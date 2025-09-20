Messi está a un paso de renovar con el Inter Miami: las claves del acuerdo

Lionel Messi está mucho más cerca de acordar una renovación con el Inter Miami. Según adelantó Fabrizio Romano, las conversaciones entre el club y el astro argentino se encuentran en etapas avanzadas, aunque aún no todo está cerrado. Todavía restan definir algunos puntos clave, así como obtener la aprobación de la MLS para todos los términos pactados.

El actual contrato de Messi con Inter Miami expira al final de 2025, lo cual hacía urgente definir su futuro. Las partes han acelerado las negociaciones en las últimas semanas, y aunque no se han filtrado cifras concretas ni duración exacta del nuevo vínculo, todo indica que será de carácter multianual.

🚨🇦🇷 Lionel Messi, closing in on new deal at Inter Miami with agreement at advanced stages.



Not a done deal yet as of today with few points to clarify and MLS approval to all conditions to follow.



The agreement could be sealed soon with talks accelerating in recent weeks. pic.twitter.com/Eh3YxrjnfQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 19, 2025

Más allá del campo, el interés del club y de los propietarios de Inter Miami por retener a Messi va más allá de sus habilidades futbolísticas. La presencia del argentino es vital para el proyecto deportivo y comercial de la franquicia, incluso de cara a la inauguración del nuevo estadio, que se espera suponga un gran impulso económico y mediático.

En resumen: si bien aún no hay anuncio oficial, todo apunta a que en los próximos días —o semanas— se dará por seguro este acuerdo que prolongará la etapa de Messi en la MLS. Su continuidad sería una noticia de enorme impacto tanto para el Inter Miami como para el campeonato estadounidense.