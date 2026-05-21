Mercado de fichajes: el Real Madrid prepara una oferta por Kane; Mbappé, Bastoni y más

En la Premier League, el Liverpool ya trabaja en una interesante estrategia para concretar el fichaje del extremo que les interesa. Mientras tanto, en LaLiga, José Mourinho ya tendría definido a su primer refuerzo en la delantera del conjunto blanco.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United está listo para aprovechar la resistencia del Barcelona para pagar el precio que pide el Inter por el central Alessandro Bastoni y buscará cerrar rápidamente el fichaje del internacional italiano. (Fuente: Fichajes)

Por otro lado, el Manchester United lidera la carrera por fichar al central del Elche, David Affengruber, de 25 años, por delante del Atlético de Madrid, el AC Milan y la Juventus. (Fuente: Tutto Juve)

El Arsenal analiza un trueque que enviaría al extremo Gabriel Martinelli al Atlético de Madrid a cambio de Julián Álvarez. El club de LaLiga está abierto a esta posibilidad. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester City se ha puesto en contacto con el centrocampista del Eintracht Frankfurt, Hugo Larsson, para un posible fichaje este verano, pero se enfrenta a una fuerte competencia por su firma. El Liverpool quiere al internacional sueco como parte de una renovación del mediocampo, mientras que el Tottenham Hotspur está dispuesto a convertirlo en su fichaje récord si evita el descenso en la Premier League. (Fuente: Fussballdaten)

Si bien el Liverpool espera fichar sin mayor problema al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, está preparado para recurrir a su compañero Antonio Nusa si el acuerdo con Diomande resulta demasiado complicado. (Fuente: Football Insider)

Sport-Club Freiburg v RB Leipzig - Bundesliga | Daniela Porcelli/GettyImages

El central de la Juventus, Bremer, está dispuesto a dejar el club por la falta de participación en la Champions League y busca un traspaso a la Premier League, donde tanto el Liverpool como el Manchester United están interesados. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

En las negociaciones para un nuevo contrato, Enzo Fernández ha instado al Chelsea a fichar a su compatriota Cristian Romero del Tottenham este verano. (Fuente: Si Phillips)

El nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, quiere fichar a un central, y los Blues están explorando la posibilidad de reunirlo con Edmond Tapsoba del Bayer Leverkusen. (Fuente: TEAMtalk)

El Hoffenheim se prepara para traspasar al codiciado extremo Bazoumana Touré este verano tras no clasificarse para la Champions League. El Aston Villa, el Liverpool, el Manchester United y el Newcastle United han mostrado interés. (Fuente: Sky Alemania)

Taty Castellanos ha advertido al West Ham United que no seguirá en el club si descienden en la Premier League. El Flamengo, gigante brasileño, está interesado en ofrecerle una segunda oportunidad al delantero. (Fuente: Marco Mampreso)

LaLiga

Tras explorar sus alternativas, el Barcelona ha decidido que Marcus Rashford es la mejor opción para reforzar el equipo de Hansi Flick y está listo para negociar con el Manchester United. La esperanza es que los Red Devils acepten otra cesión con cláusula de compra obligatoria. (Fuente: SPORT)

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha dejado claro que no contempla la salida del delantero Kylian Mbappé, a pesar de las especulaciones sobre su posible interés en reencontrarse con su antiguo entrenador, Xabi Alonso, en el Chelsea. (Fuente: Defensa Central)

El nuevo técnico del Real Madrid, José Mourinho, ha solicitado refuerzos en el ataque, priorizando el fichaje del delantero del Bayern Múnich, Harry Kane. Se espera que las negociaciones comiencen con una oferta inicial de 93 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

GD Estoril Praia v SL Benfica - Primeira Liga | NurPhoto/GettyImages

El lateral izquierdo del Chelsea, Marc Cucurella, es el principal objetivo defensivo del Atlético de Madrid este verano. (Fuente: MARCA)

El Barcelona ha reactivado su interés por el delantero del Arsenal, Viktor Gyökeres, y cree que podría cerrarse un acuerdo como parte de un intercambio de delanteros que llevaría a Ferran Torres al Aston Villa y a Ollie Watkins al Arsenal. (Fuente: El Nacional)

El Atlético de Madrid está trabajando en un acuerdo para fichar al centrocampista Bernardo Silva, que dejará al Manchester City, como sustituto de Antoine Griezmann, pero debe superar el interés de otros clubes como el Barcelona, ​​el Chelsea, el AC Milan y la Juventus. (Fuente: MARCA)

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