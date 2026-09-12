¿Messi juega hoy en el Inter Miami vs Nashville?

El Inter Miami sigue su recorrido en la MLS y recibirán al Nashville en el Nu Stadium, con Lionel Messi dentro de la formación prevista para intentar cortar una racha de cuatro partidos sin victorias. Las Garzas siguen a la espera de Cristian González, quien todavía no pudo asumir como DT debido a cuestiones administrativas relacionadas con su visa de trabajo.

Messi aparece entre los posibles titulares para enfrentar a los de Tennessee. El argentino compartiría el ataque con Germán Berterame y Luis Suárez y su presencia podría marcar la diferencia para las aspiraciones del equipo en la Conferencia Este.

Messi lleva 18 goles y 11 asistencias en la temporada y participó en el empate 1-1 del miércoles contra el Chicago Fire, cuando asistió a Casemiro para el gol de las Garzas.

Casemiro, Lionel Messi | Geoff Stellfox/GettyImages

El Inter Miami ocupa el segundo lugar de la Conferencia Este con 44 puntos, producto de 12 triunfos, ocho empates y cuatro derrotas. Su última victoria fue el 29 de agosto, con una goleada 7-1 contra el Montréal en la que Messi convirtió cuatro goles.

El posible once que pondría Guillermo Hoyos en la cancha sería Dayne St. Clair, Ian Fray, Casemiro, Maximiliano Falcón, Fricio Caicedo, Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia, Messi, Berterame y Suárez.

¿Qué pasa con el Kily?

González todavía no pudo empezar su ciclo al frente de los de Florida. El argentino llegó a un acuerdo para hacerse cargo del equipo luego de la salida de Javier Mascherano, pero sigue esperando su visa de trabajo para incorporarse.

Por ese motivo es que Hoyos sigue como entrenador interino hasta que se complete el trámite. El DT explicó que está en constante diálogo con el Kily para avanzar con la transición. "Las puertas están siempre abiertas con charlas constantes. Va encaminando de a poco con el pase de mando”, expresó el técnico.

Cristian Gonzalez | Marcelo Endelli/GettyImages

El partido, por otro lado, enfrenta a los dos primeros de la Conferencia Este. El Nashville lidera con 53 puntos, nueve por encima de Inter Miami, y llega después de caer 2-1 ante el Toronto. El conjunto de Tennessee había conseguido cuatro victorias consecutivas antes de esa derrota y acumula 16 triunfos, cinco empates y tres caídas. También recibió 19 goles durante el campeonato.

Para las Garzas, una victoria permitiría reducir la distancia con el líder y volver a ganar después de una seguidilla adversa. El Nashville, por su parte, buscará llevarse los tres puntos de Miami y avanzar hacia la clasificación a los playoffs.