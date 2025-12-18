Mercado de fichajes: la posible salida de Mainoo por 90 millones, Rodrygo, Bruno Fernandes y más

El mercado de fichajes vuelve a encenderse y, como cada temporada, los rumores empiezan a marcar la agenda del fútbol europeo y mundial. Movimientos inesperados, figuras consolidadas en duda y jóvenes promesas que podrían cambiar el rumbo de sus carreras mantienen en alerta a los grandes clubes. Desde la Premier League hasta LaLiga, pasando por operaciones internacionales que podrían sacudir vestuarios históricos, el escenario se mueve cada vez con mayor agilidad.

Premier League

Bologna FC 1909 v Juventus FC - Serie A | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

Kobbie Mainoo podría dejar el Real Madrid en el próximo mercado de verano. El canterano del Manchester United tiene cada vez menos minutos en Old Trafford y el club estaría dispuesto a negociar su salida por 90 millones de euros. (Fichajes)

Para que el Arsenal pueda aspirar a fichar al extremo de la Juventus Kenan Yıldız, tasado en 100 millones de euros, antes deberá vender a un atacante de su actual plantilla. (Indykaila)

El Chelsea ya contactó a los representantes de Yıldız, mientras la Juventus analiza ofrecerle una renovación de contrato. (CaughtOffside)

Carlos Baleba, objetivo de largo plazo del Manchester United, busca salir. El Brighton aceptaría venderlo en enero si se alcanza su valoración, que habría bajado desde los 100 millones de libras del verano pasado. (Indykaila)

Sacha Boey, lateral derecho del Bayern Múnich, aparece como posible reemplazo de Daniel Muñoz si el Crystal Palace se ve obligado a vender al colombiano. Barcelona y Real Madrid figuran como destinos potenciales. (Sky Sport Switzerland)

Tras recientes declaraciones polémicas, el Bayern Múnich ve una oportunidad para fichar a Bruno Fernandes. El campeón de la Bundesliga prepara una oferta de 50 millones de euros por el capitán del Manchester United. (Fichajes)

Marc Guéhi rechazaría un traspaso en enero al Liverpool para esperar al verano y salir como agente libre, lo que le permitiría asegurar una prima de fichaje importante. (Indykaila)

El Tottenham Hotspur ha sido vinculado con Leon Goretzka, ante una posible ruptura total entre el mediocampista alemán y el Bayern Múnich. (Fichajes)

El Fulham sorprendió al sumarse a la carrera por Moise Kean, figura de la Fiorentina, en medio del mal momento del club italiano. La liga saudí también es una opción. (Sky Sport Switzerland)

Niclas Füllkrug presiona para llegar al AC Milan en enero. Ya existen conversaciones con el West Ham United para un préstamo. (The Athletic)

LaLiga

CD Guadalajara v FC Barcelona - Copa del Rey | Angel Martinez/GettyImages

El Barcelona podría ver complicadas sus opciones de fichar de forma permanente a Marcus Rashford, debido al interés del Atlético de Madrid, que planea consultar por el atacante del Manchester United. (El Nacional)

Luis Enrique, técnico del Paris Saint-Germain, pidió explícitamente el fichaje de Rodrygo. No hay cifra definida, pero el brasileño sería una alternativa más accesible que Vinicius Junior. (Fichajes)

Rodrygo también está en la mira del Bayern Múnich, aunque el Manchester City competiría con una oferta cercana a 80 millones de euros. (Fichajes)

El Real Oviedo, comprometido en la lucha por no descender, negocia con el Galatasaray por Mauro Icardi. (El Nacional)

Para asegurar su lugar en la lista mundialista de Argentina, Franco Mastantuono analiza seriamente un préstamo de seis meses fuera del Real Madrid en la segunda mitad de la temporada. (El Nacional)

Internacional

AS Roma v Como 1907 - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El futuro de Paulo Dybala en la Roma es incierto. Boca Juniors podría presentar una oferta por el delantero argentino. (Calciomercato)

Como alternativa a Rodrygo, el PSG identifica a Karim Adeyemi (Borussia Dortmund). El club alemán remite a su cláusula de rescisión de 75 millones de euros. (Fichajes)

El interés del Inter Miami en Timo Werner ha sido minimizado, especialmente tras la renovación de Luis Suárez. Otros clubes de la MLS siguen de cerca al campeón de la Champions League. (Fabrizio Romano)