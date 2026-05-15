Mercado de fichajes: Mbeumo cerca de dejar al Manchester United; Palmer, Raphinha y más
En la Premier League, el Liverpool podría perder a un interesante futbolista este verano, que ya le habría dado el 'sí' a un club de Turquía. En LaLiga, mientras tanto, Florentino Pérez tendría en Enzo Fernández su promesa principal de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Este artículo fue previamente publicado por SI FC
Premier League
El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, planea fichar al extremo del Barcelona, Raphinha, si los Gunners venden a Kai Havertz y Gabriel Martinelli este verano. (Fuente: El Nacional)
Bryan Mbeumo podría salir del Manchester United tan solo 12 meses después de su llegada al club, y se sabe que varios equipos europeos están interesados en contratarlo. (Fuente: indykaila)
El centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, podría llegar al Manchester United, y los Red Devils están listos para presentar una oferta formal por el internacional inglés. (Fuente: GIVEMESPORT)
El centrocampista del Borussia Dortmund, Jobe Bellingham, también ha resurgido como posible objetivo del Man Utd. (Fuente: TEAMtalk)
El Arsenal se ha sumado a la puja por el centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, quien se espera que abandone los Hammers si descienden en la Premier League. (Fuente: The Times)
Sin embargo, los agentes del West Ham dudan que alguien pague los 114 millones de dólares que piden por Fernandes. (Fuente: Claret & Hugh)
Virgil van Dijk ha informado al Galatasaray que está dispuesto a unirse al equipo turco este verano si el Liverpool acepta dejarlo marchar gratis. (Fuente: Arda Özkurt)
Otra estrella del Liverpool, el extremo Federico Chiesa, busca marcharse en busca de minutos de juego y ha despertado el interés del Beşiktaş. (Fuente: Fanatik)
El Manchester City confía cada vez más en ganar la puja por el joven centrocampista Kennet Eichhorn del Hertha Berlín. (Fuente: TEAMtalk)
El Brentford se ha unido al Brighton & Hove Albion, al Chelsea y al Newcastle United en la puja por el extremo del Colonia, Said El Mala. (Fuente: kicker)
El Liverpool mantiene su interés en el extremo del Palmeiras, Allan Elias, quien ha recibido ofertas de otros clubes de cara al mercado de verano. (Fuente: ESPN Brasil)
El Aston Villa espera vender a los jugadores cedidos Donyell Malen y Evann Guessand en las próximas semanas para tener la oportunidad de cerrar un acuerdo anticipado por el extremo de la Roma, Matías Soulé. (Fuente: Football Insider)
En medio de la incertidumbre en el Chelsea, el centrocampista Cole Palmer está considerando su futuro con los blues y desea fichar por el Barcelona. (Fuente: Fichajes)
El centrocampista del Venezia, Issa Doumbia, de 22 años, está generando un gran interés en la Premier League. El Everton y el Newcastle United se han unido al Bournemouth y al Brentford en la carrera por su fichaje. (Fuente: A BOLA)
LaLiga
El Real Madrid está dispuesto a vender al centrocampista Aurélien Tchouaméni este verano si él mismo pide su salida, y el Manchester United confía en convencer al francés. (Fuente: Roundtable)
Al Hilal le ha ofrecido al delantero del Barcelona, Robert Lewandowski, un contrato de 105 millones de dólares anuales. El veterano delantero está cerca de aceptarlo. (Fuente: WP SportoweFakty)
El Barcelona ha intensificado su interés por João Pedro, del Chelsea, para reemplazar a Lewandowski. Los Blues no quieren perderlo y tratarán de que el precio del Barça sea demasiado elevado para cerrar el acuerdo, que se estima en unos 117 millones de dólares. (Fuente: Globo Esporte)
Florentino Pérez hará del fichaje del centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, una de sus principales promesas en las elecciones presidenciales del Real Madrid. (Fuente: Látigo Serrano)
Algunos en el Barcelona están preocupados por el desarrollo del lateral izquierdo Alejandro Balde y estarían dispuestos a traspasarlo definitivamente, con el Atlético de Madrid como posible destino. (Fuente: Fichajes)
Ronald Araújo está considerando dejar el Barcelona este verano debido a la preocupación por la falta de minutos. Al internacional uruguayo le ilusiona jugar en la Premier League. (Fuente: AS)
El Borussia Dortmund está intensificando su interés por el delantero del Real Madrid, Gonzalo García, y ya ha mantenido conversaciones con sus representantes. (Fuente: Mundo Deportivo)
A medida que José Mourinho se acerca a su regreso al Real Madrid, el técnico ha identificado al centrocampista del Sporting CP, Hidemasa Morita, como uno de sus principales objetivos de fichaje. (Fuente: Hochi)
La Juventus busca cerrar acuerdos con el lateral izquierdo del Real Madrid, Fran García, el centrocampista Brahim Díaz, y también está interesada en fichar al central David Alaba como agente libre. (Fuente: Tuttosport)
MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.