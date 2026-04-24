Mercado de fichajes: el Real Madrid prepara una oferta por Gabriel; Bruno Fernandes, Enzo Fernández y más

En la Premier League, al menos cinco equipos están verdaderamente interesados en fichar al guardameta del Manchester City, James Trafford. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona habría desistido en su intención por fichar a Yan Diomande, debido a su elevado costo, aun y cuando era una de las principales peticiones de Deco.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

Los directivos del Manchester United le han dejado claro a Bruno Fernandes que no quieren que se marche este verano, independientemente de la cantidad que se le pueda ofrecer. (Fuente: The Sun)

El United sigue interesado en el centrocampista del Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba, y considera que 68 millones de dólares es un precio justo para un jugador que el verano pasado valía el doble. (Fuente: The Athletic)

El Liverpool está intensificando su interés por el centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, otro objetivo del Manchester United. (Fuente: TEAMtalk)

Se ha restablecido el contacto entre el Arsenal y los representantes del centrocampista del Real Madrid, Arda Güler. El Arsenal quiere cerrar el acuerdo este verano, pero Güler ha dejado claro que no quiere salir del Madrid. (Fuente: CaughtOffside)

Burnley v Manchester City - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Curtis Jones considera salir del Liverpool este verano. El Aston Villa está interesado en el centrocampista. Sin embargo, el Tottenham intentará ficharlo si evita el descenso en la Premier League. (Fuente: talkSPORT)

El extremo del AC Milan, Rafael Leão, podría ser objeto de una intensa puja por su fichaje. Su precio de 81 millones de dólares ha despertado el interés del Liverpool, el Manchester City, el Manchester United y el Real Madrid. (Fuente: Daily Mail)

El central del Sporting CP, Gonçalo Inácio, ha sido identificado como el objetivo prioritario del Chelsea para este verano, pero los Blues tendrán que competir con el Liverpool, el Manchester United, el Barcelona y el Real Madrid. (Fuente: Apito Final)

El Arsenal, el Aston Villa y el Manchester United están interesados ​​en fichar al lateral izquierdo del Club Brujas, Joaquín Seys, de 21 años. (Fuente: SportsBoom)

Ante su posible salida este verano, los agentes del centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva, buscan posibles destinos. Se han contactado con el Arsenal y el Chelsea, y ambos clubes londinenses están abiertos a la posibilidad. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

Andriy Lunin se suma a la lista de posibles salidas del Real Madrid este verano, junto a Dani Carvajal, David Alaba, Gonzalo García, Fran García, Franco Mastantuono, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos y Raúl Asencio. (Fuente: Mundo Deportivo)

El Real Madrid también está dispuesto a vender al central Dean Huijsen tras una discreta primera temporada. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona ha descartado el fichaje del extremo del RB Leipzig, Yan Diomande. Aunque era el refuerzo ofensivo preferido de Deco, su elevado precio ha obligado al club a buscar otras opciones. (Fuente: SPORT)

Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig - 1.Bundesliga | NurPhoto/GettyImages

El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, teme que el Real Madrid prefiera fichar a Nicolò Barella del Inter y ha instado a su entorno a hacer todo lo posible por llevarlo a la capital de España este verano. (Fuente: El Nacional)

Para reforzar la defensa, el Real Madrid busca fichar a Gabriel Magalhães del Arsenal. Los Gunners consideran al brasileño intocable y se espera que exijan más de 117 millones de dólares para siquiera considerar la operación. (Fuente: SportsBoom)

El Barcelona ha reactivado su interés por el delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, quien está a punto de dejar al club de la Serie A. (Fuente: Fichajes)

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