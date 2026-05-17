Mercado de fichajes: el Real Madrid planea fichar a Rashford; Barcola, Federico Valverde y más

En la Premier League, el Chelsea compite con el Bayern Múnich y el PSG por un defensa central del Sporting CP. Mientras tanto, en LaLiga, el Atlético de Madrid sigue de cerca la evolución de un importante delantero del Barcelona.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United ha mostrado interés en el centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde, con la esperanza de que sus problemas internos en Madrid lo pongan en el mercado de transferencias. (Fuente: Football Insider)

El Paris Saint-Germain ha advertido al Liverpool y al Barcelona que fichar al extremo Bradley Barcola este verano costará más de 110 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal es uno de los clubes que sigue de cerca al delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, a medida que se acerca el último mes de su contrato en Turín. (Fuente: Mundo Deportivo)

Mateo Kovačić estará disponible para su traspaso por el Manchester City este verano, y se esperan ofertas superiores a los 17 millones de dólares. El AC Milan y el Inter de Milán están interesados, al igual que clubes de Turquía y de Arabia Saudita. (Fuente: SportsBoom)

El Sporting CP ha recibido ofertas del Chelsea, el Bayern Múnich y el PSG por el defensa central Ousmane Diomande. (Fuente: Flávio Costa)

FC Porto v Sporting CP - Portuguese Cup Semi-Final 2nd leg | Diogo Cardoso/GettyImages

Aunque el Tottenham Hotspur evite el descenso esta temporada, el defensa central Cristian Romero será vendido. También se espera la salida del portero Guglielmo Vicario. (Fuente: GIVEMESPORT)

El Newcastle United y el Liverpool son los dos principales candidatos para fichar al centrocampista del Mónaco, Lamine Camara. (Fuente: Football Insider)

El extremo del Club Brujas, Christos Tzolis, ha despertado el interés del Aston Villa, el Manchester United y la Juventus. Los tres clubes han sido advertidos de que el internacional griego deberá convertirse en la venta más cara de la historia del club: más de 42 millones de dólares si quiere marcharse este verano. (Fuente: GVA)

El Bournemouth podría intentar fichar al delantero del West Ham United, Pablo, si pierde a Eli Junior Kroupi este verano. El delantero de los Hammers, que se unió al club en enero, también está en la mira del Brentford. (Fuente: SportsBoom)

La Juventus también está tras los pasos del lateral izquierdo del Liverpool, Andy Robertson, que dejará el club, además de intentar fichar al portero de los Reds, Alisson. (Fuente: The Times)

LaLiga

El Real Madrid está haciendo todo lo posible por fichar al centrocampista del Manchester City, Rodri, tras una petición de José Mourinho. (Fuente: Football Insider)

Mourinho podría aprovechar la indecisión del Barcelona para intentar fichar a Marcus Rashford, del Manchester United, y llevarlo al Real Madrid. (Fuente: Miguel Delaney)

El Atlético de Madrid sigue de cerca la evolución del delantero del Barcelona, ​​Ferran Torres. (Fuente: SPORT)

Fc Barcelona V Real Madrid C.f. - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Mientras tanto, el Atlético también se prepara para competir con el Real Madrid por el fichaje del central de la Real Sociedad, Jon Martín, de 20 años. (Fuente: Fichajes)

El Ajax ha mostrado interés en los porteros del Barcelona, ​​Marc-André ter Stegen e Iñaki Peña. (Fuente: Voetbal International)

Tras la confirmada salida de Robert Lewandowski, el Barcelona está dispuesto a intentar fichar al delantero del Arsenal, Gabriel Jesus, quien podría marcharse por un valor de 52 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

Julián Álvarez y João Pedro son los principales objetivos del Barcelona para reemplazar a Lewandowski, e incluso el director deportivo Deco asistió a la final de la FA Cup del sábado para ver en acción al delantero del Chelsea. (Fuente: SPORT)

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