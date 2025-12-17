Messi le pide al Inter Miami la contratación de dos jugadores del Atlético de Madrid

Luego de haber obtenido la MLS por primera vez en su historia, el Inter Miami busca reforzarse para defender el título. Y parece ser que Lionel Messi se puso la tarea al hombro e intentará ayudar a David Beckham para traer jugadores.

La salida de referentes históricos obliga a redefinir el liderazgo dentro del campo y el equilibrio del equipo. Leo Messi ha trasladado a la dirección deportiva la necesidad de reforzar el centro del campo y el ataque. No se trata solamente de contratar fichajes mediáticos, sino de piezas funcionales para el equipo que dirige Javier Mascherano.

Tras la reciente noticia sobre los retiros de Sergio Busquets y Jordi Alba, el Inter Miami se encuentra ante el reto de reestructurar su columna vertebral.

En esta ocasión, el capitán de la selección argentina le pidió al dueño del conjunto estadounidense los servicios de dos jugadores de Atlético de Madrid. No sería la primera vez que ambos clubes negocien, ya que durante el mercado de verano pasado se llevó a Rodrigo de Paul, sobre el que se ejercerá la opción de compra que tiene sobre él por 15 millones de euros.

Por estas horas y según diferentes versiones, la Pulga pidió el arribo del delantero francés Antoine Griezmann y el mediocampista español Koke al Inter Miami.

PSV Eindhoven v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

Vale destacar que Koke entrará en enero de 2026 en los últimos 6 meses de contrato con el Atlético de Madrid, por lo que el futbolista podría llegar a coste cero, solo abonando lo que se acuerde por su ficha.

Por el lado del francés, Messi entiende que puede ser un gran socio en el ataque, y también le queda poco tiempo de contrato: en este caso solo un año.

Aunque todavía no existen ofertas formales, el mercado de fichajes de 2026 se perfila como el escenario ideal para estas incorporaciones, consolidando el ambicioso proyecto deportivo liderado por David Beckham en Florida.

