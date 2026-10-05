México pierde jugadores para el cierre de la fecha FIFA
La selección mexicana tendrá dos bajas para el cierre de su actividad en el parón internacional. Mateo Chávez y Gilberto Mora abandonan la concentración del equipo dirigido por Rafael Márquez, aunque por motivos distintos, por lo que ninguno estará disponible para el próximo cotejo frente a Chile.
En el caso de Chávez, su salida responde a la suspensión que deberá cumplir después de haber sido expulsado durante el encuentro ante Estados Unidos. El defensor vio la tarjeta roja por una agresión y, al quedar inhabilitado para enfrentar a Chile, la selección nacional consideró oportuno liberarlo desde ya.
El caso de Mora es diferente y está directamente relacionada con el aspecto físico. El joven atacante arrastra molestias que ya le impidieron tener minutos frente a Estados Unidos, por lo que se tomó la determinación de no exponerle y permitir que abandone anticipadamente los trabajos con la selección mexicana.
De esta manera, Mora regresará a Tijuana con el objetivo de continuar su recuperación bajo la supervisión de su club. La meta es clara: Gilberto es una pieza clave en el proyecto de Márquez y no hay necesidad de exponerle en un juego sin valor agregado.
Aunque, las bajas de Chávez y Mora podrían no ser las únicas para México de cara al siguiente partido. Luis Romo también se encuentra entre las dudas dentro de la concentración debido a temas de salud, mismo que le llevaron a ser reemplazado al término de la primera mitad del duelo ante los Estados Unidos.
Por ahora, Romo continúa bajo observación y no existe una detrminación definitiva sobre su permanencia con el grupo. Rafael Márquez y los integrantes de su cuerpo técnico analizarán su evolución durante las siguientes horas antes de definir si se le corta o no del plantel previo al último cotejo.
La situación obliga al cuerpo técnico mexicano a administrar nuevamente sus opciones para cerrar esta ventana internacional. La ausencia confirmada de Chávez modifica las alternativas defensivas, mientras que la baja de Mora reduce las posibilidades en ataque y deja fuera a quien es tal vez el mejor futbolista mexicano a la fecha.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.