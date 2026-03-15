Messi se mantiene al margen de las elecciones en el Barcelona

Lionel Messi eligió correrse por completo de la campaña electoral del Barcelona y no dejó entrever siquiera algun tipo de inclinación. Aunque su nombre apareció una y otra vez como foco durante las últimas semanas, el capitán argentino decidió no involucrarse en ninguna maniobra vinculada a la carrera por la presidencia del club.

Desde Miami, donde siguió a la distancia todo lo que se dijo y publicó sobre él, Messi mantuvo una postura de absoluta reserva. Según la información difundida en España, varios precandidatos y candidatos intentaron conseguir una señal pública del rosarino, ya fuera con un mensaje o algún gesto que pudiera ser leído en clave electoral. No obtuvieron respuesta.

La figura de Messi fue mencionada con insistencia en plena precampaña y campaña, al punto de quedar expuesta en acciones públicas como la enorme pancarta de Marc Ciria, que aludía de forma directa a su posible regreso. Aun así, el ex futbolista blaugrana evitó pronunciarse y prefirió mantenerse al margen de una discusión que entendió como ajena.

🚨 JUST IN: Leo Messi did not comment on the elections. Several candidates tried to get a statement from him, but he did not.



He wanted to stay out of the controversy and didn’t respond to messages from people close to the candidates.



— @sport pic.twitter.com/kMN4aoQpEB — Barça Universal (@BarcaUniversal) March 15, 2026

Esa decisión no fue casual. De acuerdo con lo publicado, Messi tomó distancia a partir de lo vivido en procesos anteriores y eligió no repetir experiencias que pudieran arrastrarlo a una controversia. Ni siquiera contestó los mensajes que llegaron desde el entorno de los distintos candidatos ya que su intención fue no ofrecer ninguna palabra que pudiera utilizarse como herramienta política dentro del club.

La neutralidad de Messi también quedó expuesta cuando Víctor Font, uno de los principales postulantes, pidió públicamente que hablara sobre su salida del Barcelona y sobre el intento de regreso en 2023. Font sostuvo que los socios merecían conocer su versión antes de votar y hasta prometió llamarlo para pedirle perdón en nombre del barcelonismo si llegaba a la presidencia. Ni ese escenario modificó la postura del argentino.

El argentino eligió no ocupar ningún bando y su silencio terminó siendo una declaración en sí misma.