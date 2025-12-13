Mercado de fichajes: Salah cerca de dejar al Liverpool; Bruno Fernandes, Vinícius y más

Desde el futuro incierto de Mohamed Salah y posibles salidas millonarias en el Manchester United, hasta ofensivas ambiciosas del Bayern Múnich y decisiones delicadas en el Real Madrid, los rumores no dejan indiferente a nadie. Premier League y LaLiga concentran negociaciones, advertencias y estrategias que podrían cambiar el mapa del fútbol en enero.

Premier League

PSV Eindhoven v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | NurPhoto/GettyImages

Los clubes de Arabia Saudita han sido advertidos de que deberán financiar por cuenta propia un posible fichaje de Mohamed Salah en enero. Los responsables de las negociaciones no ampliarán los presupuestos ya asignados. (GIVEMESPORT)

En su lugar, Salah se acerca a una cesión al Galatasaray. El club turco le ha ofrecido un salario elevado y busca convencer al Liverpool de cerrar el acuerdo sin pagar una cuota de préstamo. (Ahmet Konanç)

El agente de Salah ha hablado con clubes de la Serie A sobre un posible traspaso, pero ninguno cuenta con los recursos para cubrir su salario. (Romain Molina)

El Manchester United está interesado en un préstamo en enero por el mediocampista del Atlético de Madrid, Conor Gallagher, en una operación de bajo riesgo que podría incluir una opción de compra. (Ben Jacobs)

Para financiar una reestructuración del mediocampo, el Manchester United contempla la venta de Bruno Fernandes. El club está cada vez más abierto a una salida cercana a los 70 millones de libras, con el Al Hilal y el Al Ittihad como los principales interesados. (Mark Brus)

El Bayern Múnich presentará una oferta de 120 millones de euros para fichar en enero al mediocampista del Chelsea, Enzo Fernández. (Fichajes)

Además, el Bayern Múnich prepara una oferta formal de contrato para el central del Crystal Palace, Marc Guéhi, el 1 de enero, con la intención de adelantarse a otros grandes clubes europeos. (Sky Alemania)

El Tottenham Hotspur está dispuesto a romper su estructura salarial para convencer al extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, y superar el interés del Manchester City y del Liverpool. (TEAMtalk)

El Chelsea ha tomado ventaja sobre el Newcastle United en la carrera por el mediocampista del AZ Alkmaar, Kees Smit, y ahora es el principal candidato. (The i Paper)

El Arsenal ha añadido al portero de 24 años del Borussia Dortmund, Diant Ramaj, a su lista de objetivos tras sus buenas actuaciones a préstamo con el Heidenheim. (sport.de)

Se espera que Tino Livramento posponga la decisión sobre su renovación con el Newcastle hasta el final de la temporada, mientras mantiene abiertas sus opciones ante el interés de largo plazo del Manchester City. (Daily Mail)

La Lazio estaría dispuesto a vender al delantero Taty Castellanos al West Ham United. El técnico Maurizio Sarri busca recaudar alrededor de 22 millones de libras para reemplazarlo con Giacomo Raspadori, del Atlético de Madrid. (Giulio Cardone)

LaLiga

Real Madrid C.F. v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | DeFodi Images/GettyImages

El Real Madrid ha advertido a Vinícius Junior que no mejorará su última oferta de renovación. Si la rechaza, el club lo pondrá en el mercado el próximo verano. (Le Journal du Real)

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, está interesado en fichar al extremo del Manchester City, Jérémy Doku, tras quedar impresionado con su actuación reciente en la Champions League. (Fichajes)

El Atlético de Madrid ha mostrado interés en Marcus Rashford como posible reemplazo de Julián Álvarez. El Barcelona estaría abierto a ficharlo tras su cesión desde el Manchester United y usarlo como parte de un intercambio, aunque el Atlético exigiría 70 millones de euros adicionales. (El Nacional)

Por su parte, Robert Lewandowski está dispuesto a aceptar una importante reducción salarial para firmar un nuevo contrato con el Barcelona. (Fichajes)

El Galatasaray busca fichar en enero al central del Real Madrid, Antonio Rüdiger. El alemán está abierto a escuchar ofertas al acercarse el final de su contrato. (Fanatik)