Mercado de fichajes: Haaland contempla un futuro en el Real Madrid; Yan Diomande, Alexis Mac Allister y más

En la Premier League, algunos equipos analizan refuerzos jóvenes mientras otros evalúan salidas o intercambios que podrían modificar el rumbo de sus plantillas. En LaLiga, los grandes clubes siguen atentos a oportunidades estratégicas para fortalecer distintas posiciones. Entre negociaciones en marcha, intereses compartidos y planes a largo plazo, los rumores comienzan a delinear posibles cambios relevantes para las próximas temporadas.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Bayern Munich se retiró de la carrera por fichar al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, lo que deja al Liverpool y al Manchester United como los principales candidatos para incorporar al joven talento.

El delantero del Manchester City, Erling Haaland, ya habría comunicado a los directivos del club que es muy probable que abandone el equipo en el verano de 2027, aunque no contempla salir al final de la temporada actual.

El Liverpool también estudia un posible intercambio con el Real Madrid que permitiría al mediocampista Alexis Mac Allister llegar al club español a cambio de Eduardo Camavinga.

Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | NurPhoto/GettyImages

El mediocampista del Strasbourg, Valentín Barco, estaría muy cerca de cerrar su fichaje con el Chelsea.

El defensor del Arsenal, Ben White, podría salir del club este verano, con posibles destinos en la Major League Soccer o en la Saudi Pro League.

Otro jugador del Arsenal que podría abandonar el equipo al final de la temporada es el defensor Jakub Kiwior. Su buen rendimiento durante su cesión en el Porto ha despertado el interés de la Juventus.

El Chelsea y el Manchester United figuran entre los clubes más interesados en fichar al extremo del Köln, Said El Mala. El Manchester City, el Newcastle United, el Tottenham Hotspur y el Barcelona también siguen de cerca al jugador.

El Manchester City y el Manchester United podrían perder la oportunidad de fichar al mediocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, ya que el Newcastle United considera presentar una oferta récord para recuperarlo si necesita reemplazar a Sandro Tonali o a Bruno Guimarães, quienes también interesan a los clubes de Manchester.

El mediocampista del Atalanta, Éderson, vuelve a aparecer en el radar del Manchester United después de que el club italiano redujera su precio a unos 34.3 millones de dólares.

El defensor Luka Vušković no estaría interesado en regresar al Tottenham Hotspur cuando finalice su cesión con el Hamburg este verano.

El Aston Villa, el Bournemouth, el Everton y el Tottenham también se han sumado al interés del AC Milan por el defensor de la Lazio, Mario Gila.

El Fulham y el West Ham United lideran la carrera por fichar al extremo del Midtjylland, Darío Osorio, aunque el Arsenal y el Liverpool también han mostrado un interés inicial.

LaLiga

El Atlético de Madrid ha descartado vender a Julián Álvarez al Barcelona, aunque podría considerar ofertas superiores a los 114.5 millones de dólares provenientes de clubes de la Premier League.

El Paris Saint-Germain también se ha sumado recientemente al interés por fichar a Julián Álvarez.

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

Erling Haaland habría dejado claro que, si decide salir del Manchester City en el futuro, solo contemplaría un traspaso al Real Madrid, descartando así la posibilidad de fichar por el Barcelona.

Los responsables de fichajes del Real Madrid consideran que el equipo necesita reforzarse con un nuevo defensor central, un lateral, un delantero, un extremo y dos mediocampistas.

Finalmente, el defensor del Inter, Alessandro Bastoni, está al tanto del interés del Barcelona y no descarta la posibilidad de trasladarse al Camp Nou en el futuro.

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