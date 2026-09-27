¿Messi juega hoy en el Columbus Crew vs Inter Miami?

Último desafío para Lionel Messi con el Inter Miami antes de su despedida con la selección argentina. Las Garzas visitan este domingo al Columbus Crew por la fecha 28 de la MLS y el argentino estará disponible para disputar el encuentro.

Messi aparece además en la posible formación titular del equipo dirigido por Cristian González. Una vez finalizado el compromiso en Ohio, el capitán se incorporará al plantel de Lionel Scaloni, que tendrá su último partido con la Albiceleste el 6 de octubre contra Benín en el Monumental.

FBL-MLS-MIAMI-SAN DIEGO | CHANDAN KHANNA/GettyImages

Las Garzas llegan luego del empate 2-2 contra el San Diego, partido en el que el argentino convirtió uno de los goles de las Garzas mediante un tiro libre.

El delantero suma 20 goles y 13 asistencias en lo que va de la temporada y afrontará su última presentación con el club de Florida antes de viajar a su país. Lo mismo sucede con Rodrigo de Paul, convocado para el partido despedida de Messi.

El Inter Miami ocupa el tercer puesto de la Conferencia Este con 46 puntos, producto de 12 victorias, 10 empates y cuatro derrotas. El equipo del recién asumido Kily lleva cuatro igualdades consecutivas y va a buscar reencontrasrse con un triunfo.

De todas formas, las Garzas conquistaron la Campeones Cup al imponerse 2-0 sobre el Cruz Azul. Fuera de casa llevan ocho victorias, dos empates y tres derrotas, con 27 puntos obtenidos como visitantes.

¿Cómo llega Columbus Crew?

Josef Martínez, Columbus Crew | Tim Austen/GettyImages

Columbus Crew se ubica en el 13° puesto de la Conferencia Este con 26 puntos. Los dirigidos por Laurent Courtois vienen de vencer 2-0 como visitante al Montréal, con goles de Mohamed Farsi y Brais Méndez.

Su situación ofensiva sufrió varios cambios durante la temporada. Wessam Abou Ali quedó afuera por una rotura del ligamento cruzado, Diego Rossi fue transferido al Monterrey, Daniel Gazdag pasó al Revolution y Max Arfsten se marchó al Middlesbrough.

Josef Martínez está entre las alternativas ofensivas del Crew para recibir a su exequipo.

La posible formación del Columbus Crew vs Inter Miami

Columbus Crew podría formar con Patrick Schulte; Mohamed Farsi, Sean Zawadzki, Steven Moreira, Malte Amundsen; Taha Habroune, André Gomes, Anass Zaroury; Brais Méndez, Santiago Rodríguez y Josef Martínez.

Las Garzas podría utilizar a Dayne St. Clair, Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Casemiro, Fricio Caicedo; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Matías Galarza; Lionel Messi, Luis Suárez y Riquelme Filipi.