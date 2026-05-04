Mercado de fichajes: la increíble oferta del Arsenal por Fernández; Mohamed Salah, Aurélien Tchouaméni y más

En la Premier League, el Arsenal y el Liverpool siguen de cerca la situación de una joven promesa del PSG. Mientras tanto, en LaLiga, el Barcelona podría perder a Raphinha, quien es del interés de un gran club inglés y de otros equipos de Arabia.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

En un giro inesperado, el Arsenal se ha sumado a la puja por el centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández. Los Gunners están tan interesados ​​en el destacado objetivo del Real Madrid que, supuestamente, están dispuestos a batir el récord de traspasos británico con una oferta de 175,9 millones de dólares por el campeón del mundo. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United y el Chelsea han sido vinculados con el fichaje del versátil extremo del Sporting CP, Maximiliano Araújo. (Fuente: CaughtOffside)

Mohamed Salah está considerando seriamente un traspaso a la MLS una vez que finalice su etapa en el Liverpool este verano. San Diego se perfila como el destino estadounidense más probable. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester City ha intentado arrebatarle al Manchester United y al Liverpool el fichaje del centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, con una oferta de 105,5 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

La larga lista de pretendientes de Bradley Barcola se ha visto reforzada por rumores de sus representantes que indican que la joven promesa del Paris Saint-Germain está descontenta en medio de las negociaciones de su contrato en la capital francesa. El Arsenal y el Liverpool estarán especialmente interesados ​​en conocer esta situación. (Fuente: TEAMtalk)

Paris Saint-Germain v FC Lorient - Ligue 1 McDonald's | Jean Catuffe/GettyImages

Se rumorea que la carrera de Tijjani Reijnders en el Manchester City llegará a su fin prematuramente tras no haber convencido a Pep Guardiola. Se ha especulado con un traspaso al Real Madrid para el excentrocampista del AC Milan, que también despierta el interés de la Serie A. (Fuente: El Nacional)

El Arsenal sigue de cerca al delantero belga Mika Godts como posible solución a su problema en la banda izquierda. El joven de 20 años ha destacado en la Eredivisie con el Ajax y estaría dispuesto a mudarse al norte de Londres. (Fuente: Hand of Arsenal)

Anthony Gordon, objetivo consolidado del Liverpool y el Arsenal, lleva meses en contacto con el Bayern Múnich. Vincent Kompany ya ha aprobado el traspaso y se están negociando los términos. El problema para el Bayern sería su precio, que ronda los 101,8 millones de dólares. (Fuente: Florian Plettenberg)

La Juventus se ha convertido en un pretendiente inesperado para el joven Franco Mastantuono, del Real Madrid, que ha tenido poca participación este verano. El Brighton & Hove Albion y el Tottenham Hotspur también han sido vinculados con el argentino. (Fuente: Fichajes)

La reconstrucción defensiva del Liverpool ya ha comenzado con el contacto con los representantes del central del Brighton, Jan Paul van Hecke. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

El Real Madrid ha comenzado a planificar un futuro sin Thibaut Courtois y ha preparado una oferta de 58,6 millones de dólares por el venerado portero del Porto, Diogo Costa. (Fuente: Fichajes)

Gonzalo García es el último jugador del Madrid en sumarse a la lista de ventas que José Mourinho ha elaborado en caso de su regreso este verano. Los veteranos defensores David Alaba y Dani Carvajal están destinados a ser transferidos, al igual que los centrocampistas Dani Ceballos, Eduardo Camavinga y Brahim Díaz. El lateral izquierdo Fran García también suena como posible salida. (Fuente: El Nacional)

El Manchester United compite con los mejores equipos de Arabia Saudí por el fichaje del delantero estrella del Barcelona, ​​Raphinha, este verano. (Fuente: Fichajes)

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

El PSG tiene en la mira al prometedor central del Real Madrid, Joan Martínez. El joven tiene un contrato con una cláusula de rescisión de 175,9 millones de dólares, aunque se espera que el acuerdo se cierre por una cantidad muy inferior. (Fuente: MARCA)

El futuro de Dean Huijsen en el Real Madrid estará en entredicho durante el verano, ya que el equipo madrileño, en declive, planea una importante renovación defensiva, con la posible llegada de hasta tres nuevos jugadores al conjunto blanco. (Fuente: El Nacional)

En su apresurada búsqueda por el sucesor de Mohamed Salah, el Liverpool está dispuesto a desembolsar 52,8 millones de dólares por el extremo derecho suplente del Barcelona, ​​Roony Bardghji. Los campeones destronados de la Premier League están ansiosos por cerrar el acuerdo antes del inicio del Mundial 2026. (Fuente: Fichajes)

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