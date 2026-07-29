México albergaría la Copa Oro 2027

Con información del reconocido periodista deportivo Luis Castillo, la Copa Oro del 2027 se jugará en México, dándole un enfoque diferente a una competencia que, en las últimas ediciones, pareció haber perdido cierto interés por parte de los aficionados mexicanos que radican en el propio país, ya que no es lo mismo apoyar a tu selección cuando juegan en territorio nacional que cuando lo hacen en los Estados Unidos.

¡México jugará en el 2027, como local, la Copa Oro! 🏆🇲🇽



LA COPA ORO SE JUGARÁ EN TERRITORIO MEXICANO. pic.twitter.com/KOsjN8f4bX — LUIS CASTILLO (@mluiscastillo) July 29, 2026

México y la estadística que lo sigue avalando como el gigante de la CONCACAF... hasta el momento

El crecimiento de las selecciones a nivel CONCACAF es una realidad. La diferencia entre los favoritos de siempre: México y Estados Unidos, frente al resto de los equipos, es cada vez menor. Sin embargo, en las vitrinas, la escuadra mexicana sigue siendo la más ganadora.

En lo que respecta a la Copa Oro, México suma un total de 13 campeonatos; 10 con el formato actual (1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023 y 2025) y tres con el formato anterior (1965, 1971 y 1977).

Y lo que le da más valor a estos logros obtenidos por el conjunto tricolor, es que en los últimos 24 años la selección mexicana ha jugado esta competencia en calidad de visitante. La última vez que México albergó este torneo, fue en la edición del 2003, y en ella derrotaron en la final ni más ni menos que a la campeona del mundo de aquel entonces, la selección de Brasil.

Rafael Marquez of Mexico (R) and Jared B | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

Dirigidos por el estratega argentino Ricardo Antonio La Volpe, la selección mexicana de fútbol alcanzó niveles altísimos de juego, compitiéndole de tú a tú a escuadras de primera línea. La Copa Oro del 2003 fue tan solo un adelanto de lo que vivirían los aficionados mexicanos con el 'Bigotón' al mando.

Y es que aquella victoria frente a los brasileños no fue cosa de un día y nada más. En la Copa Confederaciones previa al Mundial de Alemania 2006, México volvió a derrotar a la escuadra brasileña, y se midió de igual a igual contra Argentina.

Lastimosamente para la causa mexicana, ya en la copa del mundo la historia fue la misma de los últimos años: con la ilusión a tope, momentos extraordinarios... mismos resultados. En tiempos extras, cayeron 2-1 ante Argentina en los octavos de final, y ahí culminó la etapa de Ricardo Antonio La Volpe como estratega del conjunto tricolor.

Argentina V Mexico, FIFA World Cup Finals 2006 Round Of 16 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Para la Copa Oro del 2027, en el banquillo de México estará un alumno de Ricardo, a quien hizo brillar dirigiéndolo en el Atlas de Guadalajara y después con la selección nacional. ¿Se repetirá la historia? ¿Rafael Márquez herederá también el estilo de juego del argentino? Solo el tiempo lo dirá.

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