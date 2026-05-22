Mercado de fichajes: Mourinho va por un futbolista del Manchester United; Lamine Yamal, Mohamed Salah y más

En la Premier League, el Manchester City podría fichar a un importante futbolista del Chelsea, mientras que, en LaLiga, José Mourinho buscaría contratar a un delantero estrella de la Serie A, ante su inminente llegada al Real Madrid.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Premier League

El lateral del Manchester United, Diogo Dalot, ha sido vinculado con el Real Madrid, que será dirigido por su antiguo entrenador en los Red Devils, José Mourinho. El gigante español busca un nuevo lateral derecho tras la salida de Dani Carvajal, pero se espera que el United considere a Dalot intransferible. (Fuente: DefensaCentral)

Mohamed Salah es pretendido por dos rivales de la Serie A: el AC Milan y su antiguo equipo, la Roma, tras su salida del Liverpool. (Fuente: Football Insider)

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, ha realizado una sorpresiva oferta por su excompañero del Manchester City, John Stones, ya que el internacional inglés quedará como agente libre este verano. La variada lista de pretendientes de Stones también incluye al recién ascendido Coventry City, al campeón español Barcelona y a su antiguo club, el Everton. (Fuente: Daily Mail)

Se cree que Erling Haaland está descontento en el Manchester City por la noticia de la inminente salida de Pep Guardiola, lo que podría abrir la puerta a un renovado interés del Real Madrid. (Fuente: DefensaCentral)

No todo son salidas para el Manchester City. Se cree que Enzo Maresca está considerando fichar a su exlateral izquierdo del Chelsea, Marc Cucurella, mientras se prepara para reemplazar a Guardiola. (Fuente: Si Phillips)

Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier League | Shaun Botterill/GettyImages

En un intento por disuadir el interés del Bayern Múnich, el Arsenal está preparando un nuevo contrato para Jurriën Timber. Declan Rice es otra figura clave que podría recibir una importante extensión de contrato. (Fuente: CaughtOffside)

El Real Madrid ha fijado un límite máximo de 48,8 millones de dólares por el jugador estrella del Manchester City, Rodri. (Fuente: DefensaCentral)

Se ha confirmado el interés del Manchester United en el centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, quien podría quedar fuera de la lista de transferibles tras una temporada decepcionante. (Fuente: Football Insider)

Se espera que Harvey Elliott, exjugador del Liverpool, esté disponible por 33,6 millones de dólares. El Leeds United y el Coventry City también han sido vinculados con el jugador. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Se cree que Lamine Yamal y Raphinha han dado su visto bueno al costoso fichaje de Harry Kane, del Bayern Múnich. (Fuente: El Nacional)

José Mourinho ha solicitado el traspaso del delantero de la Juventus, Dušan Vlahović, antes de su inminente llegada al Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

Juventus FC v ACF Fiorentina - Serie A | Alberto Gandolfo - Juventus/GettyImages

El Barcelona ha dado un giro radical respecto al futuro de Ferran Torres, quien vuelve a ser considerado una pieza clave en la plantilla de Hansi Flick tras los rumores de su posible salida. (Fuente: Fichajes)

Se cree que el Atlético de Madrid está muy interesado en el joven internacional alemán nacido en Italia, Nicolò Tresoldi. Se espera que el Club Brujas pida más de 34,8 millones de dólares por el jugador de 21 años. (Fuente: Patrick Berger)

Se ha cerrado un acuerdo entre el Wolverhampton Wanderers y el Atlético de Madrid por los servicios de João Gomes por un valor aproximado de 52,3 millones de dólares. (Fuente: Sky Sports)

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