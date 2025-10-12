Sports Illustrated Fútbol

México vs Ecuador: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

La selección mexicana tendrá su segundo rival sudamericano en los amistosos que restan del año
Benjamín Guerra|
La previa de México vs Ecuador en su partido amistoso
La previa de México vs Ecuador en su partido amistoso | Omar Vega/GettyImages

La selección mexicana se enfrenta a su similar de Ecuador en su primer encuentro amistoso de la Fecha FIFA de octubre y camino a la Copa del Mundo 2026.

Este amistoso internacional es clave para la preparación de México rumbo al Mundial de la FIFA 2026, donde Ecuador ya es una de las naciones clasificadas de la CONMEBOL.

A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar a los jugadores aztecas que podrían acudir a la justa mundialista que está cada vez más cerca.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs Ecuador?

  • Ciudad: Zapopan, Jalisco
  • Fecha: martes 14 de octubre
  • Horario: 22:30 horas (Estados Unidos), 20:30 horas (México), 04:30 horas (España)
  • Estadio: Akron

¿Cómo se podrá ver el México vs Ecuador en TV y streaming online?

País

Canal TV

Streaming Online

Estados Unidos

TUDN USA, FOX Deportes y Univision

fuboTV, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, FOX Sports App y FOX One

México

Azteca 7, Canal 5 y TUDN

TV Azteca App y ViX

España

Sin transmisión

Sin transmisión

Últimos cinco partidos de México

Rival

Resultado

Competición

Colombia

0-4 D

Amistoso

Corea del Sur

2-2 E

Amistoso

Japón

0-0 E

Amistoso

Estados Unidos

1-2 V

Copa Oro

Honduras

1-0 V

Copa Oro

Últimos cinco partidos de Ecuador

Rival

Resultado

Competición

Estados Unidos

1-1 E

Amistoso

Argentina

1-0 V

Eliminatorias

Paraguay

0-0 E

Eliminatorias

Perú

0-0 E

Eliminatorias

Brasil

0-0 E

Eliminatorias

Últimas noticias de México

La selección mexicana fue goleada por la selección colombiana en el AT&T Stadium de Dallas, Texas en una completa decepción para el público que asistió al estadio.

Últimas noticias de Ecuador

La selección ecuatoriana empató en su compromiso frente a Estados Unidos en territorio norteamericano por 1-1 y ahora viajará a México para medirse al combinado azteca en Jalisco.

Posibles alineaciones

México

Portero: Luis Ángel Malagón.

Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.

Centrocampistas: Erik Lira, Marcel Ruiz; Diego Lainez, Orbelín Pineda, Alexis Vega.

Delanteros: Santiago Giménez.

Ecuador

Portero: Hernán Galíndez

Defensas: Alan Franco, Joel Ordoñez, Willian Pacho, Yaimar Medina

Centrocampistas: Jordy Alcívar, Pedro Vite; Ángelo Preciado, John Yeboah, Kendry Páez

Delanteros: Enner Valencia

Pronóstico SI

El nivel futbolístico del conjunto cafetalero se antoja superior tras lo mostrado en las eliminatorias sudamericanas, a comparación de lo mostrado por el combinado azteca en partidos recientes en donde apenas pudieron rescatar empates ante cuadros asiáticos.

México 1-1 Ecuador.

Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

Home/Futbol