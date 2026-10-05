México pierde jugadores para el cierre de la fecha FIFA

La selección mexicana tendrá dos bajas para el cierre de su actividad en el parón internacional. Mateo Chávez y Gilberto Mora abandonan la concentración del equipo dirigido por Rafael Márquez, aunque por motivos distintos, por lo que ninguno estará disponible para el próximo cotejo frente a Chile.

En el caso de Chávez, su salida responde a la suspensión que deberá cumplir después de haber sido expulsado durante el encuentro ante Estados Unidos. El defensor vio la tarjeta roja por una agresión y, al quedar inhabilitado para enfrentar a Chile, la selección nacional consideró oportuno liberarlo desde ya.

🚨🇲🇽❌ OFICIAL. Gilberto Mora y Mateo Chávez causan baja con Selección Mexicana.



Mateo, cumplirá su partido de suspensión ante Chile y al no estar disponible, reportará con AZ.



Morita, para evitar complicaciones de sus molestias físicas, rompe concentración y vuelve a Tijuana. pic.twitter.com/ufdMk1WSFk — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 5, 2026

El caso de Mora es diferente y está directamente relacionada con el aspecto físico. El joven atacante arrastra molestias que ya le impidieron tener minutos frente a Estados Unidos, por lo que se tomó la determinación de no exponerle y permitir que abandone anticipadamente los trabajos con la selección mexicana.

De esta manera, Mora regresará a Tijuana con el objetivo de continuar su recuperación bajo la supervisión de su club. La meta es clara: Gilberto es una pieza clave en el proyecto de Márquez y no hay necesidad de exponerle en un juego sin valor agregado.

Mexico Training Session and Press Conference | Omar Vega/GettyImages

Aunque, las bajas de Chávez y Mora podrían no ser las únicas para México de cara al siguiente partido. Luis Romo también se encuentra entre las dudas dentro de la concentración debido a temas de salud, mismo que le llevaron a ser reemplazado al término de la primera mitad del duelo ante los Estados Unidos.

Por ahora, Romo continúa bajo observación y no existe una detrminación definitiva sobre su permanencia con el grupo. Rafael Márquez y los integrantes de su cuerpo técnico analizarán su evolución durante las siguientes horas antes de definir si se le corta o no del plantel previo al último cotejo.

La situación obliga al cuerpo técnico mexicano a administrar nuevamente sus opciones para cerrar esta ventana internacional. La ausencia confirmada de Chávez modifica las alternativas defensivas, mientras que la baja de Mora reduce las posibilidades en ataque y deja fuera a quien es tal vez el mejor futbolista mexicano a la fecha.