Mercado de fichajes: el Manchester United se interesa por un delantero de 105 millones; Khvicha, Enzo y más

En la Premier League, Enzo Fernández cada vez está más decidido de salir del Chelsea. En LaLiga, mientras tanto, el Real Madrid no parece dispuesto a desprenderse de Kylian Mbappé, contrario a la ola de rumores que se han desatado en los últimos días.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United ha sido vinculado con el prolífico delantero del Brentford, Igor Thiago. La competencia por el fichaje del brasileño será intensa, y se cree que el Chelsea está preparando una inversión de 105,8 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal está considerando un fichaje descabellado por la superestrella del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia. El Arsenal se ha visto reforzado económicamente gracias a su llegada a la final de la Liga de Campeones —donde se enfrentará al maestro georgiano— con un presupuesto de 165,9 millones de dólares a su disposición. (Fuente: Sky Sports News)

El Manchester United ha añadido al central del Tottenham Hotspur, Micky van de Ven, a su lista de posibles fichajes para reforzar esa posición. Murillo, del Nottingham Forest, y la joven promesa del RB Leipzig, Castello Lukeba, también están entre los candidatos, pero la competencia por Van de Ven será feroz. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool está listo para competir con el United por los servicios de Van de Ven. Se espera que el precio del holandés fluctúe considerablemente dependiendo de la división en la que comience la próxima temporada el Tottenham. En caso de descenso, la valoración de Van de Ven bajará de 122,4 millones de dólares a 81,6 millones de dólares. (Fuente: TEAMtalk)

El centrocampista Enzo Fernández, que busca marcharse del club, está valorado en 141 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

Chelsea v Nottingham Forest - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

El Galatasaray ha señalado al capitán del Liverpool, Virgil van Dijk, como el fichaje ideal para este verano, un año antes de que expire su contrato. Se cree que el defensa holandés está abierto a la idea de unirse al gigante turco. (Fuente: FotoMac)

El Atlético de Madrid ha presentado una oferta formal por la joven promesa de la cantera del Arsenal, Myles Lewis-Skelly. Se espera que los Gunners pidan 70 millones de euros por el canterano, que está destacando como centrocampista. (Fuente: Fichajes)

El Newcastle United mantiene su interés en Liam Delap desde el verano pasado y se espera que intente convertir al delantero del Chelsea en el fichaje estrella del mercado. (Fuente: GIVEMESPORT)

La búsqueda de un nuevo centrocampista por parte del Manchester United los ha llevado hasta la estrella del West Ham United, Mateus Fernandes. (Fuente: The (Telegraph)

LaLiga

Siguiendo el consejo del capitán croata y leyenda del club, Luka Modrić, el Real Madrid ha reactivado su interés por Joško Gvardiol, del Manchester City, cuyo valor se estima en 117,5 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

Se cree que el prodigioso centrocampista del Bayern Múnich, Lennart Karl, está interesado en fichar por el Barcelona este verano. (Fuente: El Nacional)

A pesar de la fuerte reacción pública y las peticiones de su venta, no se cree que el Real Madrid tenga planes de traspasar a Kylian Mbappé este verano. (Fuente: Fabrizio Romano)

Real Betis V Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Sin embargo, el futuro de Vinícius Júnior es mucho menos seguro, especialmente porque el brasileño aún no ha renovado su contrato, el cual expira en 2027. El Manchester City y hasta el FC Barcelona se perfilan como firmes candidatos para contratarlo. (Fuente: TEAMtalk)

La primera oferta del Barcelona por el lateral del Tottenham, Pedro Porro, asciende a 35,3 millones de dólares.

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