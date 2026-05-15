Mercado de fichajes: Mbeumo cerca de dejar al Manchester United; Palmer, Raphinha y más

En la Premier League, el Liverpool podría perder a un interesante futbolista este verano, que ya le habría dado el 'sí' a un club de Turquía. En LaLiga, mientras tanto, Florentino Pérez tendría en Enzo Fernández su promesa principal de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Este artículo fue previamente publicado por SI FC

Premier League

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, planea fichar al extremo del Barcelona, ​​Raphinha, si los Gunners venden a Kai Havertz y Gabriel Martinelli este verano. (Fuente: El Nacional)

Bryan Mbeumo podría salir del Manchester United tan solo 12 meses después de su llegada al club, y se sabe que varios equipos europeos están interesados en contratarlo. (Fuente: indykaila)

El centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, podría llegar al Manchester United, y los Red Devils están listos para presentar una oferta formal por el internacional inglés. (Fuente: GIVEMESPORT)

El centrocampista del Borussia Dortmund, Jobe Bellingham, también ha resurgido como posible objetivo del Man Utd. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal se ha sumado a la puja por el centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, quien se espera que abandone los Hammers si descienden en la Premier League. (Fuente: The Times)

Sin embargo, los agentes del West Ham dudan que alguien pague los 114 millones de dólares que piden por Fernandes. (Fuente: Claret & Hugh)

Virgil van Dijk ha informado al Galatasaray que está dispuesto a unirse al equipo turco este verano si el Liverpool acepta dejarlo marchar gratis. (Fuente: Arda Özkurt)

Liverpool v Chelsea - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Otra estrella del Liverpool, el extremo Federico Chiesa, busca marcharse en busca de minutos de juego y ha despertado el interés del Beşiktaş. (Fuente: Fanatik)

El Manchester City confía cada vez más en ganar la puja por el joven centrocampista Kennet Eichhorn del Hertha Berlín. (Fuente: TEAMtalk)

El Brentford se ha unido al Brighton & Hove Albion, al Chelsea y al Newcastle United en la puja por el extremo del Colonia, Said El Mala. (Fuente: kicker)

El Liverpool mantiene su interés en el extremo del Palmeiras, Allan Elias, quien ha recibido ofertas de otros clubes de cara al mercado de verano. (Fuente: ESPN Brasil)

El Aston Villa espera vender a los jugadores cedidos Donyell Malen y Evann Guessand en las próximas semanas para tener la oportunidad de cerrar un acuerdo anticipado por el extremo de la Roma, Matías Soulé. (Fuente: Football Insider)

En medio de la incertidumbre en el Chelsea, el centrocampista Cole Palmer está considerando su futuro con los blues y desea fichar por el Barcelona. (Fuente: Fichajes)

El centrocampista del Venezia, Issa Doumbia, de 22 años, está generando un gran interés en la Premier League. El Everton y el Newcastle United se han unido al Bournemouth y al Brentford en la carrera por su fichaje. (Fuente: A BOLA)

LaLiga

El Real Madrid está dispuesto a vender al centrocampista Aurélien Tchouaméni este verano si él mismo pide su salida, y el Manchester United confía en convencer al francés. (Fuente: Roundtable)

Al Hilal le ha ofrecido al delantero del Barcelona, ​​Robert Lewandowski, un contrato de 105 millones de dólares anuales. El veterano delantero está cerca de aceptarlo. (Fuente: WP SportoweFakty)

El Barcelona ha intensificado su interés por João Pedro, del Chelsea, para reemplazar a Lewandowski. Los Blues no quieren perderlo y tratarán de que el precio del Barça sea demasiado elevado para cerrar el acuerdo, que se estima en unos 117 millones de dólares. (Fuente: Globo Esporte)

Florentino Pérez hará del fichaje del centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, una de sus principales promesas en las elecciones presidenciales del Real Madrid. (Fuente: Látigo Serrano)

Liverpool v Chelsea - Premier League | Darren Walsh/GettyImages

Algunos en el Barcelona están preocupados por el desarrollo del lateral izquierdo Alejandro Balde y estarían dispuestos a traspasarlo definitivamente, con el Atlético de Madrid como posible destino. (Fuente: Fichajes)

Ronald Araújo está considerando dejar el Barcelona este verano debido a la preocupación por la falta de minutos. Al internacional uruguayo le ilusiona jugar en la Premier League. (Fuente: AS)

El Borussia Dortmund está intensificando su interés por el delantero del Real Madrid, Gonzalo García, y ya ha mantenido conversaciones con sus representantes. (Fuente: Mundo Deportivo)

A medida que José Mourinho se acerca a su regreso al Real Madrid, el técnico ha identificado al centrocampista del Sporting CP, Hidemasa Morita, como uno de sus principales objetivos de fichaje. (Fuente: Hochi)

La Juventus busca cerrar acuerdos con el lateral izquierdo del Real Madrid, Fran García, el centrocampista Brahim Díaz, y también está interesada en fichar al central David Alaba como agente libre. (Fuente: Tuttosport)

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