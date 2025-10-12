México vs Ecuador: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La selección mexicana se enfrenta a su similar de Ecuador en su primer encuentro amistoso de la Fecha FIFA de octubre y camino a la Copa del Mundo 2026.
Este amistoso internacional es clave para la preparación de México rumbo al Mundial de la FIFA 2026, donde Ecuador ya es una de las naciones clasificadas de la CONMEBOL.
A continuación, te dejamos con la información más importante acerca de este enfrentamiento que será interesante para observar a los jugadores aztecas que podrían acudir a la justa mundialista que está cada vez más cerca.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el México vs Ecuador?
- Ciudad: Zapopan, Jalisco
- Fecha: martes 14 de octubre
- Horario: 22:30 horas (Estados Unidos), 20:30 horas (México), 04:30 horas (España)
- Estadio: Akron
¿Cómo se podrá ver el México vs Ecuador en TV y streaming online?
País
Canal TV
Streaming Online
Estados Unidos
TUDN USA, FOX Deportes y Univision
fuboTV, TUDN.com, Foxsports.com, TUDN App, Amazon Prime Video, ViX, FOX Sports App y FOX One
México
Azteca 7, Canal 5 y TUDN
TV Azteca App y ViX
España
Sin transmisión
Sin transmisión
Últimos cinco partidos de México
Rival
Resultado
Competición
Colombia
0-4 D
Amistoso
Corea del Sur
2-2 E
Amistoso
Japón
0-0 E
Amistoso
Estados Unidos
1-2 V
Copa Oro
Honduras
1-0 V
Copa Oro
Últimos cinco partidos de Ecuador
Rival
Resultado
Competición
Estados Unidos
1-1 E
Amistoso
Argentina
1-0 V
Eliminatorias
Paraguay
0-0 E
Eliminatorias
Perú
0-0 E
Eliminatorias
Brasil
0-0 E
Eliminatorias
Últimas noticias de México
La selección mexicana fue goleada por la selección colombiana en el AT&T Stadium de Dallas, Texas en una completa decepción para el público que asistió al estadio.
Últimas noticias de Ecuador
La selección ecuatoriana empató en su compromiso frente a Estados Unidos en territorio norteamericano por 1-1 y ahora viajará a México para medirse al combinado azteca en Jalisco.
Posibles alineaciones
México
Portero: Luis Ángel Malagón.
Defensas: Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo.
Centrocampistas: Erik Lira, Marcel Ruiz; Diego Lainez, Orbelín Pineda, Alexis Vega.
Delanteros: Santiago Giménez.
Ecuador
Portero: Hernán Galíndez
Defensas: Alan Franco, Joel Ordoñez, Willian Pacho, Yaimar Medina
Centrocampistas: Jordy Alcívar, Pedro Vite; Ángelo Preciado, John Yeboah, Kendry Páez
Delanteros: Enner Valencia
Pronóstico SI
El nivel futbolístico del conjunto cafetalero se antoja superior tras lo mostrado en las eliminatorias sudamericanas, a comparación de lo mostrado por el combinado azteca en partidos recientes en donde apenas pudieron rescatar empates ante cuadros asiáticos.
México 1-1 Ecuador.
