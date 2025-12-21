El mercado empieza a moverse y las señales llegan desde todos los frentes. Hay capitanes en la mira, fichajes récord bajo revisión y jóvenes que podrían cambiar de camiseta antes de lo esperado. La Premier League concentra la tensión, pero LaLiga no se queda atrás, con decisiones que apuntan a sacudir proyectos completos. Entre intereses cruzados, llamadas discretas y planes para enero y verano, esta nota reúne las pistas clave que explican por qué varios gigantes afinan movimientos.

Premier League

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

El Bayern Múnich prepara una oferta de 50 millones de euros (42 millones de libras, 55.8 millones de dólares) por el capitán del Manchester United, Bruno Fernandes. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool ya analiza la posibilidad de vender a Alexander Isak, apenas meses después de completar su traspaso récord en el Reino Unido por 125 millones de libras a Anfield. La Saudi Pro League sería un posible destino y estaría dispuesta a cubrir el monto necesario. (Fuente: Fichajes)

Kobbie Mainoo no ve futuro en el Manchester United mientras Ruben Amorim siga al mando y consideraría una salida definitiva de Old Trafford. (Fuente: Mail)

El Manchester United, el Newcastle United y el Aston Villa muestran interés en el carrilero del Inter, Denzel Dumfries. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United podría recurrir a Nathaniel Brown (del Eintracht Frankfurt) o Tino Livramento (del Newcastle) ante las dudas por el rendimiento de Patrick Dorgu como lateral izquierdo. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool recibió señales de que Alessandro Bastoni podría estar dispuesto a salir del Inter en 2026; el Barcelona, el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain y el Real Madrid siguen su situación. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea buscará traspasar de forma definitiva a Nicolas Jackson el próximo verano. El Newcastle, el Aston Villa, el Everton, el Atlético de Madrid y el Napoli serían destinos posibles tras concluir su cesión en el Bayern Múnich. (Fuente: CaughtOffside)

El compañero de Jackson en el Bayern Múnich, Aleksandar Pavlović, ha impresionado a los ojeadores del Chelsea, aunque el Manchester City también lo tiene en la mira. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal podría fijarse en el joven talento del Lille, Ayyoub Bouaddi, objetivo también del Chelsea, para aliviar la carga en el mediocampo de Declan Rice y Martín Zubimendi. (Fuente: CaughtOffside)

El extremo del Manchester City, Oscar Bobb, es una alternativa para el Crystal Palace si no prospera el fichaje de Brennan Johnson (el Tottenham Hotspur). (Fuente: Mail)

El West Ham United vio rechazada una oferta inicial de 25 millones de euros (21.9 millones de libras, 29.3 millones de dólares) por el delantero del Cruzeiro, Kaio Jorge. (Fuente: GE Globo)

LaLiga

Portugal v Armenia - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El Real Madrid aparece como posible destino de Rúben Neves, quien desea salir del Al Hilal y también ha sido vinculado con un regreso a la Premier League. (Fuente: Fichajes)

El Aston Villa ha contactado al Barcelona por el portero Marc-André ter Stegen, actualmente por detrás de Joan García en la jerarquía de Hansi Flick. (Fuente: Mundo Deportivo vía Sport Witness)

El Barcelona estaría cerca de activar la opción de compra permanente de 30 millones de euros por Marcus Rashford, cedido por el Manchester United. (Fuente: Mundo Deportivo)

Con la casi segura salida de David Alaba y el futuro incierto de Antonio Rüdiger, el Real Madrid prepara una oferta de 50 millones de euros en enero por el central del Tottenham Hotspur, Micky van de Ven. (Fuente: Fichajes)

El contrato del histórico lateral del Real Madrid, Dani Carvajal, que vence el 30 de junio, no será renovado, lo que podría provocar una reestructuración total de la defensa del club. (Fuente: El Nacional)

