Mercado de fichajes: el sorprendente intercambio por Yoro del Manchester United; Odegaard, Mason Mount y más

En la Premier League, el Arsenal estaría muy cerca de fichar a un interesante delantero de la Bundesliga. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona estaría compitiendo con el PSG por hacerse de los servicios de un joven delantero de 18 años.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United está interesado en fichar al lateral izquierdo del West Ham United, El Hadji Malick Diouf. (Fuente: talkSPORT)

Mientras tanto, Alejandro Balde, del Barcelona, ​​es el objetivo soñado del Manchester United para ocupar la lateral de la izquierda. Su agente, Jorge Mendes, intenta cerrar el acuerdo y ha propuesto un intercambio que enviaría al central Leny Yoro al Barcelona. (Fuente: Attacking Football)

El Chelsea se ha puesto en contacto con los representantes del central del Manchester City, Abdukodir Khusanov, para un posible traspaso este verano. (Fuente: Aarón Ramiro)

Otro central, Trevoh Chalobah, podría quedarse en el Chelsea. Los Blues han iniciado conversaciones para renovar el contrato del defensa formado en la cantera. (Fuente: Nicolò Schira)

Frank Lampard contempla la posibilidad de reencontrarse con el centrocampista del Manchester United, Mason Mount, en el recién ascendido Coventry City la próxima temporada. (Fuente: Si Phillips)

El Arsenal ha tomado la delantera en la puja por el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, ofreciendo un salario estratosférico que lo haría irresistible. (Fuente: Fichajes)

RB Leipzig v 1. FC Union Berlin - Bundesliga | DeFodi Images/GettyImages

El Aston Villa y el Tottenham Hotspur se han puesto en contacto con el AC Milan para preguntar por la disponibilidad del centrocampista Youssouf Fofana, quien se espera que salga del club italiano. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Manchester City está dispuesto a vender al defensa Nathan Aké este verano, pero su precio de venta, superior a los 12 millones de dólares, supone un problema para los pretendientes: el AC Milan, el Inter y la Juventus. (Fuente: Tuttomercatoweb)

Sandro Tonali no tiene interés en regresar a la Serie A este verano. El centrocampista del Newcastle United espera continuar su carrera en la Premier League, donde varios clubes están interesados ​​en ficharlo. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Liverpool está muy interesado en fichar al extremo del Sporting CP, Francisco Trincão, cuya cláusula de rescisión es de 70 millones de dólares. (Fuente: Anfield Index)

Martin Ødegaard podría dejar al Arsenal este verano tras un bajón de rendimiento. El Aston Villa quiere retener al capitán noruego en la Premier League, y también cuenta con pretendientes en la Serie A. (Fuente: Fichajes)

El Chelsea ha dejado claro que no tiene interés en vender al delantero João Pedro este verano, a pesar del interés del Barcelona. (Fuente: ESPN Brasil)

LaLiga

Para evitar el interés del Real Madrid, el Galatasaray exige 175 millones de dólares por el delantero Víctor Osimhen, cuya situación también siguen de cerca el Arsenal, el Liverpool, el Barcelona y la Juventus. (Fuente: AS)

El Barcelona busca vengarse del Paris Saint-Germain por el fichaje de la joven promesa Dro Fernández y está interesado en el lateral derecho de 17 años David Boly, procedente del equipo francés. (Fuente: SPORT)

Los dos equipos podrían tener rivalidades en otros frentes este verano, ya que tanto el Barcelona como el PSG están interesados ​​en fichar al delantero de 18 años del Borussia Dortmund, Samuele Inácio. (Fuente: BILD)

Borussia Dortmund v Sport-Club Freiburg - Bundesliga | Vitalii Kliuiev/GettyImages

En la lista de posibles sustitutos a largo plazo del portero Thibaut Courtois del Real Madrid figuran Mike Maignan del AC Milan, Bart Verbruggen del Brighton & Hove Albion y Gregor Kobel del Borussia Dortmund, pero Diogo Costa del Porto es el principal objetivo. (Fuente: El Nacional)

Brahim Díaz se enfrenta a un futuro incierto en el Real Madrid, que está considerando vender al centrocampista tras una racha de resultados decepcionantes. (Fuente: Defensa Central)

Bernardo Silva quiere fichar por el Barcelona este verano, cuando finalice su contrato con el Manchester City, y su agente, Jorge Mendes, trabaja para llegar a un acuerdo con el líder de La Liga. (Fuente: SPORT)

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