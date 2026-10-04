México vs Chile: previa, predicciones y alineaciones

La selección mexicana de fútbol se enfrentará al conjunto de Chile, en lo que será, para Rafael Márquez, su cuarto encuentro oficial como director técnico del combinado tricolor. Tras empatar 1-1 ante Colombia y Perú respectivamente, la escuadra azteca buscará conseguir, ante los chilenos, el primer triunfo frente a un equipo sudamericano en esta nueva era comandada por uno de las máximas leyendas en la historial del balompié nacional.

A continuación, les compartimos la información más relevante acerca del compromiso entre el equipo de Rafael Márquez y la escuadra dirigida por Nicolás Córdova, a disputarse el próximo martes 6 de octubre.

Pronóstico SI Fútbol

Históricamente, a la selección mexicana de fútbol se le complica enfrentarse a rivales sudamericanos, debido a las marcada diferencia en la que se practica este deporte entre países que, geográficamente, forman parte del mismo continente, que son igual de apasionados, pero que lo viven de otra manera. Se regula diferente. Eso es todo.

Mientras que la CONMEBOL parece dar cabida a propuestas un tanto ríspidas, en donde el contacto físico forma parte del juego, en México se sancionan acciones que algunos no terminamos por comprender. El ritmo, por consecuencia, se vuelve un tanto más lento.

En este contexto, entendemos por qué México sufre cuando se enfrenta a esta clase de rivales. El encuentro del próximo martes 6 de octubre, no será la excepción. Pinta para ser un cotejo parejo, con pocos goles y escasas emociones. Empate a un gol. Ese es nuestro pronóstico.

México 1-1 Chile

¿A qué hora se juega el México vs Chile?

Ciudad : Los Angeles

: Los Angeles Estadio : Memorial Coliseum

: Memorial Coliseum Fecha : martes 6 de octubre

: martes 6 de octubre Hora: 21:00 hrs (MX), 23:00 hrs (TE)

Historial de enfrentamientos directos entre México y Chile (últimos cinco partidos)

México: 2

2 Empate : 1

: 1 Chile: 2

Último partido entre ambos: 09/12/21 - México 2-2 Chile- Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

México Chile México 1-1 Perú Estados 4-2 Chile México 1-1 Colombia Canadá 1-0 Chile México 2-3 Inglaterra RD Congo 1-2 Chile México 2-0 Ecuador Portugal 2-1 Chile México 3-0 Chequia Nueva Zelanda 4-1

¿Cómo ver el México vs Chile por Televisión y Streaming online?

Países Canal TV / Streaming Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX

Últimas noticias de México

Mexico v Iceland - International Friendly | Agustin Cuevas/GettyImages

Víctima de una grave lesión, Luis Ángel Malagón se acerca al medio año sin jugar. Durante dicho lapso de tiempo, el portero vio frenado muchos de sus sueños deportivos, uno de ellos, el disputar una Copa del Mundo con México, en donde se perfilaba para ser el guardameta titular.

Hoy, el portero está cerca de regresar al máximo nivel de competencia, tanto con el América como con la selección mexicana. Luis Ángel no esconde su ilusión de poder ser parte del nuevo ciclo del cuadro nacional, mismo que ahora va de la mano de Rafael Márquez.

Él (Rafael Márquez), sabe perfectamente, me conoce y sabe que soy un tipo chambeador y que si en algún momento me llama, hombre, voy de cabeza. Luis Ángel Malagón.

La posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano.

Últimas noticias de Chile

Óscar Wirth arremete por escándalo en La Roja: cuestiona a Marcelino Núñez y el manejo de Córdovahttps://t.co/xcYcLE8G4r — BioBio Deportes (@biobiodeportes) October 2, 2026

La selección chilena ha vivido un verdadero calvario en esta fecha FIFA. No solo han quedado a deber dentro del terreno de juego, con derrotas humillanres y carencia de ideas, sino que también han sido nota por temas extra cancha, como la baja de Marcelino Núñez por una supuesta discusión con el director técnico interino de la Roja, Nicolás Córdova.

En este contexto, la leyenda del fútbol chileno, Óscar Wirth, habló para BOLAVIP y explotó en contra del mal momento por el que atraviesa la selección:

Es la guinda de todas las situaciones incómodas que se han vivido y han dejado mucho que desear. Han jugado cinco partidos y han tenido cuántos, cinco expulsados. Hay cero compromiso con lo que estás haciendo. La selección es una cosa sagrada, donde tú tienes que ir con todas tus ganas y todo el deseo de querer representar bien a tu país. Esto no es una cuestión de alardes personales.

Si me colocan entonces sirvo y si es que no me colocan entonces no sirvo. No puede ser así (refiriéndose a Núñez). El jugador siempre juega a ser más ''vivaracho'', lamentablemente son las cosas que no suman y le hacen muy mal al fútbol general.

De pronto, aunque ellos no lo crean o no se hayan dado cuenta, ellos son refrerentes de la gente joven, entonces la gente joven que viene creciendo y no tienen muy clara las cosas, y los ven a ellos de proceder de esa manera, escogen un muy mal camino como para abrirse paso.

La posible alineación de Chile (4-3-3): Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Erick Pulgar, Vicente Pizarro; Darío Osorio, Eduardo Vargas, Lucas Cepeda.

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