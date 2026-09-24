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Sports Illustrated

México vs Colombia: previa, predicciones y alineaciones

Comienza el proceso mundialista rumbo al Mundial 2030 de Rafael Márquez con la selección mexicana
Benjamín Guerra|
La previa de México vs Colombia en el partido amistoso
La previa de México vs Colombia en el partido amistoso | Icon Sportswire/GettyImages

La selección mexicana afrontará su primer encuentro amistoso tras el Mundial 2026 y será ante un rival muy poderoso como la selección de Colombia en Estados Unidos.

A continuación, les compartimos la información más relevante acerca del compromiso entre el equipo de Rafael Márquez y Néstor Lorenzo este fin de semana.

Pronóstico SI Fútbol

El conjunto sudamericano ha establecido una hegemonía en sus más recientes enfrentamientos ante el combinado azteca, además, ambos vienen de tener un muy buen Mundial 2026 y han llamado a sus mejores elementos para la cita.

En campo neutral vemos posible un empate aunque el cuadro colombiano podría tener ventaja por su continuidad en cambio que Rafa Márquez puede hacer algunos cambios.

México 1-1 Colombia

¿A qué hora se juega el México vs Colombia?

  • Ciudad: Baltimore
  • Estadio: M&T Bank Stadium
  • Fecha: sábado 26 de septiembre
  • Hora: Por definirse

Historial de enfrentamientos directos entre México y Colombia (últimos cinco partidos)

  • México: 0
  • Empate: 3
  • Colombia: 4
  • Último partido entre ambos: 11/10/25 - México 0-4 Colombia - Amistoso Internacional

Últimos 5 partidos

México

Colombia

México 2-3 Inglaterra

Suiza 0-0 Colombia

México 2-0 Ecuador

Colombia 1-0 Ghana

México 3-0 Chequia 24/06/26

Colombia 0-0 Portugal

México 1-0 Corea del Sur 18/06/26

Colombia 1-0 Congo

México 2-0 Sudáfrica 11/06/26

Uzbekistán 1-3 Colombia

¿Cómo ver el México vs Colombia por Televisión y Streaming online?

Países

Canal TV / Streaming

Estados Unidos

TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX

México

Canal 5, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo y ViX

Últimas noticias de México

La selección de México perdió por lesión al mediocampista Alan Cervantes para los partidos amistosos que disputará contra Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile en los próximos días.

El jugador del América sufrió una lesión muscular el sábado en el Clásico Nacional contra el Guadalajara (2-2) y salió de cambio a los 51 minutos. “En su lugar, Isaías Violante se sumará este lunes a la concentración”, informó la Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales de México en un comunicado.

La posible alineación de México (4-3-3): Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira; Obed Vargas, Álvaro Fidalgo; Roberto Alvarado, Armando González, Hirving Lozano.

Últimas noticias de Colombia

Néstor Lorenzo, informó la lista de jugadores convocados para la triple fecha de amistosos internacionales de septiembre y octubre.

La selección colombiana arribó a Delaware, Estados Unidos, desde el próximo domingo 20 septiembre, día en el que iniciará la concentración del combinado nacional de cara a los partidos contra México, Paraguay y Perú.

La posible alineación de Colombia (4-3-3): Álvaro Montero; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Locumí, Álvaro Angulo; Richard Ríos; Jhon Arias, Gustavo Puerta; Jaminton Campaz, Luis Suárez, Carlos Andrés Gómez.

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Benjamín Guerra es redactor en SI Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.

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