Mercado de fichajes: Salah es ofrecido al Real Madrid; Semenyo, Rodrygo y más

El mercado de fichajes vuelve a moverse en silencio, pero con decisiones que pueden cambiar el tablero europeo. Desde la Premier League hasta LaLiga, varios clubes grandes afinan estrategias, evalúan salidas incómodas y observan oportunidades que no estaban en el guion inicial. Hay ofertas millonarias en camino, negociaciones que se enfriaron por detalles clave y jugadores que ya tomaron sus respectivas posturas sin decirlo públicamente. Nada está cerrado, pero todo está en marcha. Aquí, las pistas que explican por qué enero promete sacudir más de un vestidor.

Premier League

El Liverpool está listo para presentar una oferta de 90 millones de euros por el extremo del Real Madrid Rodrygo, aunque el club español no tiene claro si aprobará su salida en el mercado de enero. (Fuente: Fichajes)

El Manchester United pudo fichar en verano al extremo del Bournemouth Antoine Semenyo, luego de llegar a un acuerdo contractual. Sin embargo, el jugador descubrió que el salario ofrecido era muy inferior al de Bryan Mbeumo y Matheus Cunha. Ante esto, se retiró de la operación, firmó un nuevo contrato con cláusula de rescisión y ahora está cerca de fichar por el Manchester City. (Fuente: FootballTransfers)

La posible salida de Kobbie Mainoo del Manchester United está siendo bloqueada por el club, que solo acepta ofertas de traspaso definitivo o cesiones con obligación de compra. (Fuente: Defensa Central)

Además, el United volvió a consultar por el mediocampista del Atalanta Ederson, luego de que su precio bajara a menos de 40 millones de euros, cifra que sí provocaría una oferta formal. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea reactivó su interés en el mediocampista del Aston Villa Morgan Rogers, convencido de que podría quedar disponible en 2026 por la situación financiera del club. También sigue de cerca al jugador del Arsenal Ethan Nwaneri. (Fuente: CaughtOffside)

El extremo del Borussia Dortmund Karim Adeyemi no está interesado en fichar por el Manchester United tras observar el caos deportivo de las últimas temporadas. Prefiere que el Arsenal avance con su interés. (Fuente: talkSPORT)

Everton y West Ham United están entre los clubes que buscan fichar al defensor del Manchester City Nathan Aké, quien podría salir este invierno. (Fuente: Football Insider)

Tras vender a Brennan Johnson al Crystal Palace, el Tottenham tiene como objetivo al extremo del Manchester City Savinho como su reemplazo ideal. (Fuente: GIVEMESPORT)

La decisión de vender a Johnson no fue bien recibida por varios jugadores del plantel del Tottenham. (Fuente: football.london)

Aston Villa, Newcastle United y West Ham están listos para ofrecer contrato al defensor del Celta de Vigo Óscar Mingueza, quien entra en los últimos seis meses de su vínculo actual. (Fuente: Estadio Deportivo)

LaLiga

El Bayern Múnich prepara una oferta de 50 millones de euros por el mediocampista del Barcelona Frenkie de Jong. (Fuente: Fichajes)

Tras la lesión de Kylian Mbappé, el Real Madrid consideró fichar al delantero del Liverpool Mohamed Salah, luego de que su agente lo ofreciera, aunque sus altas exigencias salariales complican la operación. (Fuente: Defensa Central)

El lateral derecho del Tottenham Pedro Porro es objetivo del Real Madrid, que considera que Trent Alexander-Arnold necesita mayor competencia. (Fuente: Madrid Universal)

El Barcelona no considera prioritaria la posición de lateral derecho este mes y está enfocado en fichar a un defensa central, aunque Julian Ryerson, del Borussia Dortmund, sigue siendo una alternativa a Jules Koundé. (Fuente: Mundo Deportivo)

El defensor Dean Huijsen no ha convencido del todo a la directiva del Real Madrid desde su llegada en verano procedente del Bournemouth. El club seguirá evaluando su rendimiento en los próximos meses. (Fuente: El Nacional)

Ante la inminente salida de Dušan Vlahović como agente libre —con Barcelona y AC Milan tras sus pasos—, la Juventus planea reemplazarlo con el delantero del Atlético de Madrid Alexander Sørloth. (Fuente: Fichajes)

