Mercado de fichajes: la postura del Manchester United respecto a Palmer; Alisson, Robert Lewandowski y más

En la Premier League, Enzo Fernández se empeña en fichar por el Real Madrid, cerrando puertas importantes en el camino. En LaLiga, mientras tanto, el Real Madrid pone fecha límite a los clubes que están interesados en fichar a Vinícius Junior.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United ha identificado a Robert Lewandowski como un fichaje clave para el verano, una vez que expire su contrato con el Barcelona en junio, y está intensificando su interés. El veterano delantero cumplirá 38 años en agosto y es visto como un mentor para el joven ataque del club, especialmente en las noches de Champions League. El Chelsea también ha mostrado interés en el polaco. (Fuente: Fichajes)

Mientras tanto, el Arsenal, el Chelsea y el Manchester United están muy interesados ​​en fichar a Morgan Rogers, la estrella del Aston Villa. El Paris Saint-Germain se perfila como un posible destino para el centrocampista, valorado en más de 107,9 millones de dólares. (Fuente: talkSPORT)

Mikel Arteta ha solicitado explícitamente el traspaso del capitán del Newcastle United, Bruno Guimarães. El Arsenal tendría que desembolsar alrededor de 116,9 millones de dólares por el internacional brasileño, pretendido por el Manchester United y el Manchester City. (Fuente: Fichajes)

La Juventus ya ha llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales del portero del Liverpool, Alisson. Convencer a los vigentes campeones de la Premier League para que dejen marchar al brasileño es otra historia. (Fuente: Calciomercato)

A pesar del supuesto interés del Manchester United y el Liverpool, Aurélien Tchouaméni no tiene intención de salir del Real Madrid. (Fuente: El Nacional)

Las exigencias del Chelsea de 202,2 millones de dólares por Cole Palmer podrían ahuyentar al Manchester United, a pesar del interés «genuino y concreto» que existe en el centrocampista. (Fuente: CaughtOffside)

Chelsea v Manchester United - Premier League | Izzy Poles - AMA/GettyImages

En medio de rumores de interés del Manchester City, Enzo Fernández ha descartado fichar por cualquier club que no sea el Real Madrid, que parece ser la primera y única opción del centrocampista del Chelsea. (Fuente: El Nacional)

Sandro Tonali también ha rechazado la oferta del City. Se espera que la estrella del Newcastle añada al United a su lista de pretendientes rechazados en su búsqueda de un regreso a la Serie A. (Fuente: Sébastien Vidal)

El Manchester City está a punto de hacer una oferta económica "muy importante" al Nottingham Forest por los servicios de Elliot Anderson, un jugador cuyo valor se estima en unos 134,8 millones de dólares. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Chelsea ha abierto la puerta a un fichaje sorpresa: el capitán del West Ham United, Jarrod Bowen. El jugador de 29 años supondría una desviación del modelo de fichajes del club, centrado en la cantera, y ofrecería competencia a la discreta dupla formada por Alejandro Garnacho y Jamie Gittens. (Fuente: Fichajes)

Mientras John Stones se acerca a su fin en el Manchester City, el internacional inglés se ha ofrecido a la Juventus. El técnico del gigante de la Serie A, Luciano Spalletti, apoya firmemente este traspaso gratuito, aunque no se descartan fichajes por el AC Milan ni por el Inter. (Fuente: Tuttosport)

Se rumorea que el Inter podría retomar su interés por el centrocampista del Liverpool, Curtis Jones, tras el estancamiento de las negociaciones para la renovación de su contrato. El Tottenham Hotspur también ha sido vinculado con el jugador. (Fuente: Calciomercato)

LaLiga

El agente de Vitinha, Jorge Mendes, ha pedido al PSG que esté abierto a negociar con el Real Madrid un posible fichaje de gran envergadura para su cliente. (Fuente: El Nacional)

El interés del Barcelona por el delantero del Milan, Rafael Leão, se ha enfriado. Se cree que el Manchester United sigue interesado, pero ningún equipo ha presentado aún una oferta superior a los 58,5 millones de dólares. (Fuente: Calciomercato)

Cuatro meses después de que el Real Madrid informara al club de sus exigencias salariales, que ascienden a la considerable suma de 35,1 millones de dólares anuales, aún no se ha avanzado en la renovación del contrato de Vinicius Junior. (Fuente: The Athletic)

Real Betis v Real Madrid - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

El Real Madrid ha fijado como fecha límite el Mundial 2026 para resolver este estancamiento. Si Vinicius Jr. y el Real Madrid siguen tan lejos en las negociaciones, se espera que el club blanco busque activamente un comprador para el delantero brasileño. (Fuente: Fichajes)

Víctor Osimhen podría convertirse en objetivo del Real Madrid, a pesar del fuerte interés del Barcelona por el delantero del Galatasaray, valorado en 116,9 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

Sin inmutarse por el supuesto interés del Madrid en Osimhen, el Barcelona podría centrar su atención en el máximo goleador del Sporting CP, Luis Suárez, cuyo nombre resulta intrigante y que no guarda relación directa con el delantero uruguayo del Inter Miami. (Fuente: Cataluña Rádio vía El Nacional

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