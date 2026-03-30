Mercado de fichajes: el Manchester United y el Real Madrid se disputan a Palmer; Martinelli, Vinicius Jr y más

En la Premier League, el Manchester United aspira a competir con el Real Madrid por los fichajes de dos brillantes jugadores, mientras que en LaLiga, el FC Barcelona podría terminar por quedarse con Robert Lewandowski, siempre y cuando el delantero polaco acepte una peculiar condición.

Estas y otras noticias sobre fichajes y rumores, en el presente artículo, el cual fue publicado originalmente por SI FC.

Premier League

Tanto el Manchester United como el Real Madrid siguen de cerca a la estrella ''mal valorada'' del Chelsea, Cole Palmer. El seleccionado inglés también está en la mira del Bayern Múnich, pero su traspaso costaría 199,3 millones de dólares, cifra que no cualquier club en el mundo puede pagar. (Fuente: The Sun)

La propuesta del Chelsea por el mediapunta del Como, Nico Paz, ha sido rechazada por el centrocampista argentino, y todo parece indicar que su intención es regresar al Real Madrid. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool realizaría una oferta por el centrocampista del Everton, James Garner. El Manchester United y el Real Madrid también estarían interesados en él. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal estaría dispuesto a desprenderse de Gabriel Martinelli y de Gabriel Jesus este verano, siempre y cuando aparezca una oferta que les convenga. El Atlético de Madrid podría ser el club indicado, ya que el gigante de LaLiga está muy interesado en la dupla brasileña. (Fuente: TEAMtalk)

El delantero del Benfica, Andreas Schjelderup, se perfila como un posible reemplazo para Marcus Rashford si el Barcelona decide no comprarlo. Sin embargo, según se informa, los Red Devils se habrían adelantado, realizando una oferta de 69,1 millones de dólares por el noruego de 21 años. (Fuente: Fichajes)

Netherlands v Norway - International Friendly | DeFodi Images/GettyImages

El capitán del Manchester United, Bruno Fernandes, ha dado su visto bueno al acercamiento del club por la estrella del Newcastle United, Sandro Tonali. (Fuente: Daily Mail)

El LAFC se ha unido a su rival de la MLS, el Inter Miami, en la puja por fichar al capitán del Manchester City, Bernardo Silva, como agente libre este verano. (Fuente: CaughtOffside)

El Arsenal es uno de los varios clubes interesados ​​en el centrocampista del Borussia Dortmund, Julian Brandt, que quedará libre este verano. (Fuente: Ekrem Konur)

El Liverpool está considerando fichar al central del Crystal Palace, Maxence Lacroix. Sin embargo, la competencia por el defensa francés será dura, ya que el Chelsea y el Aston Villa también lo siguen de cerca. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal es quien más adelantado está en la intención por fichar al prometedor delantero alemán del Club Brujas, Nicolò Tresoldi. (Fuente: Christian Falk)

LaLiga

La posibilidad de que Robert Lewandowski permanezca en el Barcelona una temporada más aún no se ha descartado, aunque probablemente el polaco tendrá que aceptar un salario menor. (Fuente: Fichajes)

No obstante, desde la Juventus están haciendo cuentas ante la posibilidad de fichar al polaco. Para ello deberán vender algunos jugadores entre los que se encuentran Jonathan David, Edon Zhegrova o Arkadiusz Milik. (Fuente: La Gazzetta dello Sport)

En el Real Madrid están convencidos de que Vinícius Júnior acordará una extensión de contrato para seguir ligado con el cuadro blanco. Se cree que todos los detalles ya están cerrados; solo falta la firma. (Fuente: José Félix Díaz)

El Barcelona y Alessandro Bastoni ya están negociando posibles salarios, aunque el Inter aún no ha presentado una cifra exacta para el traspaso. (Fuente: Fabrizio Romano)

Italy Training Session & Press Conference | Claudio Villa - FIGC/GettyImages

El Liverpool y el Real Madrid han visto frustrados sus intentos por fichar a Nico Schlotterbeck tras conocerse que el central del Borussia Dortmund ha acordado un nuevo contrato con el club de la Bundesliga. (Fuente: Florian Plettenberg)

El Benfica se ha puesto en contacto con el Real Madrid para una posible cesión de Franco Mastantuono de cara a la siguiente temporada. (Fuente: Fichajes)

João Cancelo está presionando para quedarse en el Barcelona más allá del final de la presente temporada, cuando expira su préstamo procedente del Al Hilal. Se cree que las negociaciones continúan. (Fuente: Fabrizio Romano)

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