmediata. (Fuente: Corriere dello Sport)
El United contempla incorporar al mediocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, y al extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, movimientos que, en conjunto, rondarían los £170 millones ($226.6 millones). (Fuente: Football Insider)
Los interesados en el delantero del Porto, Samu Aghehowa —entre ellos el Aston Villa, el Newcastle United y el Tottenham Hotspur— podrían quedar decepcionados, ya que el atacante español no quiere dejar el club en enero. (Fuente: TEAMtalk)
El extremo del Liverpool, Mohamed Salah, está incómodo con su situación en Anfield después de ser suplente por tercer partido consecutivo. (Fuente: Sully)
El Arsenal y el Manchester City encabezan la lista de pretendientes del lateral izquierdo del Eintracht Frankfurt, Nathaniel Brown. (Fuente: Mark Brus)
El Chelsea, que ya cerró un acuerdo para fichar al delantero del Strasbourg, Emmanuel Emegha, en verano, también está interesado en otro jugador del mismo club: el versátil Valentín Barco. (Fuente: CaughtOffside)
El Brighton & Hove Albion, que se prepara para vender al solicitado Carlos Baleba, añadió al mediocampista del Aston Villa, Lamare Bogarde, a su lista de opciones. (Fuente: The Telegraph)
El Newcastle avanzó en su intento por fichar al mediocampista del Palmeiras, Allan Elias, quien podría costar cerca de €32 millones (£27.8 millones / $37.3 millones). (Fuente: Portal do Palestra)
El Napoli, en su búsqueda de un mediocampista para enero, tiene como objetivo a Soungoutou Magassa del West Ham United. (Fuente: Tuttomercatoweb)
El Liverpool está dispuesto a aceptar ofertas de apenas £15 millones ($20 millones) por el defensa central Ibrahima Konaté en enero, siempre que antes encuentren un reemplazo. (Fuente: Football Insider)
LaLiga
El Barcelona no quedó convencido del delantero del Atlético Madrid, Julián Álvarez, como posible fichaje millonario y ahora se inclina por ofrecerle una renovación a Robert Lewandowski. (Fuente: El Nacional)
Aun así, el Barcelona amplió su búsqueda de un nuevo delantero y analiza una posible negociación por Lautaro Martínez, del Inter. (Fuente: Rudy Galetti)
El extremo del Real Madrid, Vinicius Junior, apunta a Arabia Saudita en caso de salir del Bernabéu, ya que los clubes de la Premier League no están interesados por su actitud. (Fuente: Football Insider)
Pese al interés de otros equipos europeos, no se esperan complicaciones en el intento del Real Madrid por recomprar al mediocampista Nico Paz, actualmente en el Como. (Fuente: Alfredo Pedullà)
El Leeds United explora un préstamo para fichar al extremo del Barcelona, Roony Bardghji, este invierno. (Fuente: MOT Leeds News)
El Real Madrid busca contratar al delantero de 15 años del Sacramento FC, Da’vian Kimbrough. (Fuente: Fichajes)
MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.