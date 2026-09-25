México vs Colombia: cómo quedaron sus últimos 5 partidos y qué dicen las estadísticas

Este fin de semana comienza el ciclo mundialista de Rafael Márquez con la selección mexicana camino al Mundial 2030 en España, Marruecos y Portugal.

Ambas naciones vienen de haber llegado a los octavos de final en el Mundial 2026 y llegan con sus respectivos retiros de figuras con Guillermo Ochoa y James Rodríguez.

James Rodríguez se retiró de Colombia | David Ramos/GettyImages

El compromiso amistoso entre México y Colombia se jugará en el M&T Bank Stadium de Baltimore el próximo sábado 26 de septiembre en un horario por confirmar y en caso de tener a un vencedor en el partido número 30, esa nación tomará ventaja en el historial.

De acuerdo con la información compartida por Televisa Deportes el conjunto tricolor y sudamericano tienen el balance histórico emparejado, aunque Colombia ha ganado los tres encuentros más recientes, pero el equipo mexicano quiere cambiar esta inercia negativa con el debut de Rafa Márquez como entrenador nacional.

Los aztecas han conseguido 10 victorias, al igual que los cafetaleros, y han obtenido 9 empates, en los 29 enfrentamientos que han disputado entre sí.

25 juegos han sido amistosos, tres de ellos en Copa América y uno en Copa Oro. Además, en el tema de goles a favor, México ha marcado 29 anotaciones y Colombia ha anotado 31 tantos, cifras muy parejas.

Los últimos cinco enfrentamientos

México 0-4 Colombia | 11/10/25 • Amistoso Internacional

México 2-3 Colombia | 16/12/23 • Amistoso Internacional

México 2-3 Colombia | 27/09/22 • Amistoso Internacional

México 0-2 Colombia | 29/02/12 • Amistoso Internacional

México 1-0 Colombia | 22/06/10 • Amistoso Internacional