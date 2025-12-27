Mercado de fichajes: el Manchester United prepara una oferta de 200 millones por Bellingham; Isak, Salah y más

El mercado empieza a calentarse y los gigantes de la Premier League y LaLiga ya mueven sus piezas con sigilo, pero también con ambición. Decisiones firmes, posturas interesantes y ofertas que podrían cambiar el tablero aparecen en ambos lados del mapa futbolístico. Hay figuras consolidadas que definen su futuro, jóvenes que despiertan una batalla silenciosa y clubes que preparan movimientos de alto impacto sin hacer demasiado ruido. Nada está cerrado, pero varias señales ya apuntan hacia dónde puede inclinarse la balanza si el reloj sigue avanzando.

Premier League

FBL-AFR-2025-MATCH 15-EGY-RSA | FRANCK FIFE/GettyImages

El agente de Mohamed Salah se reunió recientemente con el Fenerbahçe para dejar claro que no hay posibilidad de acuerdo. El egipcio solo contempla dos escenarios: continuar en el Liverpool o marcharse a Arabia Saudita. (Sabah)

Mientras tanto, el Liverpool busca en enero un sustituto para el lesionado Alexander Isak y ya presentó una oferta de 20 millones de euros por el delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, quien podría salir gratis al final de la temporada. (Fichajes)

El interés del Manchester City por Antoine Semenyo provocaría que Oscar Bobb, de 22 años, explore una salida del club. Borussia Dortmund está entre los interesados. (Fabrizio Romano)

También en el City, el mediocampista argentino Claudio Echeverri verá finalizado su préstamo con el Bayer Leverkusen para pasar cedido al Girona. (Mundo Deportivo)

El Arsenal está dispuesto a pagar 25 millones de euros por el defensor del AC Milan, Davide Bartesaghi, aunque el club italiano no desea desprenderse del jugador de 19 años. (MilanLive)

Las exigencias salariales de Kenan Yıldız complican su renovación con la Juventus. El Arsenal, el Chelsea y el Tottenham están dispuestos a ofrecerle lo que solicita. (TuttoJuve)

Clubes de la Saudi Pro League buscan fichar al mediocampista del Newcastle, Joelinton, en enero. (TEAMtalk)

El Newcastle también podría intentar el fichaje de Raheem Sterling. Se evalúa un préstamo con opción de compra de hasta 25 millones de euros. (Fichajes)

El Crystal Palace se sumó a Brentford e Ipswich Town en la puja por Brennan Johnson, quien podría salir del Tottenham en enero, ya sea a préstamo o de forma definitiva. (Football Insider)

El préstamo de Harvey Elliott del Liverpool al Aston Villa no incluye cláusula de repesca en enero. Los Villanos deberían pagar para romper el acuerdo y planean renegociar, ya que tampoco desean retenerlo el resto de la temporada. (The Athletic)

El West Ham compite con el Napoli por Armand Laurienté, extremo del Sassuolo, tasado en alrededor de 21 millones de libras. (Area Napoli)

Pensando en una profunda reestructuración del mediocampo, el Manchester United prepara una oferta de 200 millones de euros por Jude Bellingham y estaría dispuesto a duplicar su salario actual. (OKdiario)

Además, el mediocampista de la Roma, Manu Koné, podría salir el próximo verano rumbo al Manchester United. (Francesca Teodori)

LaLiga

CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del Rey | Angel Martinez/GettyImages

El Barcelona analiza ofrecer un contrato de corto plazo a Andreas Christensen para que tenga la opción de ganarse una extensión tras volver de su lesión parcial de ligamento cruzado. (Catalunya Ràdio)

El defensor del Benfica, Nicolás Otamendi, de 37 años, surge como opción para el Barcelona por una cifra que no superaría 1 millón de euros. (El Nacional)

En cambio, el fichaje de Axel Disasi (Chelsea) se considera casi imposible por las demandas salariales del jugador. (SPORT)

El Atlético de Madrid estaría dispuesto a pagar 100 millones de euros por el delantero del Marsella, Mason Greenwood, en una operación que beneficiaría económicamente al Manchester United. (Fichajes)

El Real Madrid fijó como prioridad al defensor del Rennes, Jérémy Jacquet, con una operación cercana a 35 millones de euros. (Defensa Central)

Finalmente, el Real Madrid podría activar el próximo verano la cláusula de recompra del central del Como, Jacobo Ramón, de 20 años. (ESPN)

