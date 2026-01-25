Mercado de fichajes: el plan de Cristiano Ronaldo cuando deje al Al Nassr; Julián Álvarez, Curtis Jones y más

El mercado de fichajes vuelve a tomar fuerza con movimientos que involucran a pesos pesados de la Premier League, LaLiga y el futbol internacional. Negociaciones abiertas, ofertas millonarias y decisiones estratégicas marcan el pulso de clubes que buscan ajustar sus plantillas antes de que cierre la ventana de transferencias. Desde el futuro de Marcus Rashford y Julián Álvarez, hasta posibles salidas inesperadas y apuestas por jóvenes talentos, el panorama refleja un mercado activo, tenso y lleno de escenarios que pueden cambiar el rumbo de la temporada.

Premier League

El Barcelona respondió a la cláusula de compra de €30 millones en el préstamo de Marcus Rashford desde el Manchester United con una propuesta de €20 millones más €5 millones en variables. (Fuente: Fichajes)

SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Thomas Eisenhuth - UEFA/GettyImages

El Tottenham Hotspur, además de avanzar por Andy Robertson, intenta fichar también a su compañero en el Liverpool, Curtis Jones. El club londinense estaría dispuesto a presentar una oferta inicial de £30 millones, cifra considerada insuficiente por el Liverpool. (Fuente: DaveOCKOP)

El Chelsea podría sorprender con un acercamiento por el juvenil del Real Madrid, Franco Mastantuono, ante sus dificultades para consolidarse en el primer equipo. (Fuente: Fichajes)

El Crystal Palace sabe que su delantero Jean-Philippe Mateta espera recibir interés del Manchester United para facilitar su salida del sur de Londres. Hasta el momento no hay ofertas formales. (Fuente: Indykaila)

Harry Maguire podría protagonizar un movimiento inesperado al Chelsea cuando finalice su contrato con el Manchester United este verano. (Fuente: CaughtOffside)

El Crystal Palace identificó al joven del Chelsea, Josh Acheampong, como una alternativa a largo plazo para reemplazar a Marc Guéhi. (Fuente: Daily Mail)

El Nottingham Forest sabe que su mediocampista Elliot Anderson elegiría al Manchester City por encima del Manchester United en caso de salir del club. (Fuente: The i Paper)

El Paris Saint-Germain, reciente campeón de la Copa Africana de Naciones con Ibrahim Mbaye, lo tiene como objetivo prioritario para el Aston Villa y el Chelsea antes del cierre del mercado invernal. (Fuente: Florian Plettenberg)

El Chelsea presentó una oferta cercana a €40 millones por el joven mediocampista marfileño Christ Inao Ulaï, actualmente en el Trabzonspor. (Fuente: Africa Foot)

El Manchester City podría facilitar la salida de Kalvin Phillips rumbo al Wolverhampton, con el objetivo de que el jugador recupere ritmo competitivo. Un regreso al Leeds United también está sobre la mesa. (Fuente: Daily Mail)

LaLiga

El Atlético de Madrid recibió una oferta de €100 millones por Julián Álvarez por parte del Al Ahli de Arabia Saudita. El delantero también es seguido por el Arsenal y el Barcelona. (Fuente: Fichajes)

Galatasaray A.S. v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | NurPhoto/GettyImages

El Real Madrid, en caso de que Jürgen Klopp asuma como entrenador, le otorgaría control total sobre fichajes. El técnico alemán ya habría decidido que Dani Carvajal y Ferland Mendy no entrarían en sus planes. (Fuente: The Touchline)

El Barcelona estaría dispuesto a dejar salir gratis a Marc-André ter Stegen en verano, pese a que su contrato vence hasta dentro de dos años, con el objetivo de liberar masa salarial. (Fuente: El Nacional)

El Villarreal y el Barcelona compiten por el fichaje del mediocampista de 18 años del Racing de Santander, Sergio Martínez, comparado por su estilo con Pedri. (Fuente: AS)

Resto del Mundo

Cristiano Ronaldo podría retirarse cuando finalice su contrato con el Al Nassr en 2027. Tras colgar los botines, no se descarta que continúe ligado a la liga saudí mediante un rol como propietario, ampliando el 15% de participación que ya posee. (Fuente: talkSPORT)

Morgan Guilavogui dejará al Lens para incorporarse al Real Salt Lake City de la MLS. (Fuente: Santi Aouna)

