Mercado de fichajes: Valverde y Tchouameni reciben ofertas de la Premier League; De Gea, Cole Palmer y más

En la Premier League, el Liverpool, el Manchester United y el Chelsea compiten con el Bayern Múnich para contratar a un talentoso futbolista. En LaLiga, mientras tanto, el Real Madrid podría utilizar como moneda de cambio a uno de los futbolistas que se vio involucrado en el pleito de la semana.

Este artículo fue previamente publicado por SI FC

Premier League

El Manchester United ha descartado el fichaje del centrocampista del Chelsea, Cole Palmer, ya que considera que sus prioridades en el mercado de fichajes de este verano están en otras posiciones. (Fuente: The Mirror)

En cambio, el Manchester United está intensificando sus gestiones para fichar a Mateus Fernandes, del West Ham United, cuyas posibilidades de permanecer en el club, más allá de esta temporada, son cada vez menores. (Fuente: Football Insider)

El portero de la Fiorentina, David De Gea, desea permanecer en el equipo de la Serie A, pero ha dejado claro que consideraría regresar a su antiguo club, el Manchester United. (Fuente: Niccolò Ceccarini)

El Liverpool ha añadido al centrocampista del Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba, objetivo del Manchester United, a su lista de posibles fichajes para este verano, junto con Adam Wharton del Crystal Palace, Lamine Camara del Mónaco y Mamadou Sangaré del Lens. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea se ha reunido con el agente del delantero del Newcastle United, Anthony Gordon, para un posible traspaso este verano. (Fuente: Si Phillips)

A pesar de los rumores, el Bayern Múnich no está interesado en fichar al delantero del Arsenal, Kai Havertz. Sin embargo, se cree también que el alemán desea jugar en el gigante de la Bundesliga en algún momento de su carrera. (Fuente: Christian Falk)

El centrocampista del Manchester City, Tijjani Reijnders, podría llegar al Arsenal tras negociar su futuro después de haber tenido pocos minutos de juego. (Fuente: CaughtOffside)

El Liverpool busca fichar al central del Tottenham Hotspur, Luka Vušković, por delante del Chelsea, el Manchester United y el Bayern Múnich. (Fuente: Football Insider)

Brazil v Croatia - International Friendly | Roger Wimmer/ISI Photos/GettyImages

Mientras tanto, el Tottenham intensifica su interés por el defensa del Brighton, Jan Paul van Hecke, quien también figura en la lista de deseos del Chelsea y el Liverpool. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester United está listo para presentar una oferta importante por el centrocampista del Newcastle, Sandro Tonali. Los Red Devils lideran la puja y se cree que ya le han comunicado su interés al italiano. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El lateral izquierdo del Sporting CP, Maxi Araújo, pretendido por el Chelsea, el Manchester United, el Tottenham y la Juventus, podrá marcharse este verano por 59 millones de dólares. (Fuente: AS)

En medio del reciente caos en el Real Madrid, el Liverpool está dispuesto a intentar convencer al centrocampista Federico Valverde para que se una al equipo. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool está dispuesto a ofrecer un paquete de hasta 117 millones de dólares para fichar a Federico Valverde, pero tendrá que competir con el Arsenal. (Fuente: El Nacional)

Mientras tanto, el Manchester United busca hacerse con los servicios de Aurélien Tchouaméni del Real Madrid, que está dispuesto a negociar por 95 millones de dólares. (Fuente: Paddy Keogh)

El delantero de la Juventus, Jonathan David, no tiene prisa por rescindir su lucrativo contrato con el equipo de la Serie A. Tanto el Aston Villa como el Crystal Palace han advertido a la Juve que tendrán que contribuir a su salario en caso de una posible cesión. (Fuente: Tuttomercatoweb)

LaLiga

El Barcelona busca aplicar el «método Raphinha» en sus fichajes de verano, buscando jóvenes promesas de la Premier League que aún no se hayan consolidado como estrellas mundiales. El delantero del Chelsea, João Pedro, se ha convertido en uno de los principales objetivos y está valorado en 88 millones de dólares. (Fuente: SPORT)

El Atlético de Madrid ya ha iniciado negociaciones para fichar a otra estrella del Chelsea, el lateral izquierdo Marc Cucurella. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid está dispuesto a desprenderse de Aurelién Tchouaméni tras su enfrentamiento con Federico Valverde y planea utilizar al francés en un trueque por el centrocampista del Manchester City, Rodri. (Fuente: El Nacional)

Rcd Espanyol V Real Madrid C.f. - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Solo cinco jugadores del Real Madrid tienen asegurado su futuro en el club: Thibaut Courtois, Trent Alexander-Arnold, Arda Güler, Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Otros jugadores, como Vinícius Júnior, podrían marcharse por el precio adecuado. (Fuente: Defensa Central)

El Beşiktaş ha presentado una oferta de 23,5 millones de dólares por el central del Real Madrid, Raúl Asencio. (Fuente: Fanatik)

El agente del defensa del Tottenham, Luka Vušković, ha mantenido conversaciones con el Barcelona, ​​pero los Spurs intentan asegurar la renovación del contrato del joven jugador. (Fuente: Florian Plettenberg)

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