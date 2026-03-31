Messi se emociona ante una posible despedida con la selección argentina

En la previa del amistoso internacional frente a Zambia en la Bombonera, una postal captada en el Predio Deportivo Lionel Andrés Messi, en Buenos Aires, resumió mucho más que un entrenamiento.

El capitán argentino, en silencio, aparece sentado sobre una conservadora, apartado del grupo, mientras sigue con la mirada cada movimiento de sus compañeros. Una imagen habitual, simple, pero atravesada por un peso emocional; es el posible último entrenamiento del 10 en suelo argentino antes de una Copa del Mundo.

“Posiblemente, el último entrenamiento de Lionel Messi en el predio de Ezeiza”, describió Manuel Cortina, el fótogrago, en la descripción de la publicación.

“Posiblemente, el ultimo entrenamiento de Lionel Messi en el predio de Ezeiza. 30/03/2026”.



📸 Manuel Cortina. pic.twitter.com/0gP2LY73HV — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 30, 2026

¿La última función en casa?

Más allá de lo deportivo, el encuentro que disputará el combinado dirigido por Lionel Scaloni este martes funcionará como una despedida del equipo ante su gente a poco más de dos meses del Mundial.

Se estima que Messi será titular y el partido no solo servirá para ajustar detalles futbolísticos en torno a la planificación del grupo, sino también para que el público argentino tenga la posibilidad de ovacionar a una generación y a un ídolo que ya hizo mucha historia en los últimos años y se consagró con los máximos estandartes a nivel selección.

ARGENTINA-BUENOS AIRES-FOOTBALL-FRIENDLY-TRAINING | Xinhua News Agency/GettyImages

A sus 38 años, el jugador del Inter Miami todavía no confirmó si disputará la próxima Copa del Mundo, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá dentro de 72 días. El propio Scaloni reconoció que espera la decisión final del capitán, pero Messi fue claro en sus últimas declaraciones sobre su continuidad y aseguró que todo dependerá de cómo responda su cuerpo en los próximos meses.

Luego de poco más de 20 años dentro de la convocatoria de la selección argentina, tras su debut con la mayor el 17 de agosto de 2005 contra Hungría, la posibilidad de que Messi deje de representar oficialmente al combinado es una idea que sobrevuela, aunque la afición albiceleste no la baraje dentro de un futuro inmediato todavía.

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