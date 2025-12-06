Mercado de fichajes: tres equipos de la Premier League van por Rashford; Güler, Mohamed Salah y más

Los mercados de la Premier League y LaLiga entran en una fase donde cada movimiento puede cambiar el mapa completo del invierno. Figuras consolidadas, jóvenes promesas y operaciones inesperadas empiezan a tomar forma entre negociaciones discretas, rechazos contundentes y ofertas que buscan sacudir a los gigantes europeos. Desde intentos saudíes por cerrar fichajes de alto impacto hasta apuestas inglesas por talento ofensivo, el panorama se mueve rápido y sin pausas. Si quieres entender hacia dónde apunta cada club y qué nombres están en juego, esta es la nota que necesitas leer.

Premier League

Liverpool v Sunderland - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Los clubes de Arabia Saudita confían en convencer a Mohamed Salah de dejar al Liverpool este invierno, con varios equipos preparando una oferta a precio reducido. (Fuente: The i Paper)

Mientras busca refuerzos en ataque, el Liverpool volvió a incluir al extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, en una lista que también contempla a Rodrygo (del Real Madrid), Kenan Yıldız (de la Juventus) e Iliman Ndiaye (del Everton). (Fuente: BILD)

El Liverpool lidera la carrera por el extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, superando al Arsenal y al Manchester City. (Fuente: Football Insider)

El Tottenham Hotspur está interesado en fichar a Marcus Rashford el próximo verano si el Barcelona decide no quedarse de forma permanente con el jugador cedido del Manchester United. El Arsenal y el Chelsea siguen de cerca al internacional inglés. (Fuente: CaughtOffside)

Además, el Tottenham prepara una oferta de 35 millones de euros para recomprar al delantero del AZ Alkmaar, Troy Parrott, también buscado por el Fenerbahçe. (Fuente: Fichajes)

El Bayern Múnich se sumó al Manchester United en la pelea por el mediocampista del Brighton, Carlos Baleba, cuyo precio bajó a 85 millones de euros. La cifra aún resulta demasiado alta para el club alemán. (Fuente: TZ)

El Manchester City continúa al frente en la carrera por el lateral derecho del Newcastle United, Tino Livramento, pese al interés del Arsenal y del Manchester United. (Fuente: Football Insider)

Sin embargo, el interés del City en Ben White fue rechazado tajantemente por el Arsenal, que dejó claro que el lateral no está en venta. El Atlético de Madrid, el Como y el Marsella recibieron la misma respuesta. (Fuente: TEAMtalk)

En caso de una posible salida de Emiliano Martínez en verano, el Aston Villa tiene en la mira al portero del Borussia Mönchengladbach, Moritz Nicolas. (Fuente: Patrick Berger)

El Sunderland y el West Ham United estarían dispuestos a ofrecer 30 millones de euros para fichar al delantero del AC Milan, Santiago Giménez. (Fuente: Il Messaggero)

LaLiga

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita buscará fichar gratis a Robert Lewandowski (del Barcelona) y a Antonio Rüdiger y David Alaba (del Real Madrid) cuando sus contratos expiren el próximo verano. (Fuente: 365Scores)

Brahim Díaz también es objetivo saudí, con una propuesta total de 120 millones de euros por cuatro años. (Fuente: OK Diario)

El Barcelona planea ofrecer contrato al central del Crystal Palace, Marc Guéhi, desde el 1 de enero, para adelantarse al Atlético de Madrid, al Bayern Múnich, al Liverpool y al Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

El Manchester City quiere intercambiar a Rodri por Arda Güler, pero el Real Madrid considera intransferible al turco y no quiere ningún tipo de trueque. (Fuente: Defensa Central)

Ferran Torres rechazó ofertas del Aston Villa y del Newcastle para quedarse en el Barcelona, aunque el club analiza usarlo en un intercambio para reducir el costo del delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, el próximo verano. (Fuente: El Nacional)

El central del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, está interesado en unirse al Bayern Múnich o al Real Madrid, mientras entra en los últimos 18 meses de su contrato. (Fuente: Sky Sport Germany)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026