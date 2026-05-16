Mercado de fichajes: el Real Madrid analiza vender a Mbappé; Julián Álvarez, Alisson y más

En la Premier League, el Liverpool y el Manchester United piensan invertir más de 90 millones de dólares en un futbolista del West Ham. En LaLiga, mientras tanto, José Mourinho intentaría rescatar a una estrella del Real Madrid.

Este artículo fue previamente publicado por SI FC

Premier League

El Chelsea ha reactivado su interés por el portero del AC Milan, Mike Maignan, quien ha advertido al club de la Serie A que podría marcharse este verano si no se clasifican para la Champions League o si deciden prescindir del entrenador Massimiliano Allegri. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El delantero Marc Guiu, frustrado por su escaso protagonismo en el Chelsea, podría salir del club. El Coventry City está interesado en retenerlo en la Premier League, mientras que la Real Sociedad y el Sevilla exploran su regreso a LaLiga. (Fuente: SportsBoom)

El Arsenal ya no quiere a Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, como delantero centro, y, en cambio, planea una operación millonaria para utilizar al internacional argentino como extremo izquierdo. (Fuente: FootballTransfers)

El Liverpool está interesado en el portero de la Juventus, Michele Di Gregorio, mientras se prepara para la posible salida de Alisson, quizás incluso a la Juve. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Sin embargo, es Robin Roefs, del Sunderland, quien encabeza la lista de deseos del Liverpool. Los Reds han intensificado las negociaciones para un traspaso por valor de 47 millones de dólares con la esperanza de adelantarse al Chelsea en su fichaje. (Fuente: CaughtOffside)

El West Ham United confía cada vez más en poder obtener alrededor de 94 millones de dólares con la venta del centrocampista Mateus Fernandes, quien interesa tanto al Liverpool como al Manchester United. (Fuente: TEAMtalk)

West Ham United v Arsenal - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Pep Guardiola ha pedido al Manchester City que se adelante al Arsenal y al Chelsea en la puja por el centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde. (Fuente: Fichajes)

El Manchester City ya ha cerrado un acuerdo por 29 millones de dólares para fichar al extremo de 19 años del Troyes, Mathys Detourbet, quien pasará la próxima temporada en el Mónaco cedido con opción a prórroga por un año. (Fuente: Fabrice Hawkins)

El Liverpool ha destinado un presupuesto de 101 millones de dólares para fichar a un nuevo extremo izquierdo. Yan Diomande y Antonio Nusa, del RB Leipzig, son dos de los candidatos, junto con Bradley Barcola, del Paris Saint-Germain. (Fuente: The i Paper)

El Nottingham Forest espera renovar el contrato del lateral izquierdo Neco Williams, en medio del interés de clubes rivales como el Aston Villa, el Everton, el Manchester United y el Newcastle por el exdefensa del Liverpool. (Fuente: BBC Sport)

LaLiga

El PSG espera fichar al centrocampista del Barcelona, ​​Fermín López, y está dispuesto a traspasar al defensa Lucas Hernández y al extremo Barcola para intentar cerrar el acuerdo. (Fuente: El Nacional)

Eduardo Camavinga ha pedido salir del Real Madrid este verano tras quedar fuera de la convocatoria de Francia para el Mundial 2026. (Fuente: Fichajes)

Se espera que José Mourinho, quien probablemente se incorpore como entrenador del Real Madrid este verano, le brinde su apoyo a Kylian Mbappé, a quien, en estos momentos, el conjunto blanco piensa vender. (Fuente: TEAMtalk)

FBL-POR-LIGA-BENFICA-BRAGA | FILIPE AMORIM/GettyImages

Mourinho ha pedido al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que se centre en mejorar la defensa del club de cara a la próxima temporada. (Fuente: The Athletic)

El Barcelona lidera la puja por el delantero del Manchester City, Omar Marmoush, quien podría ser vendido si se reciben ofertas de alrededor de 76 millones de dólares. (Fuente: CaughtOffside)

Se espera que las conversaciones entre el Barcelona y el Manchester United sobre el futuro del extremo Marcus Rashford, actualmente cedido, se reanuden la próxima semana. El Barça confía en llegar a un acuerdo para otra cesión. (Fuente: The Independent)

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