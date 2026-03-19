Mercado de fichajes: las 3 peticiones de Xabi Alonso para dirigir al Liverpool; Bellingham, Bradley Barcola y más

En la Premier League, el nombre de Xabi Alonso suena cada vez con más fuerza para llegar al Liverpool. La escuadra inglesa logró clasificar a los cuartos de final por la UEFA Champions League, y, sin embargo, en el torneo local son quintos, y una escuadra de tal envergadura no puede permitirse tal situación. Por ello, no solo piensan en cambiar de director técnico, sino que invertirían una importante cantidad de dinero para consolidar su proyecto.

En LaLiga, por otro lado, el Barcelona pujó por una estrella del fútbol italiano, pero habrían rechazado su primer ofrecimiento. El Real Madrid se ve tentado en aceptar una oferta del fútbol inglés y el Atlético de Madrid sondea a jugadores de gran calidad de cara al mercado de verano. Esto y más, en los rumores del día.

Artículo originalmente publicado por SI FC

Premier League

Xabi Alonso estaría en negociaciones para convertirse en nuevo director técnico del Liverpool, y ya habría puesto sobre la mesa los nombres de tres fichajes millonarios: Alessandro Bastoni del Inter de Milán, el talentoso centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton, y Bradley Barcola, del Paris Saint-Germain. En total, la inversión pretendida por el estratega español rondaría en los 327 millones de dólares (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal considera fichar al veloz delantero del AC Milan, Rafael Leão. Los Gunners necesitarían de un elemento de gran calidad a la ofensiva, ante los crecientes rumores sobre la posible salida de Gabriel Martinelli. Se espera que Leão cueste cerca de 92,3 millones de dólares (Fuente: Fichajes)

Joshua Zirkzee está decidido a regresar a la Serie A. Clubes como la Juventus, el Milán y el Napoli están interesados en él. El problema es que lo buscan a préstamo, y el delantero del Manchester United aspira a una transferencia definitiva (Fuente: Mark Brus)

Manchester United v Aston Villa - Premier League | Ash Donelon/GettyImages

La "obsesión" de Pep Guardiola por el central del Barcelona, ​​Pau Cubarsí, se ha materializado en la propuesta de un intercambio que podría resultar favorable para ambas partes. Se cree que Omar Marmoush, buscado por el Barça no hace mucho tiempo, podría ser incluido en la operación por la estrella catalana. (Fuente: Fichajes)

El Crystal Palace, el Everton y el West Ham United estarían interesados en fichar, mediante un préstamo, al lateral izquierdo del Arsenal, Myles Lewis-Skelly. (Fuente: CaughtOffside).

El Chelsea estaría cerca de llegar a un acuerdo por el argentino Valentín Barco, aunque otros nombres se han visto involucrados en las negociaciones (Fuente: Ekrem Konur).

El Aston Villa, por ejemplo, exige una cifra récord para el club, superior a los 133,5 millones de dólares, por Morgan Rogers, quien interesa al Chelsea. (Fuente: TEAMtalk).

Manchester United v Aston Villa - Premier League | Neville Williams/GettyImages

El Manchester United se ha sumado a la pelea por el juvenil del AZ Alkmaar, Kees Smit, cuyo fichaje por el Real Madrid ha sido un rumor constante desde hace tiempo. (Fuente: Fichajes)

Una vez que expire el contrato de Jadon Sancho con el Manchester United este verano, el Borussia Dortmund confía en poder llegar a un acuerdo para el regreso definitivo del extremo inglés, actualmente cedido al Aston Villa. (Fuente: The Times)

LaLiga

El Real Madrid está dispuesto a escuchar ofertas por Jude Bellingham. El referente inglés está valorado en 173 millones de dólares y se cree que ha despertado el interés de clubes como el Manchester United y el Chelsea. (Fuente: Fichajes)

Real Madrid CF Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 | Pedro Castillo/GettyImages

Serhou Guirassy, ​​del Borussia Dortmund, ha sido mencionado como un posible reemplazo para Robert Lewandowski. La transacción rondaría en los 69,2 millones de dólares. El futbolista en cuestión ya habría recibido interesantes ofertas del Chelsea y del Inter de Milán. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona habría fracasado en una primera oferta por Alessandro Bastoni, la cual rondaba en los 75 millones de dólares. La escuadra italiana pide, al menos, 92,3 millones de dólares por su gran estrella. (Fuente: Fichajes)

AC Milan v FC Internazionale - Serie A Enilive | NurPhoto/GettyImages

El Real Madrid considera una oferta de 17,3 millones de dólares del Sunderland por Thiago Pitarch. Sería difícil rechazar una cifra millonaria por un jugador con solo siete partidos en primera división. (Fuente: DefensaCentral)

Finalmente, Morten Hjulmand, objetivo del Manchester United y capitán del Sporting CP, se encuentra entre los principales candidatos para reforzar al Atlético de Madrid este verano. (Fuente: Fichajes).

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