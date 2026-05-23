Mercado de fichajes: el Real Madrid prepara el fichaje de Haaland; Éderson, Nico Williams y más

En la Premier League, Xabi Alonso ya tendría identificado al delantero que quiere para el Chelsea de cara a la próxima temporada. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona buscaría la manera de fichar a un defensa central argentino que juega en Inglaterra.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United está cerca de cerrar el fichaje del centrocampista del Atalanta, Éderson, por más de 58 millones de dólares (Fuente: Sportitalia).

Sin embargo, incluso con este acuerdo, Sandro Tonali, del Newcastle United, se ha convertido en la principal prioridad del Manchester United. Michael Carrick ha solicitado el fichaje del internacional italiano, cuyo costo se estima en unos 116 millones de dólares (Fuente: Gianluca Di Marzio).

Mientras el Liverpool busca un sustituto para Mohamed Salah, ha confirmado su interés en Nico Williams, del Athletic Club. (Fuente: El Nacional)

Francisco Trincão, del Sporting CP, es otro jugador que interesa al Liverpool. (Fuente: Record)

El portero Alisson podría haber jugado su último partido con el Liverpool. El guardameta, lesionado, quiere marcharse y unirse a la Juventus este verano. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Chelsea está dispuesto a competir con el Arsenal por el fichaje del delantero del Bournemouth, Eli Junior Kroupi, tras su excelente temporada de debut en la Premier League. (Fuente: Daily Mail)

Sin embargo, el delantero del Brentford, Igor Thiago, ha sido identificado como la principal prioridad del nuevo entrenador, Xabi Alonso, para reforzar el ataque del Chelsea. (Fuente: FussballDaten)

Manchester City v Brentford - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

Liam Delap podría dejar el Chelsea este verano después de que los Blues decidieran escuchar ofertas por el delantero. El Everton se encuentra entre los favoritos para cerrar el acuerdo. (Fuente: Football Insider)

El portero del Arsenal, Kepa Arrizabalaga, es objetivo del Inter, que quiere al español como su nuevo suplente. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Tras llevar al Aston Villa a la gloria en la Europa League, el entrenador Unai Emery contará con un presupuesto de hasta 134 millones de dólares para fichajes. El extremo del Fulham, Harry Wilson, el centrocampista del Celta de Vigo, Ilaix Moriba, y el delantero del Como, Jesús Rodríguez, son algunos de los jugadores que suenan como posibles incorporaciones. (Fuente: The Mirror)

El Arsenal es el último equipo en mostrar interés por fichar al centrocampista del Manchester City, Tijjani Reijnders, cuyo futuro es incierto. (Fuente: TEAMtalk)

El nuevo entrenador del Manchester City, Enzo Maresca, no modificará los planes de fichajes del club y sigue presionando para que se concrete el traspaso del centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson. (Fuente: Fichajes)

El West Ham United exigirá 46 millones de dólares para desprenderse del extremo Crysencio Summerville, incluso si descienden en la Premier League. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

Thiago Silva tiene dos opciones tras su salida del Porto. El legendario central podría seguir jugando con un traspaso al AC Milan, pero en cambio está considerando retirarse y dedicarse a entrenar. Su antiguo equipo, el Chelsea, está interesado en ofrecerle un puesto en la misma cantera donde aún juegan sus hijos. (Fuente: ESPN Brasil)

LaLiga

El Real Madrid planea una importante ofensiva contra el Manchester City tras la confirmación de la salida de Pep Guardiola. El centrocampista Rodri es el principal objetivo, pero también se preguntará por el delantero Erling Haaland, el centrocampista Tijjani Reijnders y el central Joško Gvardiol, mientras que Bernardo Silva, que pronto quedará como agente libre, es otro jugador que se maneja en Madrid. (Fuente: SPORT)

Por otro lado, el Real Madrid está listo para hacer una oferta importante por el centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, y algunos creen que podría jugar su último partido con los Blues este fin de semana. (Fuente: The Independent)

El Barcelona está considerando una oferta de intercambio de jugadores más dinero para convencer al Tottenham Hotspur de que rebaje su precio de 70 millones de dólares por el defensa central Cristian Romero. (Fuente: SPORT)

Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier League | George Wood/GettyImages

Frenkie de Jong teme que el entrenador del Barcelona, ​​Hansi Flick, haya perdido la fe en él y está dispuesto a considerar otras opciones si sus minutos disminuyen la próxima temporada. (Fuente: El Nacional)

Eduardo Camavinga solo podrá dejar el Real Madrid este verano si algún club paga su precio de 93 millones de dólares (Fuente: Yağız Sabuncuoğlu).

La relación entre el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, y el delantero Julián Álvarez está tensa y la superestrella está considerando su salida. Quiere permanecer en LaLiga y su prioridad es fichar por el Barcelona. (Fuente: Matteo Moretto)

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